Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 17 luglio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 17 luglio 2025

Ariete

Ultimo quarto non è associato alla fortuna nel significato classico del termine (esempio: vincite), perché è una fase che impone duro e approfondito lavoro, ma quando si trova in trigono con Mercurio molto può cambiare… Fortuna, appunto. Fatevi avanti nel lavoro senza concedere sconti a nessuno. Fase lunare impegnativa per la famiglia e per i rapporti stretti, l’amore compreso. Richiamo sulla moglie, madre, figlia. Un sogno ad occhi aperti.

Toro

Luna arriva domani, l’odierna atmosfera è quella di attesa, forse c’è anche pigrizia fisica e mentale. Non vi va di affrontare la situazione? Meglio così, almeno non farete pasticci. Non mancano però sorprese in amore, Venere vi è vicina in un cielo amico, Marte prosegue a creare situazioni amorose molto glamour. Due realtà colmano di sé la vostra mente con stupore: il cielo stellato e la legge morale racchiusa in voi.

Gemelli

Oh, che belle stelle. State andando verso un altro periodo che annuncia di portare occasioni fuori dal comune al vostro eclettico segno, così bravo a saltare da una cosa all’altra, da una persona all’altra, finché non trova il meglio per se stesso. Venere prosegue a creare situazioni eccitanti ed eleganti. È lui, è lei! Così esclama la Luna all’ombra dell’ultimo quarto, intensa anche per i rapporti di vecchia data. Richiamate all’ordine i vostri figli un po’ ribelli, hanno un carattere simile al vostro.

Cancro

Sembra di assistere a un volo acrobatico, sotto questo cielo che vede Giove quadrato alla Luna ultimo quarto in Ariete, con Saturno e Nettuno pronti a dare una loro valutazione su cose già fatte o che non avete fatto. Affrontate lo stesso le questioni finanziarie, Mercurio è molto disponibile. Soddisfate il bisogno di cose belle, seguite il vostro buon gusto che vi rende famosi nel mondo delle amicizie. È Marte che vi dà carica passionale.

Leone

Secondo la nostra valutazione degli influssi planetari anche oggi il vostro segno conta sulle maggiori opportunità in affari, nelle cose pratiche della famiglia, amore soprattutto. Attenti a come sfruttate l’ultimo quarto in Ariete, sulla carta è una miniera d’oro per gli affari. Se avete mezzi consigliamo di investire in oro, consiglio che abbiamo dato per primi già un anno fa, ma anche sul dollaro. Viaggi con il vostro amore molto favoriti.

Vergine

Da questa Luna ultimo quarto, alla Luna nuova in Leone il 24, voi concluderete bene le contrattazioni, transazioni d’affari, nuove collaborazioni non sono da escludere. Le stelle portano concrete possibilità di riuscita, come viene confermato dalla Luna generosa anche domani quando sarà in Toro. Non solo affari però, Marte è di giorno in giorno più caldo e bussa alle porte del vostro cuore. Protegge i viaggi, fughe passionali a Sorrento. Avete bisogno di sentire il profumo dei limoni d’Amalfi.

Bilancia

Odio l’estate, cantava Bruno Martino in quelle nostre estati felici quando Mina era la colonna sonora dei nostri amori. Oggi questa Luna arietina aggressiva non vi risparmia nulla. Voi però risparmiate le energie e le risorse, perché perdere oggi quando domani potreste vincere? Con voi c’è sempre da vendemmiare, farete affari grazie a Mercurio in Leone. Anche la salute potrebbe essere toccata dalla ostilità di Giove, l’alimentazione deve essere molto leggera.

Scorpione

Ultimo quarto positivo in un segno che guida la vostra professione, lavoro e studio, affari. Entro la prossima Luna nuova, prevista in Leone il 24, avrete nuove fonti di guadagno, troverete nuove strade e nuove persone. Attenti però: queste Lune calanti, per quanto straordinarie, non sono visibili e agiscono nella penombra. Mai raccontare cose che dovete ancora fare, perché non sono chiare nemmeno nella vostra testa.

Sagittario

Basta una sola rapida occhiata al cielo zodiacale, per capire subito che anche voi potreste ottenere di più, da questa Luna ultimo quarto in Ariete, segno che crea sempre circostanze di fortuna, non solo per i soldi ma anche per qualche componente della vostra famiglia che in questo luglio ha bisogno di favori. Per ottenere di più, bisogna anche dare di più, come canta Gianni Morandi, Sagittario evergreen.

Capricorno

Le restrizioni a cui talvolta sottopone Saturno, specie in questi due giorni di Luna ultimo quarto in Ariete, possono essere anche un aiuto per liberarsi da situazioni che non possono dare più frutti. Si tratta dei famosi “tagli” spesso citati nel nostro oroscopo. I legami risentono di una certa severità, ma non manca capacità di comunicare e quella tenerezza che possedete alla fine facilita l’intesa amorosa. Il corpo richiede un trattamento speciale.

Acquario

Amore sudato, per il caldo di questo luglio, è Venere che incide e cambia il tempo, ma procura amori eccitanti. Talvolta il sudore è la prova di abbracci fisici molto appassionati. Nella penombra di questa Luna ultimo quarto sembriamo tutti più belli, soprattutto voi che siete già belli per conto vostro. Qualcuno vi prenderà. Incontri sconvolgenti, nelle spiagge affollate, non siete tipi da isola deserta.

Pesci

La tenacia, la pazienza, la costanza, la bravura soprattutto, comincia a dare risultati. Aumenti nelle finanze, grazie a investimenti riusciti, ma ora e per il resto dell’estate cercate di mettere sempre qualcosa da parte. Come le formiche per l’inverno… Solo l’amore - la passione - il sesso, vanno spesi a volontà. Tutto il nuovo è provocato da un destino generoso. In un’estate come questa, tutto è possibile. Auguri.