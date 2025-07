Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 10 luglio: tutti i segni

Branko 10 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 10 luglio 2025

Ariete

Siamo in fase di plenilunio, tenete presente che il disturbo si fa sentire 24 ore circa, domani in serata Luna sarà già in Acquario, riprenderete in mano tutti gli affari. Questo giorno può essere caratterizzato da passeggera depressione, perché penserete che nessuno vi voglia bene, ma rendetevi conto che queste sensazioni non sono obiettive. Non lasciatevi coinvolgere in situazioni delicate. Attenti alle gaffe! Luna piena favorisce anche amori impossibili. Amicizie ok.

Toro

Sarete i primi oggi ad essere stimolati e gratificati dalla Luna piena che nasce in Capricorno, segno delle vostre ambizioni più alte, come le sue montagne, molto spesso anche nido del vostro amore. Per voi che siete ancora soli e cercate l'amore, se dovesse nascere una nuova storia sotto questa Luna, la dovete prendere a scatola chiusa, dato che ottiene anche la garanzia di Giove. Luna protettrice della vostra casa, attività, portafoglio. Scegliete la Francia per le vostre vacanze.

Gemelli

Avvistamenti nel vostro cielo, veramente azzurro in questo splendido giorno di luglio, che sarà seguito da una notte ancora più bella. Come ben sapete, bisogna lavorare anche d'estate e vi conviene oggi e domani restare attivi per sfruttare al meglio Mercurio e Luna piena in Capricorno, segno che rappresenta la vostra ascesa finanziaria e professionale. Ma questa è soprattutto la Luna dell'amore, vince persino lo scorbutico Marte, voi vincerete anche chi vi resisteva da tempo.

Cancro

Il problema nelle relazioni strette è provocato dalla Luna piena in Capricorno, opposizione. Un colpo di scena nel lavoro, specie per quanto riguarda le collaborazioni. Ascoltate comunque, magari scatterà un’idea vincente che prenderete in esame quando sarà passato il disturbo, che risulta nervoso anche per Giove nel vostro segno, ecco perché non dovete anticipare ancora nulla. Marte in amore vi aiuterà a vivere con quella intensità che sapete dare alla persona che amate. Nervi saldi.

Leone

Precisiamo che gli aspetti di Saturno con altri corpi celesti non sono quasi mai spensierati o leggeri, così anche l'odierno trigono con il vostro Mercurio chiude in se stessi, cerca la solitudine, ma è assolutamente favorevole a qualsiasi transazione. Luna piena in Capricorno è beneaugurante per l'attività e per gli affari, è il preludio della nuova stagione del vostro lavoro che sarà in piena fioritura persino a Ferragosto! In casa troppa improvvisazione, prendete voi il comando!

Vergine

Organizzate e partecipate a una festa, certamente avete vicino qualcuno del Cancro che compie gli anni, fate un viaggio, una gita in una delle vostre proprietà. Voi negate ma gli altri segni vi credono ricchi. Passionali amori, l'attrazione fisica è il primo irresistibile richiamo per le persone sole, ma anche nel matrimonio constatiamo il risveglio dell'interesse reciproco. Questo è l'effetto Luna piena in Capricorno, che si unisce a Marte - in un attimo cambia la condizione da single in legame, vero.

Bilancia

Le soddisfazioni maggiori vi aspettano fuori, nel mondo. Così dice Mercurio che prosegue il suo grande transito in Leone, segno delle vostre amicizie più care, mentre dai Gemelli sorride Venere innamorata - un meraviglioso colpo al cuore è previsto nel giro di tre giorni. Rispondete quando vi chiama l'amore! Pesante invece questa Luna piena quadrata a Saturno, tocca la salute, ginocchia e stomaco. Non pensate più a una piccola delusione nel lavoro.

Scorpione

Amore e nuove passioni sono la specialità della Luna piena, quando si trova in una certa angolazione, ma devono partecipare all'evento anche Marte, Venere e Giove. Voi avete tutto questo e anche di più, regalatevi se qualcuno vi dimostra attenzione. Ricordatevi che una volta almeno aveste tradito anche voi, quindi non recriminate per un piccolo sgarbo. Incontri indimenticabili anche per i vostri affari. Feeling con Capricorno, Vergine, Gemelli e Toro.

Sagittario

Incontri amorosi che nascono all'ombra della Luna piena potrebbero durare a lungo, ma se voi avete in mente un Leone lanciatevi subito. Mercurio in quel segno pensa anche alle vostre finanze, non createvi inutili problemi in famiglia, regalate affetto e comprensione alle persone vicine e agli amici, figli e genitori. Ogni nuova partenza implica anche qualche rinuncia. Giove incide sulla vostra metamorfosi interiore, non meravigliatevi se ci sarà qualche momento di nostalgia.

Capricorno

Luna caprese. Mai vista una Luna piena più intensa di questa che nasce nel vostro segno alle 20:38, tutto può accadere stasera, ogni miracolo d'amore è possibile. Sono belle dalla nascita le donne di questo segno, ma quando vengono illuminate da una Luna spettacolare come questa, sono pochi gli uomini che possono resistere. L’uomo Capricorno non è famoso per la sua bellezza, ma ci sono sempre eccezioni, però il suo sex appeal non si discute, è l'amante più longevo dello zodiaco.

Acquario

Un gelato al limone forse disseta e soddisfa più di un fugace incontro, anche se all'inizio sembra promettere molto. Succede a quelli che vivono di avventure passeggere, ma chi è legato stabilmente può vivere questi giorni di Luna piena con amore vero e con passione profonda, come quella che sa vivere il Toro. La situazione in Cancro risulta stimolante per la professione e affari, ma il buon Giove richiama l'attenzione anche sulla salute. Fate pulizia di tutto quello che non funziona.

Pesci

Lui verrà. Giove è particolarmente generoso con le donne Pesci che vivono una forte emozione. L'uomo del segno è tenero tenero, Luna lo rende innamorato anche dei bambini, in molti questa Luna piena aumenta la voglia di un figlio. Un figlio, oppure un nipote per i genitori di una certa età. Secondo le stelle è cosa fatta, basta avere pazienza e attendere. Esito finanziario ottimo, viaggi favoriti, affari commerciali avranno successo. Mettete su un negozio.