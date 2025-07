Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 6 luglio: tutti i segni

Branko 06 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 6 luglio 2025.

Ariete

Originale domenica, come è originale e creativo Mercurio in Leone, influsso che stimola la fantasia e l'operosità, ma che offre anche possibilità concrete per aumentare - di molto - il conto in banca. Tenetevi pronti per domani quando la Luna sarà in Sagittario in aspetto formidabile soprattutto con Saturno, una certa prosperità economica visibile in questo cielo di luglio vi rende più sicuri in amore. Ottima performance passionale, saziatevi di baci. Nuovi incontri ovunque.

Toro

Quando si presenta qualche confusione nel quadro astrale, nel nostro oroscopo appare la parola "pausa". È quello che consideriamo oggi, l'opposizione diretta Urano in Toro con Luna Sagittario si forma questa sera tardi ma bisogna stare calmi tutto il giorno. Ritrovate e mantenete la vostra pace, Mercurio mette sotto pressione il sistema nervoso, fatto che non compromette però le tante buone cose che avete già realizzato. Marte dà grande importanza al sesso.

Gemelli

Vivetela come si deve questa prima domenica con Venere nel segno, omaggiate il vostro amore con fiori e regali, ma anche con una composizione poetica. Siete bravi a parlare e a scrivere, non vi sarà difficile ritrovare quelle parole tra voi leggere, che rendevano un tempo il vostro amore il più grande del mondo. Lo è ancora! Non angustiatevi per i soldi non realizzati o perduti, sarete presto in grado di farne altri. Cameriere, champagne, oggi paga il Gemelli.

Cancro

Oggi è festa nel vostro cielo, Luna si trova nel punto del divertimento e delle amicizie, però ci sono anche stelle molto significative per affari, professione, studio, fissate almeno gli appuntamenti per domani e martedì, Luna sarà in Sagittario perfetta per le iniziative anche molto ambiziose, visto che siete voi, solo voi, ad avere il grande Giove nel segno. Come fanciulli e fanciulle in erba, andate alla ricerca dei posti che furono testimoni del primo innamoramento.

Leone

Luna in Scorpione contro il vostro Mercurio è un fattore di disturbo nella salute, problemi digestivi e lievi alterazioni verbali, ma i due pianeti chiedono attenzione più per i giovanissimi del Leone, compito che spetta ai grandi. Concedetevi relax, rimandate le questioni importanti anche quelle di casa perché domani e martedì avrete nuovamente la Luna ottima per la vostra fortuna. Prendete con umorismo questi scontri in amore, scontri continui anche con il resto del mondo.

Vergine

Sentite una intensa voglia di esperienze nuove? Siete in sintonia con le stelle, impegnative quanto volete, ma favorevoli ai cambiamenti nel lavoro, in casa. Del tutto in linea con Marte e Giove, anche l'apprensione amorosa. Ma farete una tappa importante verso il chiarimento nella vita di coppia e in famiglia. Se avete modo di parlare anche di lavoro-affari, riuscirete a concludere o perfezionare le intese. Luna mette sotto esame parenti, figli.

Bilancia

Un anno fa c'era Mercurio in Leone, ricordate? Anche questa volta vi protegge da quel segno che tanto bene influenza i vostri incontri e le decisioni che dovete prendere nella vita, anche oggi. Il pianeta dei contatti e degli affari avrà Venere come complice e voi sarete improvvisamente felici. Ma è importante evitare eccessi, fisici e mentali, essere sempre pronti a ricevere notizie che migliorano o che rivoluzionano il vostro mondo. Brucia anche il vostro cuore.

Scorpione

Qui comincia l'avventura della vostra calda estate, avvenimenti indimenticabili in arrivo. Antares, stella rosseggiante dello Scorpione, brilla in queste notti di luglio, agosto, settembre. Urgente richiamo da Marte e Giove, custodi della vostra felicità, alla passione e all'amore. Incertezze ancora presenti nel campo economico, il contratto imposto da questo esigente Mercurio-Leone, dura 60 giorni… Estate di nuove partenze? Indubbiamente sì.

Sagittario

Mercurio, pianeta dei viaggi, transita felice in Leone, posizione incredibilmente bella per i vostri viaggi lontani, e proseguirà fino a settembre. L'incognita è solo Marte in Vergine, scegliete con prudenza le mete all'estero. Domani arriva nel segno una bellissima Luna, veramente estiva in tutti i sensi, organizzate la vita familiare e preparatevi per nuovi incontri d'amore se siete soli. Rivoluzionaria influenza delle stelle sulle collaborazioni parte con Urano in Gemelli il giorno 7.

Capricorno

Non mancheranno occasioni di guadagno e di nuovi lavori in luglio, per questo potete dedicare la domenica a voi stessi, alle cose e alle persone che vi piacciono, in ogni caso bisogna fare tutte le cose con calma e non fatevi condizionare dagli altri. Sole è in opposizione con Giove-Cancro, impone cautela nella salute e nell'attività fisica, ma è un transito che risveglia in maniera sorprendente la passionalità amorosa, mentre Venere crea situazioni di incontri spensierati.

Acquario

La settimana termina con Mercurio in opposizione e Luna irrequieta. Funzioni epatiche. Al ritorno troverete caotica l'atmosfera nell'ambito lavorativo-professionale, una situazione dal profumo di scandalo, forse qualche superiore sarà messo fuori. Questo per voi sarebbe un regalo di Urano, vostro pianeta guida, prima di uscire dal Toro e iniziare un nuovo è molto positivo transito in Gemelli. Quello è il segno del vostro amore, confermato da Venere, e della fortuna.

Pesci

Certe vostre stelle sono come le lucciole, accendono la notte ma passano presto, così passerà questa Luna in Scorpione oggi tutta dalla vostra parte, sia che vi troviate in viaggio oppure a casa vostra. Innamoratevi, sposatevi, cercate nuove possibilità di successo e di affari, Mercurio (soldi, lavoro) sarà in Leone 60 giorni, tante occasioni all'orizzonte! Vogliamo parlare di Giove in Cancro? Ogni cambiamento anche non programmato o voluto sarà alla fine positivo per voi.