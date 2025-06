Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 10 giugno: tutti i segni

10 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 10 giugno 2025

Ariete

Indovinate le decisioni e le iniziative nel campo domestico, ma i genitori devono avere più polso con i figli, soprattutto il padre. Ariete deve far sentire la sua presenza e autorità. In ogni caso, la famiglia entra oggi in una stagione nuova, diversa dal passato, e questo è dovuto principalmente al nuovo Giove in Cancro. Mercurio resterà invece in quel segno per poco tempo, ma in questi due giorni tutte queste riserve cadono perché sarete resi felici dalla Luna piena.

Toro

Saturno alle porte del vostro segno invita alla cautela nella salute, specie in questi giorni di trambusto nel cielo astrale, influssi che vengono e influssi che vanno. Dopo questa premessa, possiamo fare previsioni ottime per l'andamento del lavoro e delle attività artistiche. Arrivano giorni speciali per le finanze. Avete nuovamente Giove dispensatore anche di ricchezza in bellissimo aspetto in Cancro, ora anche Mercurio. L'ottimismo fa superare tutti gli ostacoli.

Gemelli

Qualche rovescio nel cielo sentimentale provoca attimi di incertezza nelle persone che devono fare una scelta. Seguite il cuore, certo, ma anche la ragione. Calma e riflessione sono oggi richieste dalla nascente Luna piena in Sagittario, settore delle collaborazioni e dei rapporti stretti, tempestosa per la famiglia. Aiutate una persona in difficoltà. Se invece siete voi in difficoltà, nel lavoro o in affari, per qualche questione privata, chiedete consiglio e vi starà dato generosamente.

Cancro

Un amore (un matrimonio?) in anteprima, sarà uno spettacolo indimenticabile. Tutta la vostra vita avrà miglioramenti ora che avete Giove nel segno, attualmente anche Mercurio. L'ultimo passaggio di Giove in Cancro risale al periodo 2013/14. Quelli che erano allora ragazzi sono oggi donne e uomini da sposare, altrettanto favorevole il cielo di chi studia, di chi lavora in proprio, ma soprattutto - di chi è veramente ambizioso da voler creare una propria azienda. Fortuna per voi.

Leone

Martedì è il giorno di Marte, pianeta delle azioni immediate e coraggiose anche sul piano degli affari. Sotto la spinta formidabile della Luna piena che nasce in Sagittario, nel punto astrale più fortunato del vostro zodiaco, fate finalmente quel grande salto e concluderete la primavera con risultati splendidi. Mosso il mare dell'amore, ma è noto che il plenilunio produce una magia per i nuovi e gli antichi amori. Un letto disfatto, la mattina, racconta di una grande passione.

Vergine

Prima di raccontarvi di questa Luna piena Sagittario, che ovviamente non può essere gradita alla Vergine, vogliamo tenere alto il vostro morale raccontandovi di questa nuova posizione di Giove in Cancro, veramente utile è bellissima per voi, non vi lascerà per un anno! Adempimento delle speranze e dei desideri, i progetti ambiziosi saranno realizzati quest'estate stessa. Per l'uomo Vergine, Giove in questa posizione prospetta un matrimonio felice, sposatevi!

Bilancia

Il segno del Cancro rappresenta il vostro settore del successo, cioè, l'ambiente dove lavorate e le persone che possono contribuire oppure contrastare la vostra ascesa. Succede spesso alla Bilancia di essere ostacolata, poi magari si riprende, però questo è anche dovuto al vostro modo gentile e educato di comportarvi. Caratteristica che apprezziamo moltissimo. Luna piena: il desiderio di te è come un’invasione.

Scorpione

Per voi, le gratifiche arrivano sempre con un certo ritardo, stendiamo un velo pietoso su quando dovete prendere i soldi… Ma adesso c'è un Mercurio talmente intraprendente, Giove nella migliore postazione per quanto riguarda occasioni di fortuna, Luna piena Sagittario è in aspetto stimolante con il settore del lavoro e del successo, concluderete questa settimana veramente alla grande. I giovani mostrano interesse per la giurisprudenza, per la medicina; studi all’estero.

Sagittario

Tutti i sogni che volete, sotto i raggi della Luna piena. Da che mondo è mondo questa fase è ideale per le nuove conquiste, innamoramenti che vengono chiamati colpi di fulmine, ma anche i rapporti di sempre avranno una notte bollente. Una volta all’anno abbiamo la nostra Luna piena personale, ma non sempre è in sintonia con tanti pianeti. In autunno sarete in una situazione esistenziale nuova, oppure "aggiustata" come piace a voi.

Capricorno

Avremo tempo un anno per spiegare Giove in opposizione dal Cancro, oggi annotiamo quella che potrebbe essere la caratteristica più bella: conduce a un matrimonio felice e armonioso. Grazie al matrimonio può accrescersi il patrimonio. Il coniuge è di solito più giovane, a volta ci si sposa con un parente. Oggi inizia Luna piena nel segno che vi precede, è un richiamo al passato, voi sapete se bisogna chiudere o aprire i legami con un certo passato. Lettere urgenti.

Acquario

Aiuti e protezioni, nuove conoscenze con persone utili e simpatiche, contatti con persone di legge e le istituzioni, solo la mancanza di sicurezza e la non perfetta preparazione può essere causa della non riuscita nel lavoro. Che comunque cambierà pagina sotto questa Luna piena in Sagittario molto appassionata per l'amore. Il nuovo Giove adesso nel settore del lavoro incrementerà gli impegni, anche le professioni libere. Guardatevi dal fare critiche superficiali.

Pesci

Oggi e domani, Luna piena nel fuoco del Sagittario, batte su quelli che sono i vostri punti deboli (gambe, caviglie, schiena). Dato che il pericolo non è il vostro mestiere, aspettate un'altra Luna per lavoro-affari, anche se potreste sempre avere una sorpresa della fortuna. E sarebbe il primo regalo del grande Giove nella posizione della fortuna, Cancro. Le cicogne sono tornate ma sul tetto di casa vostra, o dei figli, c'è ancora un nido che aspetta. Sarà una gioia.