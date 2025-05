Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 28 maggio: tutti i segni

Branko 28 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 28 maggio 2025.

Ariete

Grande ricchezza di sentimenti, emozioni nella vita amorosa, in famiglia, un crescente numero di impegni nel lavoro e possibilità in affari. Conviene insistere proprio con gli affari, spostare magari a domani alcuni lavori in casa, per sfruttare fino in fondo la disponibilità della Luna nuova. Tanta gente in questo periodo di incertezza tende a seguire strade comode ma limitative, voi possedete coraggio e capacità di osare. Anche in amore, puntate dove osano le aquile.

Toro

Mercurio insegna: un piede davanti all'altro piede, per le strade del mondo, con la prudenza che vi è propria. Ma bisogna partire, ripartire, iniziare, cercare, provocare, proporre! Dovete uscire dalla staticità, non accontentatevi di quello che passa il convento, le stelle offrono molto e sotto ogni punto di vista. Vecchie idee devono cedere il passo alla modernità, che è presente con Urano nel segno. Questa sera Luna sarà già in Cancro, aspetto che riunisce la famiglia.

Gemelli

Luna nuova nel segno tutta la prima parte del giorno, attiva per lavoro e affari perché congiunta a Mercurio, siete stimolati anche dal fatto che mercoledì è il vostro giorno della settimana preferito. Preparate un nuovo ambizioso piano anche a costo di andare contro tutti. Conserverete per sempre le emozioni, i fatti, i pensieri, che sviluppano questi astri così creativi. Nuovi amori sono con persone più giovani? Il cuore non ha età, voi sarete sempre giovani.

Cancro

La prossima Luna nuova sarà vostra, il 25 giugno, avrete anche voi la possibilità di fare i cambiamenti che non sono riusciti perfettamente in primavera, ma già da domani sono previste novità interessanti. Venere contrastante però si trova in una posizione da cui svolge un'azione stimolante per quanto riguarda il lavoro. Non sarete però voi a cambiare certe regole, adattatevi meglio all'ambiente, sarà per il vostro bene. In arrivo una Luna molto bella, scappate con il vostro amore!

Leone

Che bel cielo, abbiamo persino elementi - Venere, Mercurio, Saturno, Giove - per poter prevedere fortuna al gioco! Certamente guadagnerete con i vostri affari, in attesa delle facilitazioni anche per le questioni di casa, figli. Non dimentichiamo Plutone opposto che si intromette nei vostri rapporti ma propizia anche incontri nuovi. Solo per i vostri occhi… qualcuno si innamora di voi. Occhi di fuoco non chiedono, pretendono, si appropriano di un cuore timido senza difesa.

Vergine

Eppure non siete stanchi quanto uno si aspetta, dopo le tante battaglie astrali e personali che si sono svolte nel vostro cielo questa primavera, ma oggi bisogna lo stesso procedere ancora con cautela e non insistere dove capite che non tira aria favorevole. Prendetevi un giorno di vacanza, se potete, in caso contrario imponetevi un atteggiamento calmo e misurato, anche con le parole. Bisogna dare tempo al tempo. Dalla vostra parte c'è Venere, l'amore sì.

Bilancia

Coinvolti per tutta la mattina dallo stimolante influsso della Luna nuova congiunta a Giove e Mercurio - tutti parlano di soldi. Denaro e beni arrivano anche per vie diverse dal proprio lavoro e impegno, diciamo che sono "mandati" dal destino e dalla fortuna. Le previsioni non possono essere perfette, equilibrate, dobbiamo considerare che avete due pianeti in aspetto di disturbo, Venere e Saturno. Anche in amore vi tocca lottare, ma proprio questo procura l'estasi. Viaggi.

Scorpione

Marte, Ares greco, era il dio della guerra, ma è anche il vostro astro guida insieme a Plutone, attualmente entrambi si fanno la guerra… Non si può dire che la vostra vita sia noiosa in questa magnifica primavera 2025, provocazioni nel mondo del lavoro spingono il vostro ego verso nuove battaglie e crediamo proprio che raggiungerete il traguardo. Una bella schiarita dalla Luna nuova in Gemelli, in serata invece passa in Cancro, amore. E quindi uscimmo a rivedere le stelle…

Sagittario

Talvolta siete sfuggenti come uno struzzo e mettete la vostra bella testona sotto la sabbia, finché non si allontana chi vi critica. Prima però chiedetevi se, per caso, non ve le siete meritate. Seguite la salute, Luna nuova tocca le spalle, la gola, i muscoli delle braccia e delle cosce, evitate lo sport (ippica soprattutto). Tutto qui? No, c'è qualcosa di emozionante nell'aria, molto bello l'aspetto Marte-Venere, amati nonostante.

Capricorno

Un uomo in grigio, colore dei Gemelli, da dove vi stimola Luna nuova. Serio, controllato, perfetto nei gesti e nelle parole. Donna Capricorno invece in rosso, colore di Marte, che le dona moltissimo, è lei la portabandiera di Rosso Valentino. Rapida espansione, realizzazione nel campo economico, Mercurio positivo per siglare nuove intese. Non dovete affidare tutto al computer, spremete piuttosto le vostre cellule grigie. Come vi sta spremendo l'amore, ma siete felici di dare.

Acquario

Terzo giorno di Luna nuova in Gemelli, un altro giorno di fortuna, anche oggi pronunciata perché l'influsso si unisce a Mercurio-Giove-Venere, astri della buona sorte, tutti in aspetto ideale. Seguite le occasioni scritte nel vostro cielo, con la stessa attenzione guardate la famiglia e l'amore. Venere risplende in Ariete, favorisce nuovi innamoramenti che possono nascere anche durante i brevi viaggi, aiuta i coniugi a rivivere il fascino del primo incontro. Una cicogna…

Pesci

Lo stress è forte, la situazione pratica è confusa a causa dei pianeti in Gemelli, rimandate impegni troppo importanti, Mercurio non garantisce fosforo a sufficienza. Magari delegate una persona di vostra fiducia, che non sia però un parente, Luna nuova infatti agita la famiglia, ma già in serata ritornerà amica in Cancro, segno della fortuna, delle amicizie e dei grandi amori. I giovani Pesci devono stare attenti a Mercurio, pianeta delle ribellioni. Fantasticate pure, l'amore verrà.