Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 13 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 13 febbraio.

Ariete

Le nuove imprese, l’attività in proprio, nuove collaborazioni con persone e in posti mai frequentati prima, sono favoriti dalle stelle di questo febbraio ma anche di tutto il 2025. Questo è il vostro anno della ricerca di spazio professionale e sociale, persino il potere deve diventare una meta che dovete avere sempre davanti ai vostri occhi di fuoco. Luna in Vergine è nel punto giusto per l’attività razionale e seria. Venere manda fino a voi un tenero frutto che può essere colto senza resistenza.

Toro

Lasciate riposare gli altri, oggi e domani restate attivi e presenti, potrebbe capitarvi qualcosa di eccezionale nel lavoro e in affari. Ancora un po’ scossi dalla Luna piena, nelle prime ore del giorno cautela alla guida e durante i viaggi. Anche un brusco cambiamento del tempo potrebbe incidere sul vostro delicato organismo, però domani Mercurio ritorna amico dai Pesci. Non solo successo nelle cose materiali, seguite anche i bisogni dell’anima. Parla dell’amore trascurato.

Gemelli

Qualche Luna negativa capita anche ai migliori. Oggi e domani transita in Vergine, manda influenze nervose nei rapporti con le persone vicine. Ma se saltassero fuori tensioni nascoste in voi, lasciatele andare… Prima o poi bisogna chiarire le cose anche nei rapporti genitori-figli. Piccoli incidenti in casa, attenzione, per il resto il cielo e sul bello stabile, ottimo per il lavoro e le finanze, sarete in prima linea nel lavoro.

Cancro

Quel famoso senso pratico, tante volte chiamato in causa da Saturno, oggi non mancherà. Luna in Vergine diventa concreta e materialista, tenete conto delle idee che fa nascere. È un momento buono per attività collettive, siete disponibili e questo atteggiamento sarà ripagato. Insieme si cresce e si matura. Venere è responsabile di qualche sensazione di freddo nella vita sentimentale, però in famiglia siete sempre così caldi e affettuosi.

Leone

Passato il plenilunio, Luna si trova oggi e domani in Vergine, positiva per i guadagni, tuttavia le fluttuazioni sono numerose a causa di Mercurio in Acquario, fortunatamente domani sarà già in Pesci. Consultatevi con un esperto di vostra fiducia, senza coinvolgere la famiglia, se le cose andranno bene sarà una sorpresa per tutti. Amore: un grande fuoco passionale è acceso da Venere, insieme a Giove farà tutti felici. C’è da eliminare un’ombra di ambiguità.

Vergine

Una maschera di Arlecchino, per far ridere il vostro amore. Oggi si accende all’improvviso anche la luce di una nuova passione, Luna risplende nel segno, potrà agire con forza anche per il bene della famiglia. Rende capricciosi ma ispira pensieri e gesti bellissimi, il cuore non ha la sensazione di stare in gabbia, sogna di volare lontano. L’amore dovrebbe essere così - un canto libero.

Bilancia

La sincerità, il modo diretto con cui avete affrontato persone che non la pensano come voi, portano risultati. Cominciano a risalire le vostre quotazioni. Fortuna grazie al trigono con Giove che dal segno caro dei Gemelli tiene viva la fiamma dell’amore e della passione. Buon gusto e correttezza, il vostro comportamento è impeccabile, riuscirete ad avere un lavoro, una promozione, una gratifica. Penetranti le vostre parole - parlate, chiarite, sfogatevi. Tensioni con le donne di casa.

Scorpione

Genitori e figli, famiglia e casa - questi argomenti portati spesso in primo piano nel mese dell’Acquario. Oggi vi arriva l’aiuto di una saggia e costruttiva Luna, movimenta il settore degli incontri, voi programmate e sollecitate appuntamenti. Un viaggio non programmato ma necessario, tenete presente che avrete Mercurio positivo da domani e fino al 7 giugno! Fascino personale, conquiste sexy, risveglio passionale ad alto livello.

Sagittario

Ci sarà stress e agitazione causa il transito di Luna in Vergine, due giorni contro Saturno e Giove, aspetto che non consente una perfetta attività fisica. Schiena, gambe, apparato digerente. Ma proprio oggi dovete accettare le offerte, tutte. In seguito farete una selezione, ma adesso dovete sfruttare Mercurio ancora ottimo. Le discussioni coniugali nascono per differenti vedute sull’educazione. Amori liberi volano liberi…

Capricorno

Luna fortunata in Vergine, nemmeno un’ora va perduta! Atteggiamento verso il denaro, patrimonio, entrate, profitti… un quadro astrale fatto per voi: abilità in affari: competenza nella risoluzione dei problemi, fascino negli affari di cuore ma una certa fatica a vivere le passioni fino in fondo. Fisicamente non siete al massimo, efficaci le cure e le terapie, Nettuno è con voi.

Acquario

Dopo la tempestosa Luna nel segno del Leone, oggi transita nella quieta e saggia Vergine e il suo aiuto più prezioso sono le parole. Questo infatti è il segno di Mercurio, pianeta che resta con voi ancora 24 ore, siate convincenti e prendete i soldi. Persuasivi nelle conquiste d’amore, sex appeal ritrovato grazie alla doppia protezione di Venere e Marte. Farete strike entro il giorno18.

Pesci

Luna opposta a Saturno e Nettuno, per due giorni dovrete sottostare alla sua provocazione dalla Vergine, attenti nel movimento e nell’attività fisica. Sembrate improvvisamente smarriti, manca il carburante, mentre le persone vicine continuano a chiedere. Ottima invece la pagina dei rapporti sociali, amicizie, manifestazioni pubbliche e spettacoli. Venere è vicina: un profumo di mimosa quando passa il vostro caro amore. A Sanremo canteranno la vostra canzone.