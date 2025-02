Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 9 febbraio: tutti i segni

Branko 09 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 9 febbraio 2025.

ARIETE

Vogliamo fare un elogio al vostro ottimismo e sostenerlo, perché ce lo consentono le stelle che agiscono sul vostro segno. Prima fra tutte, Venere, che quest’anno vi riserva un transito parecchio lungo - fino al 27 di marzo. Una pausa che prosegue tutto aprile ma poi ritorna nuovamente da voi in maggio quando le rose saranno in fiore. Nel contempo anche Marte alzerà la bandiera dell’amore. Oggi il problema è Luna, litigiosa e impulsiva.

TORO

Solo come curiosità annotiamo che Venere in Ariete indica tendenze verso relazioni amorose nascoste. Non si vede perché dovreste giocare di nascosto quando il vostro cielo è di un’apertura straordinaria, tutto deve succedere alla luce del Sole e della Luna, siete amati. Vita sociale luminosa, riunioni, viaggi, soluzioni inaspettate negli affari.

GEMELLI

Parlano le stelle di un grande amore, di una irresistibile passione che può scoppiare oggi stesso, ancora più sicura sarà la Luna piena della prossima settimana. Dedicatevi con maggior impegno alla carriera, siete all’inizio di un altro corso professionale. Non perdete tempo, parlate dei vostri progetti, sollecitate risposte. Occasioni da molto lontano. Controllo medico per le donne in stato interessante.

CANCRO

Luna strepitosa, amicizie e amore, le nuove persone che arrivano nella vostra vita portano bene, danno la serenità che mancava ultimamente. In ogni caso oggi siete vincenti, ripartite con ogni mezzo - vele, ali, motori… come in un romanzo di Liala. In affari fate vostra la regola del surf: solo chi si allontana dalla riva trova l’onda che cambia la vita. Auguri, Branko.

LEONE

Tirate fuori il lato romantico del vostro carattere, mostratevi dolci e appassionati in amore, siete sostenuti da una formidabile Venere in Ariete. Nascerà presto per voi che siete ancora soli un amore lontano, entro la fine della primavera. Ma le sorprese sono già annunciate dalla Luna che diventerà piena in Leone martedì e mercoledì. Le associazioni professionali sono ancora critiche.

VERGINE

Benissimo per chi pensa di cambiare le collaborazioni e le intese commerciali, Mercurio è ancora in Acquario e porta buone nuove per le finanze. Un quadro astrale favorevole anche per acquistare-vendere una proprietà. Ma è ancora più favorevole per conquistare un amore. Avete bisogno di un cambiamento e di sentire che gli altri si prendono cura di voi, in famiglia per esempio. Qualcuno ricorda i vostri occhi con rimpianto…

BILANCIA

Celeste nostalgia. Ma se per una ragione che solo voi sapete vi trovate ad essere soli non lo sarete ancora per molto, Giove dice che nuovi amori sono in arrivo. Questa Luna rende faticose le collaborazioni, qualcuno difende i propri principi più per spirito di opposizione che per convinzione. I vostri parenti sono cosi prevedibili! Acqua in bocca, per quanto riguarda le iniziative pratiche, direte tutto martedì. Salute, sintomi classici sono reumatismi, ossa, digestione lenta.

SCORPIONE

Luna - molta fantasia nel lavoro. È il momento di apportare cambiamenti creativi, di riformare il vostro ambiente, che deve rispecchiare la vostra nuova essenza interiore. Amore: di nuovo insieme appassionatamente. Sembrate usciti dalla lieta storia di “Sette spose per sette fratelli”. Una tiratina d’orecchie ai giovani Scorpioni: siete svogliati, ragazzi!

SAGITTARIO

Sorpresa della domenica: i soldi se ne vanno ma possono anche arrivare prima del 14. Così potrete fare un bel regalo al vostro caro amore, ma soprattutto le prossime entrate devono essere usate per andare ancora più avanti nelle imprese che vi interessano. Per quel che riguarda il fisico ricordatevi che anche le vostre energie hanno un limite. Una speciale attenzione è richiesta verso le persone anziane. Certi amori vengono ricordati con rabbia.

CAPRICORNO

Doppia vita… Non fraintendete, vogliamo dire: giustamente voi tenete nascosti certi progetti, iniziative, i vostri soldi. Parlerete quando i risultati saranno raggiunti. Doppio amore? Con quella pazza Venere in Ariete e quel Marte esaltato in Cancro, niente si può escludere. Ma un controllo della pressione è proprio consigliabile. Obbligatorio relax, per essere pronti la prossima settimana che prevede importanti novità nel lavoro e in affari.

ACQUARIO

Darà un segnale positivo per le finanze, questa Venere nel produttivo Ariete, che stringe un’intesa d’acciaio con il vostro Mercurio. Tenetevi pronti per domani mattina, la prossima settimana sarà all’insegna dei cambiamenti, rinnovamenti o conclusioni nel settore delle collaborazioni e associazioni. Arriveranno mai a destinazione le mille parole che Mercurio manda in rotta da un cielo all’altro? Si.

PESCI

Domenica fortunata. Un’inattesa impennata che fa già prevedere il prossimo successo che arriverà con Mercurio in Pesci, il 14. Nuove idee, nuove possibilità di stringere intese professionali, aperture nei problemi che interessano la casa, figli. Non aspettate le rose di maggio, adesso dovete rendere stabile il vostro amore. Ma dovete anche trovare il coraggio di dire no, quando è necessario.