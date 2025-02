Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 3 febbraio: tutti i segni

Branko 03 febbraio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 3 febbraio 2025.

Ariete

La nuova settimana apre con Luna nel vostro segno, transito beneaugurante per voi ma anche per altri segni, significa che possiamo tutti ripartire con un nuovo e giovane spirito. Voi siete persino troppo gasati, tutto funziona a ritmo sostenuto, le idee vanno e vengono, ma non importa -sistemerete gli affari nei prossimi giorni. Venere, dea dell'amore, è pronta a entrare in Ariete, preparatevi a vivere nuovi giorni d'amore e aspettatevi pure colpi di fulmine spettacolari.

Toro

Aspettate che torni la calma nell'ambiente di lavoro. Parlate con gli amici, avete accanto un amico che è un tesoro. Potete avviare nuove iniziative anche oggi, ma noi vediamo maggiori possibilità di successo nei giorni della vostra Luna primo quarto, domani e mercoledì. Sarà beneaugurante anche per la famiglia, intanto oggi l'amore vive momenti caldi, non sembra inverno. Venere prima di uscire dal mare dei Pesci vi manda un segnale di vera fortuna.

Gemelli

Incontri importanti, viaggi, vita sociale e mondana. Questo rappresenta per voi Luna nel caldo Ariete, la passione non manca, però c'è un’insoddisfazione di fondo - come mai? Dipende da Venere nel segno dei Pesci, ma oggi è l'ultimo giorno di quel transito, domani mattina sarà già disponibile per voi e per Giove - preparatevi a vivere occasioni fortunate. Grande Gemelli, febbraio porta guadagno, ma è sempre esagerata la porzione di stress fisico. Imparate a volervi più bene.

Cancro

Alti e bassi di questo lunedì dipendono non tanto dalla Luna in Ariete ma dalla vostra tendenza a sistemare le cose più con le parole che con i fatti. Fate tutto in maniera più distaccata, fredda, lucida. Non prendete tutto così a cuore, certe persone non meritano tanta attenzione. Che però è richiesta in particolare nell'ambiente dove svolgete la vostra attività, tenete il denaro sotto chiave. In amore non potete essere freddi: Venere è ancora alta nel vostro cielo e Marte focoso compie l’opera.

Leone

Quando Mercurio è in opposizione, bisogna essere pronti a qualche intoppo nel lavoro, ma arrivano in soccorso delle belle Lune che creano una piccola oasi verde in cui è possibile - grazie alla forza di convincimento - ottenere consensi, guadagnare. Oggi Luna in Ariete è bellissima per gli incontri di ogni tipo, ma è soprattutto preziosa perché apre nuovi giorni d'amore. L'annuncio viene anche da parte di Venere, non c'è bisogno di aspettare la primavera, amore subito questa sera!

Vergine

Passione amorosa non completamente appagata dipende anche dal vostro recente comportamento, ma oggi inizia un’intrigante fiamma passionale dal segno dell'Ariete, Luna profuma di nuove fragranze e domani ci sarà anche Venere. Scegliete qualcosa di nuovo, se vi sentite insoddisfatti, non sarà per sempre ma almeno uscite dal tran tran delle cose 1000 volte viste e 1000 volte sentite, esploreremo alcune tra le più grandi meraviglie architettoniche del mondo. Ulteriori avanzamenti di carriera, posizione sociale, realtà economica superiore al solito.

Bilancia

Luna in Ariete per voi è sempre insidiosa, figuriamoci adesso mentre c'è anche Marte in quadratura, cautela obbligatoria nella salute, ma questa Luna esercita anche un effetto positivo - produce una più intensa volontà al cambiamento. Saturno ben piazzato nel vostro settore degli affari, protegge tutte le vostre iniziative professionali e commerciali, potete vendere e acquistare con profitto. Amore: Venere va in opposizione, metterà in dubbio la fama che vi vuole segno sexy.

Scorpione

Lunedì di fuoco per la carriera, posizione professionale e lavorativa, sistemazione delle questioni domestiche e abitative, interventi nelle vecchie collaborazioni. Non c'è insicurezza in voi, non ci sono dubbi, sapete dove volete arrivare e da chi, azione! Luna in Ariete efficace anche per le questioni mediche, ma la più bella è Venere in Pesci - ultimo giorno - che forma un appassionato aspetto con Marte - Cancro. Ringiovaniscono anche gli amori di antica data. Felicità.

Sagittario

Luna risplende nel punto più bello per il vostro segno, Ariete, domani arriverà anche Venere. Una luce calda che non è solo amore, propizia anche situazioni fortunate in affari, attivatevi. Teniamo presente Saturno difficile, ma le crisi coniugali si fanno più rare, avete il sincero desiderio di non complicare il vostro rapporto. Le iniziative, gli investimenti e gli impegni presi, richiedono fatica e creano dei problemi, ma alla fine, daranno frutti e soddisfazioni morali.

Capricorno

L'atteggiamento in amore è un po’ antiquato, non per il romanticismo dovuto a Venere in Pesci, oggi ultimo giorno, Luna discute il vostro modo di proporvi: siete portati a dare troppo, subito, tutto in una volta. Qualche delusione è inevitabile. Saturno dice di aprire gli occhi anche nei rapporti professionali e di affari, Marte è ancora più preciso, nel settore delle collaborazioni, sostie che avete dei nemici al lavoro per danneggiarvi. Sono cose che capitano alle persone di successo.

Acquario

Luna splendente nel segno che influenza benissimo i vostri soldi, ma prima dovete ragionare perché tante volte voi vedete quello che volete vedere, che immaginate di vedere, e poi ci girate sopra un film. Detto questo siamo lieti di poter prevedere un altro giorno di vero successo, ma anche con notizie emozionanti per il vostro amore, comprese le novità riguardanti i figli. Mercurio annuncia altri incassi, attualmente siete voi i più ricchi nel campo economico. Viaggi sì.

Pesci

Venere prepara i bagagli e domani lascerà il vostro segno. Partirà, la nave partirà, dove arriverà questo nessuno lo sa… E invece sì, voi sapete benissimo dove volete arrivare e perché. Chi si ritrova solo, in settimana avrà l'occasione di uscire dalla solitudine, grazie a un bellissimo primo quarto di Luna in Toro. Porterà nuove persone nella vostra vita. Per un uomo lasciato alle spalle, un altro ti si para davanti, donna. Anche nel lavoro, preparatevi al periodo più importante dell’anno.