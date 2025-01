Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 20 gennaio: tutti i segni

20 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 20 gennaio 2025.

Ariete

Il passaggio del Sole in un punto ottimista e creativo del vostro oroscopo, Acquario, è un altro segnale che state andando verso un successo che solo un anno fa pareva un sogno. Definire la nuova settimana perfettamente tranquilla non è possibile, registriamo una forte pressione dei pianeti sulla vita quotidiana di noi tutti, ma essendo voi di natura bellicosa, magari vi troverete a vostro agio. Incontrerete persone che vi daranno sensazioni intense emotivamente o in un altro modo.

Toro

Se è vostra ambizione fare colpo sul mondo, questo è il momento di farlo, Sole e Plutone, un aspetto rinnovativo e rivoluzionario per eccellenza, sono due forze cosmiche che si incontrano per un mese nel vostro settore zodiacale che corrisponde al "grande successo". Dovete mettere in preventivo anche scontri con il vostro ambiente, collaborazioni, associazioni. L'amore è la grande sorpresa di questo cielo, una forza della natura che travolge il vostro cuore, la vostra vita.

Gemelli

Fortunato inizio del mese dell'Acquario, il Sole forma subito un bellissimo aspetto con Luna in Bilancia, incantevole per l'amore nonostante la pessima Venere, ancora più generosa per la famiglia e la casa, intesa come abitazione. Questo è il momento ideale per l'acquisto di un immobile per voi o per i vostri figli. Siete autorizzati a inseguire alte mete e se adalcuni la vostra ascesa potrebbe dare noia, leggete loro -oppure inviate per WhatsApp - questo oroscopo. Capiranno.

Cancro

Luna è in aspetto impegnativo per la famiglia e faticosa per il fisico, ma quello che conta è il nuovo aspetto del Sole non più in opposizione, presto vi sentirete meglio, dovrete però essere attenti ai malanni stagionali perché Mercurio non è ancora positivo e provoca infiammazioni alle vie respiratorie. Dalla Russia arriva un vento freddo e gelido, ma voi siete riscaldati nuovamente dal Sole e da Marte nel vostro segno, che porta un raggio caldo per l'amore. Non fate nuovi debiti.

Leone

Come ogni anno, Sole in Acquario mette in primo piano il matrimonio, le relazioni amorose su basi stabili, i rapporti con i soci d'affari, gli incontri con consulenti (avvocati, dottori). Le tensioni a lungo ignorate ora devono trovare sfogo, cominciate a parlare oggi stesso sotto la Luna gentile in Bilancia, domani non sarà così disponibile. Le stelle sono giuste, specie Giove e Venere, per la ricerca di qualcuno che vi aiuti a trasformare la vostra vita, se pensate che si sia arenata.

Vergine

Fino a sabato, giorno che porta la solita Luna inconcludente, ormai da tempo nei vostri weekend, la nuova settimana inizia con transiti creativi e con una straordinaria forza di impresa. Il fatto è che il Sole in Acquario protegge il settore del lavoro, affari, con Plutone diventa ideale per lo studio dei nostri giovani. Una nuova relazione d'amore che nascerà sotto queste stelle avrà bisogno di qualche giorno (notte) per far vedere il suo potenziale. Attenzione alla salute.

Bilancia

Amore come una fiera della vanità, però questo Sole in Acquario vi fa sentire appagati. Ma il romantico Nettuno, che in questi giorni ci ricorda Chopin, vorrebbe sentire più forte la musica del cuore. Quando vi impegnate diventate ottimi musicisti, le donne soprattutto sanno convincere i rappresentanti dell'altro sesso, non si può fare niente care Bilance, siete nate per sedurre. Anche l'uomo certamente, solo che lui associa l'innamoramento al Fato. Fisico stanco.

Scorpione

Questo cielo è indubbiamente favorevole ai giovani, ma per quanto possa sembrare difficile la via al successo, voi siete in primo piano. Sembrate un'agenzia di oggetti smarriti ora che inizia il mese dell'Acquario, molte situazioni cercano un proprietario, ma al banco dei pegni dovete impegnare solo la vostra intelligenza, esperienza. Però ci sono i giorni in cui vi arriva una giusta Luna e voi riprendete a volare. Penserete domani agli affari.

Sagittario

Ritornano in primo piano i rapporti con i parenti, fratelli, sorelle, cognati, altri parenti acquisiti. Non si escludono contrasti per beni materiali, possibili anche impedimenti di carattere legale. Sole in Acquario significa l'inizio di un periodo di grandi modificazioni psicologiche e di rigenerazione interiore che durerà per parecchi anni. Cambiamenti di ambiente avranno effetti nel tempo, accettate senz'altro le nuove proposte.

Capricorno

Se avete delle proprietà, potreste trovarvi a dover spendere molto in riparazioni o ammodernamenti. I rapporti con gli altri oggi non sono facili, Luna e Marte provocano litigi senza seri motivi, per irritabilità, avventatezza, anche eccessiva passionalità e di conseguenza gelosia. Sfogatevi senza trascendere. È normale la sensazione di vuoto interiore, succede quando ci lascia il Sole, ma sarà già domani riempito da una sensazione d'amore meravigliosa. Cautela con oggetti taglienti.

Acquario

Orizzonti lontani si aprono davanti ai vostri incredibili occhi, famosi nello zodiaco perché hanno sempre qualcosa di "strano", colore, forma, ciglia lunghe, che imprigionano chi si innamora di voi. Per dire, gli occhi della donna sono quelli di Kim Novak, dell'uomo quelli d'oro di Montgomery Clift, mai più visti uguali sullo schermo. Oggi siete di fronte a una nuova frontiera, Giove è la cosa meravigliosa della vostra vita. Buon viaggio nel futuro, auguri!

Pesci

Qualcuno vi pensa, parla di voi, valuta le vostre proposte e le vostre capacità, studia un affare da svolgere con la vostra partecipazione. Quando si presenterà da voi, siglate immediatamente, il settore della fortuna è in fermento. Ripensate come vi siete comportati nell'arte di vivere nell'anno passato, perché il nuovo Sole in Acquario insieme a Plutone parla di "nemici segreti", ma in realtà non sono del tutto sconosciuti a voi. Prima chiarite, meglio sarà.