Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 18 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 18 gennaio 2025.

Ariete

Un gesto di generosità o soltanto di simpatia anche verso le persone con cui siete in contatto di lavoro, sarà premiato dalla Luna. Tutto il giorno sosta in Vergine, transito giusto, perfetto, per la vostra attività. Potete già studiare nuovi investimenti in patria e fuori, domani il Sole sarà in Acquario, vostro settore delle nuove prospettive di vita. Quindi, anche dell'amore. Un po' di retorica, ma alla fine si accende la passionalità. Viaggi faticosi anche per il meteo.

Toro

Prima di lasciare il Capricorno, il Sole e Urano nel vostro segno formano un perfetto trigono, aspetto super positivo per gli affari e vi fa sentire intraprendenti nella ricerca di nuove occasioni. Anche altre forze cosmiche sono in movimento per voi per allargare le vostre esperienze di vita. Le persone sono disposte più del solito a venirvi incontro, la fortuna arriva dalla Luna ma anche dalla vostra sincera devozione alle persone vicine, che ricambiano il vostro amore. Avanti, no stop!

Gemelli

Una piccola ruga sulla fronte, dovuta a che? Tranquilli se si tratta di cose professionali e finanziarie, domani la Luna sarà decisamente positiva e il Sole inizierà il transito in Acquario. Questioni di famiglia, di proprietà, dei figli… non devono essere affrontate con ansia. Il fatto è che certe conquiste ottenute con facilità nel passato, richiedono adesso un prezzo da pagare. Pagate. Il vostro amore, matrimonio, ritornerà a essere come un bellissimo film di avventura. Influenza.

Cancro

Anche oggi la Luna è attiva per il lavoro e gli affari, transita tutto il giorno in Vergine, ottima amministratrice dei beni e dei profitti. Domani magari pretenderà qualcosa indietro, conta solo sapere che inizierà anche un positivo transito in Acquario che renderà ancora più radioso il cielo dell'amore e della fortuna. Non esitate a concludere un contratto, convincetevi che siete indispensabili. Preso il malloppo, allontanatevi con il vostro amore sexy. Cautela però in viaggio.

Leone

Da bravo felino, il Leone cura le ferite da solo. Così voi, anche se non in forma perfetta, fate intendere che siete in forma, accettate gli inviti, portate a termine il vostro lavoro, siete vincenti. Oggi la Luna va sfruttata anche per contattare persone che vi servono, domani sarà in Bilancia e voi potreste avere la soddisfazione di una bella vittoria. Prima che il Sole entri nel campo delle collaborazioni, rapporti stretti e matrimonio, accelerate il passo verso le nuove conquiste.

Vergine

Nati per lavorare, avete la fama di essere il segno più laborioso dello zodiaco, oggi sarete contenti e soddisfatti: gli impegni non mancano. Progressi certi, concludete sotto l'influsso di Mercurio in Capricorno e Urano in Toro, tra i due si inserisce la vostra Luna imbattibile e ambiziosa. Vi guida con sicurezza anche verso traguardi che sembravano impossibili solo un mese fa. Non sarebbe meraviglioso iniziare il mese dell'Acquario con un ritrovato amore?

Bilancia

Qualcosa è cambiato nella vita casalinga, probabilmente la famiglia si sta allargando a sorpresa, alcuni parenti si sono allontanati, nuovi parenti in arrivo, nuovi generi e nuore. Complicazioni cerebrali in amore, forse non sapete cosa volete. L'amore è un ventaglio fiorito che piano piano si deve muovere, è la rosa colma ed oscura come un seno nel buio… Luna arriva domani nel segno, Sole raggiunge il settore più bello del vostro cielo. Arrivate al dunque nel lavoro.

Scorpione

Dimenticate le incomprensioni passate, dimenticate anche le esperienze che, in un momento di depressione, avete chiamato infelici. Sono comunque esperienze di vita. A proposito di queste, tra oggi e domani inizia una nuova ed esaltante esperienza di lavoro. La soddisfazione sarà grande, ce l'avete fatta da soli! Anche in amore succede tutto per la vostra volontà e decisione, sarà per questo che non potete attribuire agli altri le vostre eventuali delusioni.

Sagittario

I figli del Sagittario sono chiamati a essere più vicini ai genitori, capire i loro problemi, le loro necessità. Gli amici vengono incontro anche in qualche imbarazzo familiare. Ancora un po' di relax, aspettando il passaggio del Sole in Acquario, tradizionalmente vostro amico zodiacale e molto spesso diventa anche vostro amante, coniuge. Giove è tanto caro e vi perdona tutto, siete i suoi figli prediletti, ma preme sul fegato, mentre la Luna agita lo stomaco, Saturno le articolazioni…

Capricorno

Luna in Vergine favorisce iniziative d'affari, incontri di lavoro, viaggi, relazioni sociali, incontri con nuove persone, contatti con il lontano-tutto vi porta bene e contribuisce al vostro benessere materiale. Attenti però a Marte, picchia forte. L'amore voi l'avete immaginato in un certo modo, plasmato a vostra immagine e somiglianza, ora vi accorgete che non corrisponde all'identikit fatto tanto tempo fa. Ma anche voi non siete così come vi immaginava l'altra persona.

Acquario

Spassatevela un po', domani arriva il Sole e darà direzione al vostro 2025. Mai avete vissuto una geometria astrale così, non c'è bisogno di agire di fretta, ad ogni costo, rilassatevi. Le piccole donne dell'Acquario crescono, eccole innamorate; le donne "anta" hanno qualche problema con il caro marito; gli uomini invece possono contare sull'incondizionato favore delle donne. Acquario maschio ci sa fare e una donna crolla, questo si chiama fascino erotico.

Pesci

Lasciate passare questa Luna opposta a Nettuno, ispira le anime artistiche ma non è realista per quanto riguarda le cose materiali. Qualche fastidioso intoppo nell'attività lavorativa, forse un ritardo per chi aspetta una somma di denaro, ma quello che vi farà veramente innervosire è una critica non meritata (anche da parte di un parente, amico). Dovete amare, Pesci! Non si parla di lavoro, di soldi, fino a domani mattina. Create una romantica atmosfera, luci soffuse, musica…