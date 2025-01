Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 19 gennaio: tutti i segni

19 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 19 gennaio 2025.

Ariete

Arriva alla conclusione il Capricorno, il Sole svolta verso un segno molto amico, Acquario. Nel concreto, l'anno si rivela nella sua prima verità, come fa pensare Luna in opposizione dalla Bilancia. Immediato l'accento sui rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Siete molto agitati, ma se tenete duro vincerà la vostra verità alla fine. Le antipatie che provate nei confronti di qualcuno, devono restare nascoste. La fortuna è tutta nelle amicizie, maschili o femminili, vi ascoltano.

Toro

La stagione del Capricorno vi ha offerto molto, adesso però inizia un nuovo giro astrale che apre il Sole in Acquario, settore del vostro successo, che richiederà attenzione massima in ogni decisione che prenderete. Oggi però potete contare su un aspetto eccezionale per la professione e gli affari, Mercurio e Venere in stretto aspetto con Urano. Fate uscire fuori le vostre doti straordinarie, le capacità organizzative. In omaggio alla Luna in Bilancia, fatevi ancora più belli.

Gemelli

Luna in Bilancia è molto diversa da come lo era negli ultimi due giorni, conferma la validità delle iniziative impostate già in autunno, favorisce nuovi affari. Sole in Acquario, splendido aspetto con Giove nel vostro segno, riuscirete a convincere anche le persone in alto, le autorità. Le stelle vi offrono anche le carte per l'amore e le sue infinite varianti, molto coinvolgente il vostro modo di amare. Nel caso di novità, le attrazioni sono con persone di età molto diversa.

Cancro

La vita, l'amore, l'attività, vanno avanti in tutte le stagioni ma oggi sarebbe meglio fermarsi un attimo, rivedere la situazione professionale. Le cose che intendete fare sono davvero espressione della vostra volontà? Luna in Bilancia chiede una profonda riflessione. Non avete ancora imparato a distinguere i cattivi consiglieri dagli amici veri. Sole in Acquario aiuta la razionalità. Prendetevi un giorno di ferie, se potete, rilassatevi e godetevela all'ombra di Venere.

Leone

Occupatevi di cose belle e eleganti, che vi rilassano e vi rendono anche più disponibili ad ascoltare gli altri. È importante ritrovare e mantenere un buon equilibrio in ogni rapporto perché questa sera inizia il mese dell'Acquario. Il Sole sarà in opposizione, le collaborazioni-anche quelle che funzionano-dovranno essere riviste in maniera razionale, cambiate se necessario. Dovete tradurre in parole i sentimenti di amore e di affetto che provate. I tramonti rossi vi esaltano.

Vergine

Anche se è festa, affrettatevi ad usare questa incredibile energia che produce l'aspetto Urano-Mercurio, entrambi in postazione formidabile per gli affari, che saranno da domani ancora più forti grazie al Sole in Acquario. Concentratevi sui vostri sentimenti, recuperate il tempo perduto, sotto Venere ostile bisogna solo parlare, siete voi il punto di riferimento della coppia. Se volete fare la pace con persone con cui siete in conflitto, approfittate di questo momento.

Bilancia

Che fortunata coincidenza: la prima Luna del 2025 arriva nel segno mentre il Sole raggiunge la magnifica postazione in Acquario, segno della vostra fortuna e amore. Sarete testimoni, insieme ai Gemelli e all'Acquario, ancora una volta del fantastico aspetto Sole-Giove, che vi rende protagonisti nella professione, nelle attività libere, nella vita sociale. Mettetevi un'allegra maschera sul viso e fate ridere il vostro amore, sempre imbronciato. Di che segno è?

Scorpione

Il vostro è il segno degli agenti segreti, tipo James Bond, voi sapete rispondere al richiamo di Mercurio che vi assiste nelle vostre indagini. Perché voi non avete ancora scoperto cosa intendono farvi nell'ambiente di lavoro, perciò vi diciamo di non farvi scappare questo momento altamente produttivo, grazie anche ai pianeti in Pesci e Cancro. Lasciate perdere persone non alla vostra altezza, con il nuovo Sole nel segno dell'Acquario potreste avere problemi. Amore molto hot.

Sagittario

Scioglietevi, ne guadagnerà anche il vostro lavoro, che può riprendere oggi stesso. Inizia un’altra corsa al successo: Luna in Bilancia, Sole in Acquario, creano un'atmosfera ideale per i nuovi incontri ma anche progetti segreti. Il crescendo di possibilità continua anche in febbraio quando Venere sarà in Ariete. Lei intensificherà i rapporti esistenti, porterà nuove occasioni alle persone sole. Staccatevi dagli amori che vi promettevano l’America, ma poi vi siete trovati in Africa.

Capricorno

Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Avete proprio bisogno di concedervi un giorno di completo relax, rimanete nel vostro ambiente domestico che è molto confortevole, assicura Venere, meglio ancora per quelli che soggiornano in qualche raffinato hotel. È risaputo che il Capricorno non è un tipo da Bed and Breakfast. Nel silenzio organizzate i vostri piani, destinati al successo perché nascono sotto il "diabolico" Urano. Ciao, Sole, e grazie!

Acquario

Da noi non si vede, ma da qualche altra parte del mondo sì. Il Sole, fonte di tutte le energie di un oroscopo, entra nel segno alle ore 21:02 minuti, apre una stagione di compleanno di eccezionale intensità, soprattutto per i giovani che sperimentano per la prima volta il pianeta Giove nel campo dell'amore e della fortuna. Le più belle occasioni della vostra vita sono annunciate anche dalla Luna in Bilancia, che prevede per voi un cammino felice e di successo. Auguri.

Pesci

Oggi sì, siete in grado di esprimervi con chiarezza, ottime le vostre iniziative, avete un forte intuito che è un dono di Mercurio che resta in Capricorno fino al 28. Cominciate subito a cercare facilitazioni nel lavoro e per i vostri affari, avrete la protezione di un'ambiziosa Venere e un Marte stakanovista. L'amore diventerà romantico e tenero come la neve che fiocca fiocca… Però nemmeno in famiglia devono sapere dove sono i vostri soldi. Servono per la nuova partenza.