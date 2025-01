Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 17 gennaio: tutti i segni

17 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025

ARIETE

È un bel giorno. La ricchezza di sentimenti ed emozioni che è in voi vi permette di essere in sintonia con le persone care e con chi siete in rapporto di lavoro, affari. Qualche noia forse per quelli che hanno qualcuno alle proprie dipendenze. Grande importanza rivestono le collaborazioni, vi potete imporre con le vostre capacità, la simpatia, sprint. Non potete fare le cose in fretta, il problema è Marte contro Mercurio, cautela in viaggio.

TORO

Soddisfazioni e risultati immediati, Mercurio è in azione anche per interessi e proprietà lontane. Strepitoso addirittura Urano, transito adatto anche per iniziare lo studio di materie spirituali, lo yoga… Il vostro fisico ne trarrà sviluppo e beneficio. Lasciate le vecchie abitudini che nuocevano al vostro corpo. Vogliamo sottolineare soprattutto le possibilità per quelli di voi che pensano di dare un nuovo orientamento alla propria attività. L’amore chiede amore e sentimento.

GEMELLI

Mercurio porterà, vi darà. Restate per un po’ nel vostro angolo, Luna in contrasto con Venere crea confusione ambientale ma anche in famiglia e nei vostri pensieri. Noie con lo stomaco, problemi femminili. Ascoltate il benefico Giove nel segno: la strada da seguire è quella che porta avanti, indietro non si torna, nemmeno in amore. Agitati anche i rapporti padri-figli.

CANCRO

Nell’immediato futuro avrete anche circostanze di vera fortuna, ma finché siamo in Capricorno ogni conquista dipende dalla iniziativa personale, che deve essere intelligente e astuta. Luna in Vergine è molto buona per controllare le questioni scritte, ma non abbastanza forte per avviare nuove iniziative economiche - a meno che non arrivi qualche proposta spontanea. Cautela con i macchinari; mani delicate, come l’amore…

LEONE

Luna molto positiva per le questioni finanziarie, Sole addirittura eccezionale per le novità nei rapporti di lavoro, esistono queste possibilità: un cambiamento nella vita professionale, un cambio di tipo di lavoro, un contrasto con persone che per voi rappresentano l’autorità. Ma anche se qualche altro aspetto della vostra vita è diventato statico, potete cambiare. Oggi potete sistemare le questioni domestiche, problemi dei figli. Molta attenzione ai mercati esteri.

VERGINE

Una Luna di ricerca. Mercurio vi spinge alla ricerca della vostra isola del tesoro, ricordandovi che anche il Conte di Montecristo l’ha trovata per puro caso. A proposito, non è che pure voi pensate a qualche vendetta? Le questioni personali e familiari chiedono la precedenza, qualche noia nella salute è possibile, ma in mezzo agisce anche Mercurio, favorisce i guadagni, ancora più valido per l’attività mentale. Troverete l’idea vincente in amore.

BILANCIA

È vicina un’altra svolta nelle collaborazioni, domenica avrete la Luna nel segno e il Sole in Acquario. Rilassatevi, non stancatevi fisicamente e mentalmente, prendete tutto più alla leggera, perché i problemi non sono cosi gravi come ve li fa vedere Marte. Ha ragione però, Marte, quando critica le persone del vostro ambiente professionale e non salva nemmeno voi. Mercurio tocca le vie respiratorie, muovetevi con prudenza.

SCORPIONE

Reazioni aggressive di qualche collaboratore, un familiare, un passante… ma voi siete ancora più aggressivi, se volete, quindi non potete perdere. L’odierno aspetto tra Luna e Mercurio ha la forza di creare nuove e positive situazioni professionali, stimola la vostra mente, troverete tutte le nuove esperienze che cercate. Le vostre idee sono la vostra ricchezza, d’accordo ma in casa ci vogliono anche i soldi. Tenerezza con i figli, nipoti. Incontri d’amore.

SAGITTARIO

Venere in Pesci contro la Luna in Vergine, le donne Sagittario non sono di facile compagnia, gli uomini sono in conflitto con le donne di casa e sul lavoro. Non esagerate, il disturbo è momentaneo, domenica potrete già cantare la vostra canzone. Venere ha ragione di non essere molto contenta di voi. È dal 2 di gennaio che state mettendo l’amore in secondo piano, perché avete tanto da fare nel lavoro e con le uscite mondane. Fegato debole.

CAPRICORNO

È vero che le buone occasioni ritornano nella vita. Questa è annunciata dal Sole nel vostro segno (fino a domenica) in aspetto molto positivo con Luna, Mercurio, Venere, Saturno… potrebbe essere per qualcuno di voi l’occasione della vita. Accettate tutte le novità, le stelle sono rinnovative, chiamano verso una nuova filosofia di vita che ha in servo per voi incredibili sorprese. Siete amati, adorati. Prudenza con il fisico.

ACQUARIO

Una lucida e razionale Luna vi chiede di essere più determinati e costanti, anche nelle dispute familiari per questioni di interesse. Avete fortuna, ma ci sono persone che studiano come togliervi qualcosa, e si trovano nel vostro ambiente. Arriva il nuovo vento rivoluzionario, Urano staccherà qualche foglia gialla. Sono giorni di vigilia, domenica sera inizia il vostro mese.

PESCI

Anche oggi dovete sottostare a questa nervosa Luna, che agita il vostro Saturno, attenti nei movimenti, le ossa sono fragili. Non sarebbe una cattiva idea quella di scappare prossimamente, verso un luogo caldo insieme al vostro caro amore. Basta con le vecchie paure e incertezze, nel lavoro e in amore, specie se siete ancora alla conquista di qualcuno. Questo giorno è il trionfo delle emozioni. Ottimo per sistemare un vecchio conto con qualcheduno.