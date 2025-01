Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 12 gennaio: tutti i segni

Branko 12 gennaio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 12 gennaio 2025

Ariete

E adesso, rilassatevi. Tra oggi e domani sera si forma Luna piena in Cancro, tocca la famiglia, i rapporti di lavoro e salute. Se non vi è possibile programmare un giorno di vacanza, cercate almeno di fare tutto con più calma - prendete il buono, se arriva, rimandate l'importante, le iniziative personali. Non è un momento opportuno per discutere con chi vi critica, rischiate di perdere la calma. Ma le osservazioni del caro coniuge non vi devono lasciare indifferenti.

Toro

Una spinta in avanti anche del tutto inaspettata, permette di guardare al futuro con grinta, fiducia, ottimismo. Fuori discussione le gratifiche finanziarie, abbiate solo pazienza di attendere l'apertura delle banche. Ma se vi capita qualche affare nel vostro giro domenicale tra mercatini, non lasciatevelo scappare. Il vostro segno è inserito ai primi posti per quanto riguarda i favori che possono derivare anche in amore da questa Luna piena in Cancro. Avete accanto una persona speciale.

Gemelli

Con il passo militare, dice Marte, avanti verso l'obiettivo prescelto. La vostra posizione nel mondo del lavoro e degli investimenti si rafforza ogni giorno di più, ma non dovete giocare con parole ambigue e non lasciare dubbi sul vostro modo di vedere e di pensare. Nei rapporti amorosi bisogna trovare equilibrio tra le vostre esigenze personali e le necessità della persona cara. Luna piena splende accanto a Marte, nuovi amori passionali probabilissimi.

Cancro

Sarete rapiti dalla Luna piena, che balla con Marte nel vostro segno e vi accompagnerà fino a domani sera. Una luce benefica per il vostro amore, aiuta a superare le eventuali crisi provocate da Mercurio, ma siete voi che dovete cambiare atteggiamento, andare incontro per primi. Siete stati così aspri, ultimamente… In ogni rapporto, anche nel più riuscito, c'è sempre qualche ombra che facciamo tacere per amore di pace ma che può indebolire il rapporto stesso. Parlate.

Leone

La situazione nel campo pratico è di grande interesse per noi che cerchiamo sempre qualcosa di speciale nel vostro cielo. I pianeti favoriscono un notevole ampliamento della vostra attività, attenti però alle illusioni che possono arrivare con la Luna piena nel segno che vi precede. Concentratevi sulle collaborazioni pensando alla prossima settimana, la salute richiede cautela (debolezza nella parte inferiore del corpo). Profumo di scandalo in certe relazioni d’amore.

Vergine

Il saggio dice che bisogna conoscere anche il rovescio della medaglia. Noi l'abbiamo vista e possiamo dire che non è affatto male. Lavoro: affari al primo posto, sarete chiamati a mediare un compromesso tra due litiganti, notizie da un ambiente che non è il vostro. Nasce una magnifica Luna piena nel settore dei grandi incontri, nel giro di 48 ore porterà una nuova ed eccitante conoscenza alle persone sole. Salute: una energica cura per qualche antico malessere.

Bilancia

Le fasi lunari nel periodo del Capricorno sono sempre un po' difficili per il vostro segno. Questa Luna piena che si sta formando in Cancro, congiunta a Marte e opposta a Mercurio, può diventare pesante per la forma fisica e la salute. Consigliamo una domenica di completo relax. Evitate di polemizzare nel lavoro e in casa, questa Luna è davvero impulsiva e irrazionale, richiede pazienza in famiglia, presenza. Siete insomma in piena luce, con le vostre qualità e con i difetti.

Scorpione

Le sollecitazioni sono tante, Mercurio prevede un aumento di impegni professionali e quindi aumentano anche i guadagni. La fortuna viene portata dalla Luna piena, che nasce in Cancro, tra oggi e domani a favore dei segni d'acqua. La mano di carte fortunate che vi riserva questo cielo in edizione straordinaria comprende anche (soprattutto) la straordinaria protezione di Marte che vi guida con passo militare anche nelle nuove battaglie d'amore. Felicità coniugale.

Sagittario

Gli sposati devono partecipare ai problemi oppure alle iniziative che intraprende il coniuge, capire qualche suo tormento interiore che non dipende certamente dalla mancanza d'amore. Voi siete nuovamente candidati per il successo. Luna piena in formazione nel settore del cambiamento, che può essere privato o professionale, a seconda dei vostri programmi ed esigenze, aprirà la strada anche per la felicità in amore. L'uomo non vive senza una donna accanto.

Capricorno

Riposate, concentratevi, ripensate alle cose successe circa sei mesi fa quando c'era Luna piena in Capricorno. Le nostre previsioni devono partire dallo scorso 20 luglio, voi dovete ripartire da un errore di valutazione fatto allora. Ma è possibile anche una grande conferma! Luna piena, Cancro crea confusione, non sapete cosa ascoltare e chi seguire. Affidatevi casomai alla fortuna che è sempre presente nel vostro cielo, Marte particolarmente aggressivo, dormite di più.

Acquario

Girano strani virus nell'aria, attenti anche voi nella salute perché Luna piena in Cancro incide appunto sulla vostra salute, cautela anche per la posizione di Marte, ma può essere molto positiva per il lavoro. Ci vuole una programmazione" a freddo", fate programmi e scelte senza condizionamenti emotivi. Stimolante sessualità, ma dovete trovare anche un po' di poesia e di romanticismo, fate un complimento galante al coniuge, come fate con il barista sotto casa.

Pesci

Il diritto di cronaca vi mette in prima pagina, siete fra i tre favoriti dalla Luna piena in Cancro, che nel vostro caso occupa il settore della casa, famiglia, figli. Ma questa fase lunare è soprattutto amore, amore, amore! Da sola riesce a fare molto, unita a Marte e a Venere, può fare tutto. Dovete credere a quella persona che è arrivata nella vostra vita del tutto inattesa, quando vi giura fedeltà. Siete aiutati dalla fortuna anche nelle questioni professionali e affari. Vincite possibili.