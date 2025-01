Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 11 gennaio: tutti i segni

Branko 11 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 11 gennaio 2025



ARIETE

Un weekend in cui si alternano pause di pigrizia e un dinamismo notevole, che vi spinge a voler essere comunque i protagonisti di ogni situazione. A causa del contrastante aspetto di Marte è necessaria cautela nell’attività fisica e nello sport, ma è ancora positiva l’influenza di Venere-Luna, che rende importanti i rapporti con le donne e con la madre, ottima con le questioni domestiche. Giove fa sentire il battito della fortuna.



TORO

Grande intensità di sentimenti e di emozioni che si sfogano anche in attività creative. Forse c’è della tensione nell’ambiente professionale, ma sapete farvi valere in modo positivo, un grande Marte vi rende coraggiosi e sicuri di voi stessi, riuscite ad armonizzare i vostri interessi con le esigenze altrui. Urano apre le porte di nuovi ambienti, nuovi innamoramenti propiziati da Venere lussuriosa.

GEMELLI

Luna molto interessante per le questioni lavorative e finanziarie. Per ora si tratta di idee, propositi, progetti, ma nei prossimi giorni i risultati ci saranno. Non insistete con gli affari che hanno già dato prova di inconsistenza. È l’amore la vostra forza e la vostra fortuna, non dovete cedere se siete alla conquista di qualcuno, avete la protezione di Giove che porta un’aria fresca anche in famiglia. Possibilità di vincite.

CANCRO

È difficile che un segno d’acqua si perda nelle tempeste, basta una calda Luna e vi trovate sul terreno asciutto, ma questa non è una buona ragione per provocare per primi e inutilmente gli scontri con gli altri. È Marte che li rende ribelli, ma vi rende anche tanto passionali e Venere tanto innamorati. All’orizzonte risplenderà Luna piena, domani e lunedì sarà nel vostro segno, la voce del destino non mancherà di farsi sentire.

LEONE

Mercurio nel settore del lavoro, sostenuto dal Sole, prevede un nuovo e interessante movimento anche nel mondo degli affari. Approfittate del transito per sistemare le vecchie collaborazioni e associazioni. Giove magnifico chiede una più calda partecipazione alla vita, siate pronti anche a una sorpresa in amore. Nuove entrate finanziarie. Controllate la salute, importante la dieta.

VERGINE

Mercurio vi spinge verso nuove realizzazioni, migliora di molto lo stato d’animo, siete forti stanchi ma non sconfitti. Luna in Gemelli chiama gli affetti, la famiglia, amore. Non dovete aver paura di fare scelte rinnovative e persino rivoluzionarie, che sono sotto il controllo di un costruttivo e rinnovativo Urano. Quando voi scegliete, in amore e nelle amicizie, non sbagliate mai.

BILANCIA

Siete nati un po’ agitati, figuriamoci adesso con Marte aggressivo che disturba la forma fisica ed incide sulla famiglia. Doveri e obblighi famigliari non lasciano molto tempo per le emozioni, sembra perfino difficile trovare un momento di romantico tête-à-tête, soddisfate almeno il vostro bisogno di mondanità. Luna è ancora bella e Venere così glamour, tuffatevi tra le braccia dell’amore.

SCORPIONE

Nuovamente al centro dell’attenzione di tutte le stelle, un esaltante crescendo nel settore pratico, nuove offerte e richieste. Le spinte più intense arrivano dal vostro mondo interiore, diventato una miniera inesauribile. Mercurio è un grande spendaccione, ma le uscite finanziarie non sembrano forzate quando sono fatte con gioia. L’amore è un misto di tenerezza e di allegria. Conquiste facili facili.

SAGITTARIO

Mercurio transita nel settore delle proprietà, favorisce un discreto movimento di denaro, fate un programma dettagliato, poi lasciate riposare i progetti professionali e occupatevi della situazione domestica, del vostro amore, della vostra vita. Ultimamente avete dato fin troppa importanza agli aspetti materiali, adesso concedetevi una pausa di riflessione.

CAPRICORNO

Fortuna economica. Riprendete in mano la situazione professionale e gli affari, impostate ed investite, rinnovatevi e allargatevi il più possibile. Luna per tutto il giorno congiunta a Giove in Gemelli dice che è il momento di osare! Preparatevi per nuove battaglie che sono già alle porte… Abbiate cura di un sentimento nuovo, sbocciato all’improvviso, come succede talvolta con le rose.

ACQUARIO

L’amore può vivere un giorno di intenso trasporto, grazie alla speciale collocazione della Luna e Giove uniti in Gemelli che è il vostro settore della fortuna e dell’amore. La famiglia chiede tantissimo, però adesso siete anche pronti ad essere generosi, vi sforzate di capire i bisogni delle persone vicine. Le persone sole hanno davvero tante possibilità di fare incontri eccitanti. È il momento adatto per sistemare eventuali problemi con le donne vicine.

PESCI

È sempre utile consigliare qualche attenzioni in più per la forma fisica e per la salute, ma il nuovo aspetto Sole-Mercurio certamente rende più leggero tutto, migliora il campo pratico. Luna sarà nei prossimi due giorni al massimo della potenza creativa: sorprese in amore, sorprese nelle finanze. Richiami passionali e viaggi molto favoriti, riservano incontri felici. Fidanzati: siete pronti per il matrimonio?