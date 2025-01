Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 4 gennaio: tutti i segni

04 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 4 gennaio 2024.

Ariete

Luna in Pesci rende un po' uggiosa questa giornata, ma riesce a calmare le acque nell'ambiente professionale dove presto arriverà un Mercurio severo, non mettetevi troppo in mostra. Nella salute e questa Luna tocca lo stomaco e la circolazione, risulta invece buona per le questioni di famiglia. Marte è sempre favorevole, conquisterete l'amore che non avete ancora.

Toro

Molto vivace il settore degli incontri professionali e di affari, grazie al passaggio della Luna in Pesci, da dove riesce a stimolare sia Venere che il vostro Urano, un pizzico di fortuna non manca mai, quindi potete osare qualcosa di più. Giove spiana la strada a un anno che sarà senza dubbio, prospero. Questo periodo è adatto a socializzare perché vi sentite allegri e animati da spirito gregario. Reciproco sostegno con gli amici, dolcezza nel rapporto d’amore. Nuovi incontri.

Gemelli

Sotto la Luna in Pesci è bene osservare attentamente le reazioni degli altri e controllare il vostro modo di fare. Un'eccessiva stima di sé fa pensare alla presunzione, che poi è un atteggiamento tipico che sviluppa Giove dall'alto della sua presunzione… Ci vuole invece molta prudenza con il denaro, Mercurio non consente ancora grandi affari, occupatevi piuttosto della famiglia, figli.

Cancro

Luna in Pesci: ma che bella persona siete! C'è una strana apprensione in casa, come un'attesa di qualcosa, una notizia, una persona. In ogni caso tutto andrà a posto perché vivete due giorni davvero fantastici, i maggiori pianeti sono dalla vostra parte. Il nostro consiglio è di non rimandare decisioni. Ma soprattutto non rimandate appuntamenti d'amore, preparate il corpo e l'anima per il prossimo ritorno di Marte nel vostro segno. Sarà un’aurora boreale.

Leone

È difficile che il Paese cambi positivamente sotto questa Luna congiunta a Saturno e Nettuno in Pesci, ma almeno voi che siete governati dal Sole e guidati dalla luce della creatività potete fare molto per la vostra personale soddisfazione e per la felicità della vostra famiglia. I nuovi legami coniugali se nascono tra oggi e martedì prossimo partono con una marcia in più. Lanciatevi, Non perdete questa Luna affascinante, intuitiva, scaltra!

Vergine

Per l'uomo Vergine la madre è il punto di riferimento della sua vita. Questo amore filiale è adesso intenso e lui si ritrova bambino alla ricerca di carezze … La donna Vergine invece vive questo Saturno anche come un rimpianto, una nostalgia, il ricordo di una figura maschile del recente o lontano passato. Entrambi siete gratificati da forza e debolezza, i confronti più potenti avvengono nelle relazioni di lavoro e matrimonio. Gola infiammata.

Bilancia

Luna benaugurante in Pesci, segno del vostro lavoro, in aspetto ottimo con il settore del successo, ma anche con il settore dei soldi. Prossimi milionari? Non possiamo generalizzare e mettervi tutti in un sacco, ma siamo convinti che siete tra quelli che iniziano l'anno con profitto. Vi preghiamo di concludere un affare tra oggi e domani, poi Mercurio sarà per un po' di giorni in Capricorno. Anche Marte cambierà… Amore mio, vieni qui, stiamo vicinissimi quando cala il sol…

Scorpione

Le stelle mettono in evidenza le vostre più tipiche caratteristichedi serrata tenacia e di controllo, che talvolta possono mettere a disagio gli altri. Voi andrete avanti, lo conferma la Luna in Pesci, vostro settore della fortuna, insieme aSaturno e Nettuno. Le soddisfazioni materiali possono superare le vostre più ottimistiche aspettative e vanno di pari passo con le gioie sentimentali. La sessualità, componente essenziale della vostra vita, vivrà giorni fantastici.

Sagittario

Difficilmente tutte le cose possono andare bene quando nasce il contrasto della Luna, che transita peraltro nel "nemico" Pesci, dove si congiunge anche a Venere, Saturno e Nettuno, tutti quanti contrastati da Giove in Gemelli… Prendetela con un sorriso, ma è meglio non fidarsi troppo. Un viaggio serve per liberare la mente da un pensiero assurdo. Scegliete la campagna.

Capricorno

Sabato, vostro giorno zodiacale, perché governato da Saturno, si presenta vestito a festa. Ci piace moltissimo Luna e Venere in Pesci, che esalta la bellezza e il valore interiore soprattutto della donna Capricorno che diventa protagonista nella vita lavorativa e sociale, vera padrona della famiglia. L'uomo Capricorno è invece sorprendentemente tenero e affettuoso, anche lui vive per l'amore e lo cerca … Carriera e affari possono attendere.

Acquario

Equilibrio fra i bisogni personali e quelli connessi con la carriera, le emozioni sono in armonia con le intenzioni, e questo vi permette di dedicarvi in pieno al lavoro e agli affari. Prevediamo successo e guadagno, ma anche nuove proposte per i professionisti liberi e lavoratori autonomi. Per quanto riguarda l'amore è ancora presente una non perfetta sintonia con la persona di sempre, ma come sapete essere carini e affascinanti con gente nuova!

Pesci

Donna Pesci, tu sei romantica, amica delle nuvole… Romantici di tutto il mondo, uniamoci! L'odierno quadro astrale è quasi completamente a favore delle donne, ma anche noi uomini possiamo organizzare una notte magica. Voi dei Pesci possedete il tesoro di Venere, che sembra uscire dal vostro mare, come un tempo Elizabeth Taylor, in costume bianco, nel film "Improvvisamente l'estate scorsa", insieme a Montgomery Clift, anche lui con gli occhi d’oro.