Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 3 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 3 gennaio 2024.

Ariete

È un bel giorno, siete pronti a sfidare senza paura la sorte e a correre rischi senza mai dubitare della buona riuscita. Si tratta della solita impulsività dell'Ariete? No, oggi e tutto il weekend fate bene ad essere voi stessi, chi vi ama vi seguirà - chi non vi ama se ne andrà per la sua strada. Attività espressiva e vincente anche sotto il profilo finanziario, Luna positiva per la casa. Venere entra in Pesci, aspetto tranquillizzante e affettuoso per il vostro amore.

Toro

È ancora forte il disturbo della Luna in Acquario, ma nella notte la vostra Venere ha lasciato la posizione fredda in quel segno ed ora sta uscendo dal mare dei Pesci. Questo transito è benefico per attività di équipe e amicizie. L'amicizia porta amore e l'amore porta amicizia. Chiamiamo all'azione soprattutto i giovani e tutte le persone che vogliono cambiare lavoro, sede, collaborazioni. Rompete le barriere che vi ostacolavano il cammino!

Gemelli

Luna e anche oggi in aspetto con il vostro Giove, sono in arrivo buone notizie se aspettate una risposta, un invito, una somma di denaro. Aggredite con simpatia le persone utili alla vostra ascesa, quando volete sapete sfruttare il prossimo con una tale grazia… Venere cambia posizione, in Pesci diventa utile per il successo professionale. Per quanto concerne le nuove relazioni d'amore è possibile innamorarsi di una persona più vecchia di voi.

Cancro

Fortuna. Saturno protegge le vostre proprietà, ma quando prendete nuove iniziative, dovete essere sicuri di poter arrivare fino in fondo. Anche Venere, da oggi e fino al 3 marzo sarà in Pesci, magnifica per i lunghi viaggi, attira verso di voi persone ed esperienze nuove, perché sono proprio le differenze ad attirarvi. Esperienze che trasformano la vostra posizione nei confronti del mondo che saranno condivise anche dal coniuge, speriamo, dato che è un Bastian contrario.

Leone

Causa Luna opposta a Marte, il giorno non si presenta tranquillo, la cosa più importante è seguire la salute, riposare molto. Troverete un nuovo terreno su cui posare nuove fondamenta professionali, prima però dovete eliminare e concludere con il vecchio. Questo lo afferma Venere, da questa mattina in navigazione molto felice in Pesci, stimola il lato sessuale di una relazione, propizia nuovi incontri carichi di intensità. L'impatto sulla vostra vita sarà veramente superiore.

Vergine

Le proprietà. È questa la voce che si ripete nel vostro oroscopo, come confermerà da oggi anche Venere passata in Pesci, opposta al vostro segno e quadrata a Giove. Vogliamo mettere l'accento anche su quello che potrebbe diventare un impedimento alla vostra riuscita -eccessiva ansietà. Di che cosa dovreste avere paura? Venere occupa il settore dei rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Si presenta al momento giusto se dovete fare pace con qualcuno.

Bilancia

Possibilità di favori da parte dei superiori e facili guadagni che giungono del tutto inaspettati. Questo dice Venere che da oggi occupa il settore del lavoro e della salute, in Pesci, ma vi invita di affrontare sempre il mondo nella sua realtà, qualche volta dovete chiudere gli occhi alla fantasia. Troppi dolci e cibi grassi possono provocare problemi. Il giorno presenta spunti interessanti per il lavoro e le finanze, ma dovete cominciare a stringere sulle spese. Viaggi sì.

Scorpione

Come sempre, Luna in Acquario rende eccessivamente sensibili, si ripetono questi cerchi intorno alla testa che producono anche instabilità di pensiero, il corpo è soggetto ad allergie, consigliamo relax nella natura. Venere sarà la vostra salvatrice! È uno spettacolo guardare i vostri occhi, raccontano una storia d'amore e non riescono nascondere una delusione rimasta giù nel fondo del vostro cuore… Canzone per voi: “Una lunga storia d'amore", canta Mina.

Sagittario

Fantasia che si risveglia anche nelle questioni professionali, mille idee e mille progetti in testa, non importa se non sarà possibile realizzare tutto subito. Il nuovo aspetto di Venere, in Pesci fino al 3 marzo, non darà problemi eccessivi se avete seguito, l'anno scorso, i nostri ripetuti inviti a chiarire le situazioni domestiche e familiari. È questo il settore controllato anche da Saturno. Siete passionali in amore, ricambiati con entusiasmo.

Capricorno

La confusione in cui vi muovete in questo periodo è creata dagli altri, ma anche voi non fate poco per renderla complicata. Più che nel privato, ora è importante uscire fuori da qualche intricata situazione riguardante le collaborazioni, associazioni, burocrazia, legalità. Noi abbiamo già in mente Marte in Cancro prossimamente… Venere bellissima in Pesci, la vita sociale diventa più intensa, amicizie speciali, viaggi. Fate sapere agli altri quanto li amate.

Acquario

Case, appartamenti, uffici, negozi, laboratori, officine… Tutto quanto è in relazione con mura e fondamenta riceve il grande influsso di Saturno, l'architetto, che transita nel vostro settore del patrimonio e vi aiuta con Giove a costruire un nuovo futuro. Marte è in grado di provocare una forte agitazione in famiglia e compromettere il rapporto con qualche parente. Ma non dovete trascurare l'amore, Venere è partita, ma non vi dimentica-penserà alla vostra prosperità.

Pesci

Primo ingresso plantare del 2025, Venere! Non avreste potuto avere di meglio, la dea dell'amore e della fortuna sarà con voi fino al 3 marzo, dalla Befana sarà in trigono con Marte in Cancro - il vostro amore in cima al mondo! I nuovi amori con caratteristiche insolite, anche un po' demodé ma proprio per questo prendono il vostro cuore. A parte qualche fastidioso intoppo di tipo sindacale, per così dire, l'attività e gli affari proseguono in maniera spedita.