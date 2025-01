Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 2 gennaio: tutti i segni

02 gennaio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 2 gennaio 2024.

ARIETE

Una pazza idea di amore e di conquista, stasera sarebbe divertente essere nei vostri pensieri. Passionalità e tenerezza. Il passaggio dal 2024 al 2025 è all’insegna di grande slancio amoroso, che deve proseguire anche dopo il 7, quando riprende un lungo passaggio di Marte in Cancro. Le collaborazioni saranno maggiormente esposte a dei cambiamenti, in qualche caso forzati. Preparatevi sotto l’odierna Luna, bellissima.

TORO

Le sollecitazioni più straordinarie per gli affari ma anche per la vita sentimentale si concentrano dopo il 4 quando Venere e Luna si ritrovano in Pesci. Anche la settimana dell’Epifania tenetevi pronti a qualche improvviso scatto della fortuna. Potrà sbocciare anche un nuovo, grande amore, per i nativi che sono soli. Oggi la vostra distrazione è l’assenza delle persone che vi remano contro, sarà la vostra fortuna.

GEMELLI

Un respiro passionale è propiziato dalla Luna e Venere che si incontrano in Acquario vostro settore dei grandi incontri e rapporti con gli stranieri. Fermate la felicità perché il weekend avrà un’altra Luna… Spinte in avanti nel campo pratico, l’importante è fare programmi perfetti in ogni dettaglio. Sì alle nuove proposte e collaborazioni. Soluzioni legali.

CANCRO

Un canto alla Luna, la vostra musa ispiratrice, che vi prende oggi sotto la sua protezione e vi prepara un weekend da sogno per l’amore. Chiudete gli occhi, pensate a quello che più vi interessa raggiungere e ottenere. Amore, famiglia e figli, amicizie. Mercurio non si stanca di chiedere soldi, ma bisogna vedere che cosa ne pensa la Befana…

LEONE

Troppo dura questa Luna in Acquario per un segno di fuoco come il vostro, anche Venere getta acqua sulla vostra passione, ma domani sarà un altro giorno… Ah, quanta fatica mi costa amarti come ti amo! I conflitti che avvengono servono ad allentare certe tensioni profondamente sepolte in voi. E vi aiutano a conoscere meglio voi stessi. Mercurio ottimo per trattare questioni riguardati le proprietà, i lasciti.

VERGINE

Questo è un giorno davvero speciale, che dovete sfruttare fino in fondo, nella carriera e nella vita privata. Sì a importanti firme, definitive intese, movimento di capitali. Viaggi e contatti con le persone lontane, decisioni in famiglia. Affrontate i punti difficili delle relazioni e nel matrimonio prima di domani (Venere cambia posizione).

BILANCIA

Un po’ esauriti per la Luna nuova di Capodanno, qualche volta anche le vacanze stancano, basta che non vi prenda la pigrizia mentale. Questa Venere congiunta alla Luna nel campo della grande fortuna e Giove in Gemelli porteranno soluzioni. Ma non perdete tempo, dopo la Befana cambia Marte, sarà pesante anche per il fisico. Passione fortissima, trasformazioni nella vita amorosa.

SCORPIONE

Controllate la pressione, le donne del segno registrano problemi intimi. Per fortuna questi sono gli ultimi giorni di Marte negativo in Leone, il giorno 9 tornerà in Cancro e lo avrete come amico speciale fin dopo la Pasqua! Ecco perché dovete alleggerire l’attenzione che è presente anche in famiglia. I vostri pensieri sono disordinati, attenti a non dimenticare o a perdere carte importanti. Pausa.

SAGITTARIO

Non tutti i progetti saranno realizzati immediatamente, ma intanto dovete spingere in avanti, come vanno avanti le stelle che incidono sul successo. Luna perfetta per le questioni scritte, giovedì ricco di emotività e ricco anche sotto il profilo materiale. Determinante il sostegno delle amicizie anche per le eventuali questioni legali, dove siete sempre osservati severamente da Giove.

CAPRICORNO

Siete la roccia di questo oroscopo, anche oggi solo voi potete contare sulle stelle positive, tutte. Fortuna. Occasioni particolarmente propizie, anche per le avventure passionali, in posti vicini al mare. Una previsione particolare per le persone sole: domani Venere passa in Pesci e vi resterà fino al 3 marzo, periodo abbastanza lungo per sperare di trovare anche quello che viene cantato come il grande amore di una vita. Molti auguri da Branko.

ACQUARIO

Accende una luce nuova questa Luna nel segno, la prima del 2025, è come il primo amore, non si scorda mai. Congiunta a Venere, dea dell’amore, con voi fino alla prossima notte, in aspetto con Giove annuncia una grande gioia per le giovani coppie. Voi che siete ancora soli e che desiderate intensamente di trovare l’amore non perdete tempo. Una volta mi avete detto che il tempo è denaro, si, è vero, infatti voi lo avete.

PESCI

Tutte le note sensuali e romantiche del vostro carattere saranno messe in risalto dalle stelle di gennaio, febbraio, marzo, aprile… anche tutto l’anno, se volete, perché Saturno vi lascerà tranquilli per un certo periodo, ma è eccezionale il suo intervento nelle discussioni di affari, iniziative professionali, a partire da domani!