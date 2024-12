Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 10 dicembre: tutti i segni

Branko 10 dicembre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 10 dicembre 2024.

Ariete

Andrete e arriverete lontano! Questo il messaggio della Luna nel segno, fase crescente, probabilmente la più bella di tutto l'anno, così potente da poter propiziare anche un nuovo amore. Sarebbe un amore duraturo, specie per le donne che si trovano sole fino ad oggi. Luna in aspetto con Marte, avete lo sprint necessario per partire subito alla conquista di nuovi primati nel lavoro, attenti però agli aspetti legali delle questioni. Inoltrate le cause, vincerete l'anno prossimo.

Toro

Gli influssi più interessanti toccano le finanze, Mercurio è ottimo per trattative di vendita e per le questioni scritte - un romanzo sulla vostra vita andrebbe a ruba. Il tempo che passa, e passa in fretta, migliorerà certe situazioni in famiglia e nel matrimonio. Dobbiamo sempre tenere presente l'ostilità di Marte e il doppio gioco di Venere in Acquario, che allarga la sua influenza sull'ambiente di lavoro e le persone che ne fanno parte. Con le persone autorevoli non è facile andare d’accordo.

Gemelli

Oggi vi sentite milionari perché avete il cuore in paradiso, come succede nelle canzoni, illuminati da questa magica Luna in Ariete, per l'amore e per la passione, beneaugurante per la nascita di nuove passioni. Nonostante Mercurio ostile, la vostra forza deriva da Venere e Marte, entrambi in aspetto positivo con Giove nel vostro segno. Incontri durante i brevi spostamenti, durante un trasferimento di lavoro. Vecchi conti da saldare, ma anche nuove entrate entro il 31.

Cancro

Insofferenza negli ambienti chiusi, Mercurio dice che dovete respirare aria pura e ossigenare la mente, per essere in forma nelle questioni di lavoro e di affari, non appena finisce il fastidio della Luna in Ariete. Concedetevi qualche divertimento, vita sociale, visite, incontri con gli amici. Fate un po' di allegro rumore intorno al vostro caro amore, che sembra un po' malinconico, ma nell'ambiente professionale dovete sottostare alle regole. Sono regole del gioco di potere, successo.

Leone

In queste fredde mattinate di dicembre non siete i soli a ricordare le atmosfere calde del tempo passato, l'amore ritornerà, non temete... per la sola Venere negativa non potete andare in crisi anche perché oggi siete illuminati da una straordinaria Luna in Ariete che stimola il vostro Marte. Con questo cielo è possibile immaginare anche un amore nuovo, speciale come voi. Nel mondo esterno fate vedere la vostra personalità, avete doti da leader e potete solo vincere.

Vergine

Avrete la sensazione di essere già nel nuovo anno, Luna ottimista sarà ancora più incisiva quando dall'Ariete passerà in Toro, magnifico l'aspetto con Venere accanto a Plutone, passionalità, dobbiamo sempre ricordare che il periodo è condizionato dal Sole in Sagittario, sapete affrontare i disturbi esterni, ma Mercurio parla anche di un'agitazione interiore che frena le azioni rinnovative anche nel campo privato. Come se ne esce? Basta dire la verità. A chi? Iniziate con le lettere dell’alfabeto.

Bilancia

Frenetica, eccitante giornata. Avvenimenti nel mondo abituale e notizie di persone lontane, fratelli e sorelle, figli e genitori, emozionanti scoperte durante i viaggi, ma anche nell'ambiente vicino. Luna è in opposizione e chiaramente agita tutti i rapporti stretti, per tradizione mette l'accento anche sulle questioni legali, che in questo momento riguardano in particolare beni acquisiti o beni acquistati. Consigli da un esperto, prima di firmare. Raffreddamenti.

Scorpione

Le iniziative partono con un cielo ampiamente positivo, particolarmente bella questa Luna intraprendente e fresca nel giovane Ariete, segno che incide così positivamente sul vostro lavoro, affari. Oggi e domani siete chiamati a dare il massimo perché si prevede un successo notevole, prima come grande soddisfazione morale e poi anche come guadagno. Molte possibilità di nuovi contatti e favori. Amore: sotto pressione di Venere e Marte, donne e uomini agitati.

Sagittario

Incontri felici. La perseveranza, la serietà professionale, dimostrata nei giorni scorsi, sarà ampiamente riconosciuta e ripagata. Oggi siete toccati da un aspetto altamente rinnovativo, Sole nel segno e Luna in Ariete, questa combinazione è considerata fortunata e avrà effetti per un altro mese almeno. Ci sarà un giorno in cui capirete cosa intendiamo quando parliamo di destino. A parte i guadagni, questo martedì è ancora più bello per l'amore. Venere propizia nuovi incontri.

Capricorno

Saturno significa per voi la necessità della riflessione, dell'analisi, della prudenza. Qualità che certo non vi mancano e che vi stanno portando verso un nuovo e inatteso successo, ma lasciate un po' decantare le cose, perché oggi avete una Luna contraria in Ariete. È bene definire un certo discorso con i parenti, non rimandate le discussioni intorno ai beni che avete in comune con gli altri. Non state in ansia, le cose buone nascono da sole. Relax in campagna.

Acquario

Emozioni improvvise, fortissime, che procurano anche qualche turbamento, ma si tratta certamente di sorprese piacevoli in amore. Giramondo, viaggiatori e turisti, ma in fondo siete dei sentimentali, profondamente legati alla famiglia e alla casa, talvolta anche un po' vittime di abitudini profondamente radicate. Saprete esprimere l'amore verso le persone vicine, figli e altri parenti, ma riservate un po’ di tempo solo per voi e per la persona amata, Venere pretende vera passione.

Pesci

L'insofferenza non giova di certo ai rapporti di lavoro e di affari, che sono già abbastanza complicati per conto loro. In qualche modo cercate di sfruttare l’onda positiva che mandano i vostri pianeti e la forza decisionale che deriva da Marte ormai da giorni stabile nel settore del lavoro e della salute, ma sarà la Luna che può davvero fare la differenza, prima in Ariete e poi in Toro. Si parla di guadagni che raggiungono un livello non da poco. Attenti a persone poco affidabili.