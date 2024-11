Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 24 novembre: tutti i segni

Branko 24 novembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 24 novembre 2024.

Ariete

Da questa Luna ultimo quarto in Vergine alla Luna nuova del primo dicembre è quanto di meglio possiate desiderare per tutte le iniziative che vertono intorno agli affari immobiliari, carriera nella vita pubblica, affermazione nelle professioni libere. Dicembre si veste in abito da festa, con Marte continuamente in Leone, il punto più alto del vostro oroscopo, esige chiarimenti nel matrimonio e nel rapporto genitori e figli. Vivi complimenti.

Toro

Casa, famiglia, matrimonio, figli. Il fatto è che manca nel cielo astrale quella sicurezza indispensabile per sentirsi tranquilli e realizzare. L’unico responsabile della stanchezza e malcontento è il solito Marte, eppure le schiarite non mancano. Intanto il Sole vi darà nei prossimi giorni una grande forza vitale, Luna ultimo quarto in Vergine consente un’ottima concentrazione, insieme a Urano mette la base di nuovi successi. La serenità è da cercare in se stessi.

Gemelli

Questa Luna ultimo quarto in Vergine è indubbiamente la più difficile di tutte le fasi lunari. Giorno non tranquillo nemmeno per la famiglia, ma le vostre insoddisfazioni sono esagerate come le reazioni che avete nel matrimonio e nelle collaborazioni. Il vostro successo non sarà messo in discussione se farete di tutto per distinguervi dalla massa, una vita insolita e originale sarà anche una vita ricca. Giove prevede un matrimonio con persone benestanti.

Cancro

Buone notizie! Mercurio in posizione ottima per le discussioni professionali, anche la Luna è positiva e disponibile, vi rende sicuri di voi stessi. Ultimo quarto-Vergine forse non farà innamorare, ma vale oro per gli affari finanziari, immobiliari, cose relative ai terreni, cause legali. Cercate di essere più intraprendenti in amore, colpite la fantasia della persona che amate, inventate effetti speciali all’alba e al tramonto.

Leone

Gli innamorati già inseriti in un rapporto stabile possono pensare a un progetto speciale per l’anno prossimo. Momento particolarmente valido per i giovani Leoni, anche sotto il profilo del futuro professionale. Luna in Vergine può aumentare di molto il vostro portafoglio, possiamo parlare di ricchezza perché questo è il significato anche di Mercurio e Sole nel punto della fortuna. L’attenzione si sposta sulla famiglia, abitazione, eventuali traslochi e trasferimenti.

Vergine

Ultimo quarto nel segno, porta con sé le ultime foglie gialle di questo autunno… complimenti per come avete saputo tenere testa alla pressione dei pianeti, siete magari un po’ esauriti ma certamente non sconfitti. Il vostro punto forte è la comunicazione, tuttavia dovete aggiornarvi molto bene prima di forzare gli altri con le vostre idee. Qualcosa di importante si prevede in famiglia, figli, genitori. Venere darà amore.

Bilancia

Ultimo quarto nel segno che vi precede chiude una fase lavorativa e segnala un nuovo inizio che partirà con Luna nuova in Sagittario. Tenete gli occhi aperti sulla concorrenza, ma rispetto a qualche altro segno siete ottimamente assistiti da Mercurio, perciò: avanti! Il fortunato Giove tra Sole e Marte, una realtà sentimentale che sembra un sogno. Fermate chi vi interessa, avrete compagnia la notte di San Silvestro. Siete ingrassati?

Scorpione

Luna ultimo quarto in Vergine spazza via cose che non interessano più, che non rendono, lascia posto a nuove relazioni, spostamenti, curiosità intellettuali, idee… Un altro segnale di miglioramento arriverà con la Luna nel vostro segno dal 28. La fortuna apre le braccia, vi attende, ma voi saprete individuare la persona giusta, situazione, posto, il momento giusto? Il problema caso mai siete voi e non certo le stelle.

Sagittario

Quando si presenta ultimo quarto nel cielo provoca disorientamento nella nostra vita. Va bene solo per i “ribelli” della società, ma è utile per fare autoanalisi. La fase nasce nel campo del successo: tensione nell’ambiente professionale oppure una nuova possibilità in preparazione fino a domenica prossima, novilunio, qualcosa nasce. L’impulso amoroso si presenta inizialmente sotto forma di conflitto.

Capricorno

Forse ci siamo. Sotto il profilo professionale e affaristico l’odierna Luna ultimo quarto è ottima per voi, non per i risultati che porta ma per le prospettive che apre. Tutte le novità richiedono un giusto tempo di maturazione. Le notizie più interessanti arrivano da lontano, programmate un lungo viaggio (estero). Venere: amore, passione, gioco… il cuore è felice di trovarsi dove si trova.

Acquario

Dove non siete riusciti, rinunciate. Luna ultimo quarto nasce nel segno della vostra metamorfosi, porterà altre e ben più importanti possibilità, nel lavoro come in amore. Aggiungete alla vostra capacità di inventare nuovi affari dal niente anche il favore di Giove e Mercurio, il successo è garantito. Non mancano momenti di tensione in amore, ma il positivo di Marte è che rende la passionalità affascinante e raffinata.

Pesci

Autocontrollo. Questa è la parola d’ordine in un giorno segnato da una Luna critica, arrivata però in un momento giusto - vi impedirà di commettere ulteriori errori di valutazione. Preme con forza sul matrimonio, richiede cautela nella salute (mette l’accento anche sulla salute del coniuge). Uscite finanziarie come un’alta marea… Ma è una bellissima marea d’amore quella che arriverà la prossima settimana.