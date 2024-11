Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 22 novembre: tutti i segni

Branko 22 novembre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 22 novembre 2024.

Ariete

Risveglio con Sole in Sagittario: inizia una nuova avventura di vita, bella. Avrete le occasioni che volete per raggiungere i vostri obiettivi, iniziate oggi stesso. Mercurio rinvigorito da Marte e Sole movimenta piacevolmente gli incontri e confronti, Luna aggiunge un pizzico di fortuna. Pianeti positivi per affrontare le piccole cose della vita quotidiana. Su questo dovete cominciare a lavorare, iniziando subito questa mattina per arrivare a una situazione molto sicura, ad inizio dicembre.

Toro

Luna in aspetto critico può avere effetto sulle persone che vivono chiuse in se stesse e non riescono a comunicare con gli altri, oppure può darsi che chiedano più amore di quanto gli altri possano dare. Non sono da prendere seriamente le relazioni che nascono anche con Marte negativo. Questo non significa dover trascurare l'amore, avrete ancora tanto bisogno di lui. Sul piano professionale e finanziario è molto difficile vincere il Toro, siete nati per avere e possedere.

Gemelli

Siamo nel terzo mese autunnale, il Sole doveva arrivare in Sagittario, in opposizione al vostro segno, che inizia a mettere in discussione per prime le associazioni di lavoro, dato che nella stessa posizione si trova Mercurio. Luna ancora in Leone è molto buona per il privato e il pubblico, ripartite dall'amore, affetti sicuri, sentimenti nuovi, bisogna dare vita nuova alla famiglia. Non sempre la gelosia è la prova del nostro amore, a volte è segnale della nostra incertezza.

Cancro

Altri precisi segnali delle stelle danarose di un aumento del patrimonio personale. Mercurio sarà positivo per il resto dell'anno, avrete modo di sistemare i conti di casa, dei figli, le vostre spese personali. L'importante è portare avanti progetti e attività senza perdere di vista l'obiettivo originario e senza modificarlo sotto la pressione di altri. Non fatevi coinvolgere nemmeno dall'amore che è comunque passionale, nel gioco delle coppie la vincente è: Cancro-Leone.

Leone

Giorno importante, non solo per le promesse che porta ma per i risultati immediati che potete ottenere, nelle speculazioni in borsa e con le azioni, ma anche nel settore delle proprietà immobiliari. Ma attenti! Per la riuscita è necessaria la tranquillità interiore che non tutti avete, anche certi sentimenti d'amore sembrano più professati e ostentati che genuinamente sentiti. Se avete persone care che vivono lontano, all'estero, programmate partenze all'inizio di dicembre. Amore appassionato.

Vergine

Bisogno di evasione, Mercurio stanca e non permette di avere il consueto scatto mentale, insolita lentezza anche nelle trattative di affari, dimenticanze, attenti a non smarrire carte e oggetti. Voi e noi tutti dobbiamo ricordarci che il pianeta Mercurio non è solo protettore dei commercianti, ma è anche protettore dei ladri. Sarebbe bello, auspicabile, perdersi nella passione ma il vostro caro amore ha tanto da fare. Sarebbe un peccato far passare questa Venere senza una soddisfazione.

Bilancia

Le stelle lasciano la libertà di decidere, voi farete quello che ritenete giusto, ma dovete accettare le nuove sfide e permettere ai vecchi schemi di sparire. Questo è il senso del rinnovamento che Giove e Saturno aiutano a realizzare nella professione, collaborazioni, matrimonio. Prendete coscienza che avere l'incondizionato sostegno di questi due giganti dello zodiaco, significa poter anche amare oppure trovare nuove passioni di tipo marziano, imperdibili.

Scorpione

Era ieri… Il Sole ha lasciato il segno ma non vi dimentica completamente, adesso illumina Mercurio nel campo del patrimonio e comprende anche il lavoro, affari, beni immobili, oggetti d’oro e di antiquariato, lusso. Talvolta la Luna sarà nemica, come lo è oggi in Leone insieme a Marte, ma diventa un problema solo se non controllate la salute. Però domani è un altro giorno, ci sarà un'altra Luna completamente diversa, precisa e costruttiva, scaltra e anche generosa.

Sagittario

Saturno non significa solo fatica, iniziative che vanno o non vanno in porto, questioni domestiche e problemi con il mondo intero… Questo immenso pianeta che è un deus ex macchina dei nostri oroscopi, vi farà avere nella vostra stagione zodiacale tante eccezionali possibilità di successo e anche di amore. Amori appassionati e sconvolgenti saranno provocati da Marte per il resto dell'anno nel punto del vostro cielo che corrisponde ai viaggi e conquiste. Auguri.

Capricorno

Quando il Sole entra in Sagittario, il vostro anno personale comincia ad avviarsi alla conclusione. Se volete fare un inventario degli ultimi 12 mesi della vostra vita, oggi le vostre valutazioni sarebbero troppo soggettive, siete troppo presi da voi stessi, convinti che solo voi… Oggi intanto siete in grado di fare colpo su chi vi interessa, per affari e carriera, amore e sesso, ma poi bisogna avere la costanza di portare fino in fondo una conoscenza. Siete belli anche con un etto di più.

Acquario

Benvenuto, Centauro, compagno ideale dei miei viaggi intorno al mondo, quelli veri e quelli immaginari, ma grazie soprattutto per le occasioni che mi farai trovare lungo la strada che porta al 2025, anno che ci vedrà spesso insieme. Oggi la Luna è ancora in Leone, il sistema nervoso appare scosso, rimandate colloqui e iniziative importanti se da loro dipendono risultati futuri. Sistemate oggi stesso la vostra casa, matrimonio, figli, fermate l'amore. Ortopedico, dentista.

Pesci

Sentirete la dissonanza del Sole e Mercurio in Sagittario, dovete agire con circospezione se trattate affari importanti, questioni domestiche, ma sarebbe meglio rimandare cose che si presentano incerte sin dall'inizio. È incerta infatti la situazione ambientale, ma c'è anche una bella certezza che solleva il cuore: amore, affetto, amicizia. Evitate spostamenti faticosi e situazioni pericolose per la salute, soprattutto non covate in silenzio le vostre frustrazioni quando vi prendono.