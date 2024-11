Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 8 novembre: tutti i segni

Branko 08 novembre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 8 novembre 2024

Ariete

Il weekend presenta un bel fermento astrale per le questioni professionali, grazie soprattutto alla Luna passata in Acquario, segno che influenza positivamente tutti i vostri incontri verbali e le questioni scritte. Non mancano momenti di nervosismo con le persone vicine, esagerazioni, ma tutto ciò non è negativo, anzi. Finalmente potete chiarire anche i rapporti con la famiglia d’origine, genitori e fratelli. Amore: mai stato così trasparente. Nuovi amori.

Toro

Aspettate che la tempesta si plachi, Luna è agitata in Acquario, le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono essere difficili ma siete padroni di voi stessi, determinati, e avete una capacità quasi magnetica nel convincere gli altri. Nella ricerca di nuovi amori osservate bene la persona che avete davanti - uomo o donna che sia - vi sembra come un riflesso dei problemi intimi. Le persone del vostro ambiente possono approfittare della vostra vulnerabilità.

Gemelli

Tra oggi e domani nasce il primo quarto di Luna in Acquario, fase che rende insieme a Marte più intenso e passionale l’amore, propizia nuovi incontri alle persone sole. Ma c’è anche un lampo nei vostri occhi che annuncia tempesta amorosa in arrivo. Giove manda influssi positivi verso il settore pratico, i progetti sono chiari nella vostra mente, notevole capacità inventiva, raggiungerete i vostri traguardi.

Cancro

Appassionati e teneri in amore, ma anche deboli, non potete soddisfare ogni capriccio della persona amata e dei figli! Oggi sono previste facilitazioni nel lavoro e in affari, tutti gli incontri sono positivi. Diciamo anzi che c’è una notevole fortuna nelle imprese di affari, ma vi identificate spesso con il vostro conto in banca, qualsiasi cosa possediate. È un atteggiamento che rende litigiosi, non dovete imporre a forza le vostre opinioni agli altri.

Leone

È arrivato anche per voi il momento di rilassare la mente, sono settimane ormai che lavorate, pensate, programmate, discutete. I progetti impostati e le trattative avviate sono sotto l’ottima protezione di Mercurio, adesso però bisogna trovare una nuova intuizione. Anche l’amore, splendidamente illuminato da Venere e Marte, richiede una pennellata di fresca passionalità.

Vergine

Consigliamo di agire immediatamente, fin dalle prime ore del giorno, quando la Luna comincia a sollecitare il campo del lavoro, Acquario. Transito favorevole per le transazioni finanziare e per questioni legali e mediche. Saturno può mettere in discussione qualche associazione ma procura anche nuove possibilità. Concludete un discorso chiarificatore in famiglia o nell’ambiente professionale e, subito dopo prendete altre iniziative.

Bilancia

Grande sensualità, persino eccessiva nel caso delle persone sole, che devono essere più attente nelle nuove relazioni; le prime esperienze per i giovani della Bilancia, devono essere vissute con romantico abbandono. Luna primo quarto nel campo della fortuna in aspetto magnifico con Giove, pianeta della fortuna, Venere e Marte fanno tifo per voi e per il vostro matrimonio, non perdete l’occasione di essere felici. Viaggi ok.

Scorpione

Alta tensione. Non fatevi vedere agitati e ansiosi, i contrattempi sono dovuti alla prepotenza o alla stupidità di certe persone. Restate fuori dal branco, sempre autonomi. Passerà questa fastidiosa Luna in Acquario, che i giovani del segno certamente non sentono così forte come i coniugi, ogni piccolo equivoco diventa un pretesto per accendere nuove discussioni. Nella salute Marte incide sulla circolazione, pressione.

Sagittario

Ottimo giorno per incontri di lavoro e iniziative di affari, incontri di amicizia e incontri di altro tipo. Strepitosi colpi di fulmine dove l’eros vince sul romanticismo, come un Triangolo della Bermuda, Venere-Marte-Luna, vi travolge in una situazione altamente positiva e creativa, siete uno spettacolo. Questa sensazione di capacità imbattibile resta nell’aria dell’Acquario anche domani. Organizzate una cena, una riunione tra amici, divertitevi.

Capricorno

Luna è passata nel vicino Acquario segno che presiede al vostro patrimonio finanziario ma anche altri beni saranno positivamente influenzati dal primo quarto che nasce tra oggi e domani. È il giorno giusto per appianare eventuali controversie nelle vostre relazioni grazie alla vostra acuta sensibilità. Anche nelle nuove conoscenze vi presenterete sotto una luce migliore. Andate dove vi porta il cuore, il cielo è in equilibrio perfetto. Auguri.

Acquario

Di tutte le fasi lunari il primo quarto è quello più desiderato dalle persone in cerca dell’amore. I nuovi incontri sono spesso incontri per la vita. Oggi e domani questo è possibile, perché Luna crescente è in sintonia con Giove e Venere, i due pianeti della fortuna, ma lo stesso Marte in opposizione può propiziare passioni improvvise e fulminanti. Come Valentino vestitevi di nuovo, andate per il mondo, fatevi vedere, lanciate segnali.

Pesci

Nella serenità e comfort della vostra casa preparatevi per il colpo che pensate di fare la prossima settimana, esattamente lunedì 11 quando avrete Luna nel segno e Venere diventerà finalmente una grande amica. Voi lo sapete che Venere ha una attenzione speciale per i nativi sotto il segno dei Pesci perché è lei che vi ha fatto diventare artisti. Siete esseri dotati di immaginazione, è un potere visionario, che dovete ritrovare nel lavoro e studio.