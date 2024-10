Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 5 ottobre: tutti i segni

Branko 05 ottobre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 5 ottobre 2024



Ariete

Luna in Scorpione tocca il mondo interiore, arriva in profondità dei rapporti, quando è il caso chiede un esame di coscienza. Il vostro segno non è proprio entusiasta di esplorare gli abissi dell'anima, ma se ci provate, vedrete che starete meglio. Sono in evidenza anche questioni di beni che avete in comune con altri. Splendida Venere congiunta alla Luna risveglia il vostro erotismo e può portare addirittura passioni sconvolgenti. Se siete soli, approfittatene.

Toro

Luna e Venere, le due femmine dello zodiaco, si trovano oggi insieme nello Scorpione, opposto al vostro segno, sarà un appuntamento che non ha un chiaro motivo per esserci, questa e la prossima notte. Potrebbe essere un richiamo irresistibile del desiderio di un uomo o di una donna, ma sembra che ci sia un impedimento. Non necessariamente una cosa proibita, potrebbe darsi che siete costretti a occuparvi di un piccolo disastro accaduto nelle vostre vicinanze.

Gemelli

Guadagni. Una previsione che facciamo con piacere, in un momento parecchio instabile per la situazione economica generale, voi invece avete anche oggi una Luna che sviluppa le idee vincenti, perché transita nel segno del vostro lavoro, crea condizioni adatte alla vostra personalità e preparazione professionale affaristica, che vi permetterà di arrivare a qualcosa di grosso. Sono naturalmente privilegiati i nativi che lavorano in proprio. Amore sublime, prendetelo così com’è.

Cancro

Luna in Scorpione, cosa mi porterai? Risponde Venere: ti porterò amore e fortuna, avrò una speciale attenzione per le persone sole e quelle che vivono qualche delusione. Tiriamoci su, figli della Luna! Il vostro cielo è un incantevole foliage di stelle, un sabato da vivere anche senza un programma preciso, ma sempre con attenzione alla forma fisica perché oggi siete nello stato d'animo giusto per fare colpo sugli altri, anche nel lavoro e in affari. Cautela alla guida, viaggi.

Leone

Attenti, Luna e Venere nello Scorpione vi rendono un po' insofferenti nei rapporti con gli altri, anche nel rapporto di coppia e in famiglia perdete facilmente la pazienza. Come sempre accade in questi casi, sono le donne che per prime accusano questa dissonanza, per la verità molto fastidiosa. Nella salute problemi di tipo intimo per le donne, gli uomini vivono invece questa dissonanza in maniera diametralmente opposta - in loro accresce la voglia d’amore.

Vergine

Una caratteristica che produce Luna nello Scorpione è di trasformare la donna in una "vamp ", tipo quelle che si ammiravano nei film americani degli anni 50. A voi certamente dona questa fusione tra il fisico benfatto e una sensualità tutta di " mente". Oggi la donna Vergine è una seduttrice. Per tutti, vale l'invito di Mercurio a dare il massimo nel lavoro e in affari, perché questa volta potete fare un colpo grosso. Fortuna al tavolo verde.

Bilancia

La vostra fortuna è sempre legata all'amore e alla vita affettiva, così sarà anche oggi, festeggerete il compleanno con la felicità nel cuore, ma siete fortunati anche nelle imprese finanziarie, come conferma sempre Mercurio rimasto nel vostro segno e l'influsso di Giove che arriva da lontano. Il benefico pianeta vi permette di vivere una vita materiale soddisfacente, grazie anche alla vostra grande abilità nel maneggiare denaro, vostro e degli altri.

Scorpione

Felicità! Il termine è stato inventato, sostiene qualcuno, da un romanticone che non aveva il senso degli affari. Non è proprio così e voi siete un esempio lampante. Nonostante le complicazioni affrontate durante l'anno, la ricerca della felicità era sempre viva nel pensiero. Oggi il vostro ottimismo sarà premiato dalla Luna autunnale nel vostro segno, che si unisce a un doppio abbraccio con Venere e Marte. Questa è la felicità! La fortuna economica è propiziata da Venere.

Sagittario

Se abbiamo oggi e domani Luna in Scorpione, significa che lunedì sarà affacciata al vostro bel segno, fino a questo momento libero da presenze planetarie. I pianeti vagano per altri cieli, vi snobbano ancora per poco in quanto voi governate i viaggi e i rapporti con l'estero… Voi capirete, con quello che succede al mondo, nemmeno il buon Giove può fare molto. Interrogate solo la vostra intelligenza, la grandiosità del vostro animo, mettete insieme le vostre parole per un discorso.

Capricorno

Quello che è certo è che la Luna scorpionica vi travolgerà come un'alta onda passionale. È talmente potente in aspetto con Plutone, Nettuno, Saturno e Urano, da provocare tempeste e maremoti, figuratevi se non riuscirà a smuovere un cuore che finge ancora indifferenza. Non avete bisogno di provocare nulla, gli avvenimenti si presentano da soli, o magari si preparano per la vostra Luna della prossima settimana. Attenti a Marte, è arrabbiato rosso.

Acquario

Luna pare una matta con la borsa in testa, come diciamo noi a Trieste, succede sempre quando passa in Scorpione e si trova accanto a Venere, entrambe direttamente contro il vostro segno, che dovrà avere molta pazienza con le donne. Non solo quelle ufficiali della vostra vita, ma anche con quelle che incontrate per lavoro e affari. Dalla Bilancia continua la luce dell’ottimismo del Sole e di Mercurio, un bel viaggetto ve lo potete permettere.

Pesci

Luna in Scorpione, segno d'acqua come il vostro, minaccia tempeste e maremoti, possibile quindi che non consenta di vedere le stelle che splendono per voi, ma ci sono! Venere nello Scorpione, il massimo della sensualità, in trigono con Marte seduce, seduce, seduce tre volte. Molto efficace dal punto di vista lavorativo e delle imprese commerciali, Mercurio in Bilancia, nel campo della metamorfosi vi permette di navigare anche in mari sconosciuti. Viaggi, vincite.