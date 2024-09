Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 6 settembre: tutti i segni

Branko 06 settembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 6 settembre 2024:

Ariete

Chi al momento non avesse relazioni amorose, proverà una indiscriminata attrazione per l'altro sesso, questo è uno degli effetti della opposizione Venere-Luna congiunte. E considerando, però, che non avete Marte in aspetto di conquista, dovete stare attenti perché potreste cadere in un prato di erba velenosa. È una vera impresa tenere a bada il coniuge e i figli. Rivolgete l'attenzione al lavoro.

Toro

Combinazioni astrali vincenti per il lavoro, affari, redditi dai beni di famiglia, occasioni di acquisti e vendite. Per voi diventa importante il transito di Venere e Luna in Bilancia, per le idee che sviluppa e occasioni concrete che troverete sulla vostra strada quasi senza cercare. Possedete la capacità di comando e sapete spingere gli altri a sviluppare la propria. Amore: in una sola notte tutto può accadere, accadrà!

Gemelli

Nel vostro oroscopo dobbiamo sempre guardare per primo Mercurio, dove e come transita, perché è lui la fonte di ogni vostro successo, dalle azioni quotidiane alle sensazioni d'amore. Parliamo prima di amore perché avete una fantastica protezione di Luna e Venere che portano fortuna anche con i soldi. Mercurio è ancora ricchissimo in Leone, per la prima volta siete favoriti contemporaneamente in affari è in amore!

Cancro

Fate attenzione al cattivo umore e all'irritabilità, comportamenti compulsivi e del tutto irrazionali. È la ragione che oggi difetta, a causa della pressione sulla testa di Luna e Venere, entrambi agitano il vostro Marte, ma più ancora i componenti della vostra famiglia. Prudenza anche nei lavori in casa. Forse non è giusta la sensazione di dare troppo e di non ricevere molto in cambio. Voi che siete soli, sentirete la mancanza di una relazione, allora cercatela!

Leone

La vostra natura gioiosa, duttile, sensuale, estetica o artistica, riceve questo venerdì un dono incredibile delle stelle tutte favorevoli, che permettono di osare molto nelle nuove conquiste d'amore. Non parliamo solo ai giovani, anche voi dell'età di Giove, da 50 a 60 anni, potreste avere dichiarazioni a sorpresa. Soprattutto le donne. Affari non stop dalla mattina alla sera. Mercurio vi avvicina alle persone che volete conquistare per il lavoro. Parenti: che dire?

Vergine

Mercurio tornerà nel segno lunedì, ma già oggi avete la possibilità, con la partecipazione straordinaria di Marte e Plutone, di fare un ottimo lavoro di ricerca, che sarà poi una nuova fonte di guadagno per voi. Ci piace moltissimo Urano in Toro che apre nuovi orizzonti lontani, nuovi mercati, nuove tecnologie, scienza e studio per i giovani. Divertente anche Giove che stuzzica il diavoletto che è in voi. Scene da un matrimonio. Film d'amore e di gelosia.

Bilancia

Figuratevi se le stelle non vi avrebbero fatto qualche scherzo, prima della fine dell'estate, ovvero prima della vostra stagione astrale. Infatti, Marte si trasforma in un osso duro da digerire soprattutto nell'ambiente professionale che, così come si presenta nel quadro astrale, non ci sembra molto in sintonia con le vostre capacità e la vostra sensibilità. Oggi però dedicatevi all'amore, bellissimo con Venere e Luna insieme nel segno. Non manca il brivido dell'imprevisto.

Scorpione

Per una volta e per tutto il weekend non abbiamo osservazioni contrarie, potete davvero creare una base solida ma anche leggera sotto il profilo dei rapporti personali, per il vostro futuro, per il 2025. Nettuno è in questo momento il pianeta più importante, transita in Pesci da 12 anni ormai ma il mondo non ha compreso ancora il ruolo che occupa nella società. Voi invece avete da tempo inteso il suo richiamo al profondo cambiamento dello stile di vita.

Sagittario

Venerdì, giorno di Venere, illuminato anche dalla Luna e da Mercurio, quest'ultimo particolarmente bello se amate un Leone. Vi andrà bene anche con Ariete, Bilancia, Cancro. Attualmente è sicuro un cambiamento professionale, un miglioramento di carriera, poi anche aumenti finanziari. Il risultato dipende dalla vostra esperienza e dalle persone con cui lavorate. La felice atmosfera astrale avrà il suo punto centrale con il primo quarto nel vostro segno il giorno 11.

Capricorno

La ricerca di occasioni propizie per il lavoro e gli affari sarà favorita da Mercurio che ora transita in Leone, dalla prossima settimana sarà in Vergine. Non perdete questa opportunità se dovete sistemare le questioni professionali e anche private con le persone vicine, ricordate che Marte non facilita i rapporti con gli altri. Ma non vi impedisce di andare avanti per la vostra strada e con le vostre idee, collaborare, ma mai cedere! Il vostro amore vi guarda interdetto.

Acquario

Sposatevi oggi, rinnovate una promessa, dichiaratevi. L'importante è non disperdere questa tenera e appassionata atmosfera amorosa creata da Venere in Bilancia, insieme alla Luna, con il supporto ammirato di Giove in Gemelli. Soltanto Mercurio potrebbe condizionarvi nel vostro comportamento anche nei rapporti di lavoro, siete bravissimi oratori ma qualche volta non riuscite a trovare le parole giuste. La sorpresa di questo cielo sono partner stranieri, amori…

Pesci

Luna sognante ma sempre più concreta e reale mentre si avvicina allo Scorpione, Marte fa già sentire la sua forza e vi aiuta a organizzare la vita domestica, rapporti con la famiglia di origine e con parenti acquisiti. I genitori Pesci devono sistemare le questioni dei figli, anche quelli sposati. Siete autorizzati a iniziare un progetto professionale o commerciale. Divergenze con il sesso opposto, ma anche una fortissima attrazione fisica, occasioni di colpi di fulmine. Liberi amori.