Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 29 agosto: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 29 agosto 2024



Ariete

Le vostre opinioni sono piuttosto fluide. Attenzione ai litigi in famiglia, con parenti stretti, nel caso di burrasca allontanatevi in compagnia degli amici che sono da sempre la vostra salvezza. A parte questa Luna che diventa molto curiosa e chiacchierona nel segno del Cancro, indiscreta per l'amore, anche Venere assume l'aspetto di opposizione. Però si tratta della vostra settima casa, Bilancia, che rappresenta il matrimonio e il vostro nido d'amore presente e futuro.

Toro

Buona partenza nel lavoro e nell’attività imprenditoriale. In molti siete in attesa per via di Mercurio dispersivo, ma il positivo arriva grazie alla Luna in Cancro che porta anche una nota di emotività, forse perché siete alle prese con un progetto a cui tenete tanto, con persone che ammirate. Se volete guadagnare di più, richiamare l'attenzione che vi interessa per un affare, anche Venere da oggi e fino al 23 settembre diventa una collaboratrice perfetta. Un sogno si rinnova.

Gemelli

Bellissima e forse per voi inaspettata conclusione di agosto, ma noi abbiamo pazientemente aspettato questo giorno e l'ingresso di Venere in Bilancia, nel punto più alto del vostro oroscopo. Quasi scontato parlare e annunciare una bellissima stagione d'amore, ma l'aspetto che si forma con i due pianeti nel vostro cielo, Giove e Marte, procurano anche occasioni finanziarie di grande successo. Anche lo studio, la carriera, vola nuovamente in alto.

Cancro

Luna nel segno vi nutre di coraggio, fiducia, ottimismo. Siete in piacevole armonia con voi stessi, contenti di quello che siete e di ciò che avete. Non siete affatto timidi o chiusi, semplicemente non avete voglia di mettervi in mostra davanti al mondo. Questo stato psicologico non durerà in eterno, ma è il primo effetto di Venere che entra oggi nella vostra quarta casa zodiacale, tradizionalmente occupata dalla famiglia, figli, parenti. Sarà un dialogo soddisfacente.

Leone

Le donne sanno usare il proprio fascino, finalmente più fresco e moderno; non va male nemmeno all'uomo ma è sempre ossessionato dal successo, soldi, potere. Oggi però sarete pervasi da una insolita leggerezza, vedrete con occhi differenti ciò che vi circonda e troverete tutto più piacevole. È il potere di Venere, dea della bellezza e della gioia di vivere, che entra oggi in Bilancia, posizione ideale per voi e anche per la famiglia. Desiderati in amore, nuove conquiste.

Vergine

Il mese astrale si avvicina al punto massimo, rappresentato dalla Luna nuova il prossimo 3 settembre. Sarà l'occasione giusta per un nuovo investimento o addirittura un nuovo corso professionale, dato che già il giorno seguente Marte ritorna a essere il vostro grande alleato. Ciao, Venere! La dea dell'amore vi lascia proprio nell'ora di pranzo, così sarà più facile mandare giù questo boccone, ma inizia a proteggere il campo del patrimonio personale, vi farà guadagnare.

Bilancia

Breve come un respiro, così passerà veloce Venere attraverso il vostro segno, ma farà egregiamente il suo lavoro come stella dell'amore e della fortuna. Per voi nutre una particolare attenzione e dedizione, perché vi conosce molto bene, siete quasi identici - vivete per l'amore. Le nuove conquiste devono essere portate a termine entro il 4 settembre, prima di Marte in Cancro. Tutto il periodo fino al 23 sarà in stretto contatto con Giove, progressi eccezionali nel lavoro. Fortuna.

Scorpione

Come gli altri due segni d'acqua anche a voi avrete sorprendenti possibilità di guadagno all'estero. Potreste crearvi un vostro piccolo paradiso fiscale, che nessuno potrà mai scoprire. Vi invidiamo, affettuosamente. I progetti segreti, i legami che volete tenere e nascosti, sono da oggi protetti da Venere. La stella dell'amore, ma anche dell'invidia e delle chiacchiere, transita in Bilancia che è la vostra 12ª casa, dove succedono fatti che devono riguardare solo voi.

Sagittario

Sotto il cielo più sereno voi farete la vendemmia dell’amore, che inizia già questo pomeriggio quando Venere perde anche la fredda posizione in Vergine e passa in Bilancia, segno che apre sempre nella vostra vita un angolo del cielo felice. Ma voi siete già felici, il fatto è che questo Saturno si diverte a dipingere di grigio molte giornate. Non questa, concluderete agosto con Luna in Leone, la più bella di tutta l'estate!

Capricorno

Voi siete perfetti, non gli altri. Questa Luna stramba in Cancro provoca le collaborazioni professionali e associazioni di affari, anche il matrimonio. Rendetevi conto che le persone che vorrebbero remarvi contro sono piccoli personaggi, ma non per questo meno fastidiosi. Venere si pone in posizione critica, Bilancia, avrà un ruolo importante per il successo ma intanto si scontra subito con questa Luna, quindi non sono facili i rapporti con le donne. Però tutti i vostri segreti di agosto, sono bellissimi…

Acquario

Quale che sia la vostra età, condizione, professione, inclinazione… Non avete mai vissuto transiti planetari come questi che vi sono riservati nel 2024, in ogni caso e sotto ogni profilo è un anno che lascerà traccia indelebile nella vostra vita e nel vostro futuro. Proprio mentre Venere va in Bilancia e inizia un trigono con Giove, che è il massimo per quanto concerne le circostanze create dalla fortuna, Plutone passa in Capricorno e tornerà da voi il 19 novembre. Quante storie avrete ancora da raccontare! Figli in primo piano.

Pesci

Visto? Anche le Lune negative passano, oggi siete nuovamente illuminati dall'astro d'argento che luccica sul mare. Oh, Napoli di una volta! Santa Lucia lontana… romantico amore, ma non sarete niente male nemmeno come amanti. Lo conferma Venere, da oggi in Bilancia e poi in Scorpione dal 23 settembre, la passione esploderà anche prima grazie a Marte che diventerà il vostro toy boy, signore. Pazzo mondo degli affari, presentatevi personalmente e colpirete.