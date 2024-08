Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 15 agosto: tutti i segni

15 agosto 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 15 agosto 2024.

Ariete

Ferragosto illuminato dalla passionale Luna e Marte al massimo splendore, sarete amati moltissimo, conquiste durante i viaggi. In casa fate tacere la voce dell'orgoglio eccessivo. Bello invece il desiderio di vivere una vita movimentata, avventure, viaggi, sentieri mai percorsi. Il mese ideale per fare programmi di una vita del tutto nuova. Ferragosto in classico: Storia della mia vita, di Giacomo Casanova, Ariete come voi.

Toro

Ferragosto è arrivato al momento giusto, avete bisogno di rilassare il fisico e la mente. In famiglia non drammatizzate un piccolo inconveniente provocato dal ritorno di Mercurio in Leone, agitato anche per i figli e i bambini. L'amore è basato sulle affinità elettive più che sulla passione. Un accordo da trovare anche nel matrimonio, Luna sarà molto bella sabato - programmate una festa. Ferragosto in classico: La bisbetica domata, di William Shakespeare, Toro come voi.

Gemelli

Dopo i baci, le discussioni. A vostra difesa dobbiamo dire che non sarete voi a provocare agitazione in famiglia e nel matrimonio, ma non siete stati di parola. Avete assicurato che non avreste risposto alle osservazioni delle persone vicine e invece rischiate anche oggi di fare un dibattito. Quando si tratta di soldi, siamo tutti della stessa religione… diceva Voltaire. Oggi e domani lo dice anche la Luna. Ferragosto in classico: James Bond, di Ian Fleming, Gemelli come voi

Cancro

Onde della vostra vita. Il Ferragosto 2024 è sotto la protezione di importanti stelle, prima fra tutti Venere e Marte, amore e passione. Potete dare una nuova freschezza e al rapporto d'amore, le persone sole non devono perdere una occasione eccitante. Signore: questa sera almeno un filo di perle al collo, per propiziare i favori della Luna, indicata anche per sistemare qualche vecchio sospeso nel campo lavorativo. Ferragosto in classico: Canti, di Leopardi, Cancro come voi.

Leone

In avvicinamento fortuna finanziaria. Mercurio è ritornato nel segno e sarà durante il weekend in contatto con il Sole, interessanti occasioni si presentano in modo del tutto spontaneo, così pensate voi. Noi invece crediamo che sono effetto dei buoni auspici di Giove e Venere, astri della fortuna. L'importanza di essere onesti, con voi stessi e con i vostri principi. Slancio nel matrimonio, conquiste da togliere il fiato. Ferragosto in classico: Lettere d’amore di Napoleone a Maria Luisa, di Napoleone Bonaparte, Leone come voi nato il 15 agosto.

Vergine

Influssi più forti diretti verso l'ambiente della famiglia, importanti cambiamenti nel rapporto genitori e figli. I parenti riescono ad agitarvi anche con una sola telefonata, succede quando la Luna è contraria, perdete anche la vostra famosa razionalità. Dopo il 21 uscirete allo scoperto con le vostre idee, progetti. Ferragosto in classico: Anna Karenina, di Tolstoj, Vergine come voi, vi aiuterà a risvegliare sentimenti e passioni che dormono nel vostro cuore.

Bilancia

Notte di Ferragosto con una magica Luna. Siete protagonisti di una storia d'amore che merita di essere trasformata in un film. Sinfonia dei sensi, avventure a volontà. Nel matrimonio dovete trovare parole nuove. Un solo piccolo fastidio è dovuto a qualche vecchio problema domestico. Ma tutti i pianeti sono disposti in modo da favorire la crescita professionale e finanziaria. Ferragosto in classico: Un marito ideale, di Oscar Wilde, Bilancia come voi.

Scorpione

ABC: amore, benessere, casa. L'amore si può rinnovare con Venere in Vergine, la forma fisica non può essere ideale ora con Mercurio tornato in Leone, le questioni domestiche non chiarite cominciano a premere sempre di più. I soldi bruciano … fate un falò di una vecchia collaborazione. Eppure il giorno avrà un andamento vivace, incontri a sorpresa, sera dipinta di rosso, incontri hard se siete soli. Ferragosto in classico: Carmen, opera di Georges Bizet, Scorpione come voi.

Sagittario

Ancora non del tutto tranquilli, forse perché le notizie viaggiano in ritardo, il fisico probabilmente risente dell'agitazione interiore e di un pensiero che non vi abbandona mai, nemmeno se vi trovate sul vostro yacht. Un viaggio rimette a posto le cose, Mercurio in Leone forma un trigono speciale con Luna nel vostro segno, annuncia una festa diversa dagli anni passati. Ferragosto in classico: una compilation delle canzoni di Édith Piaf, il passerotto di Parigi, Sagittario come voi.

Capricorno

Avete a disposizione un quadro astrale armonioso che vi consente di trascorrere una bella vacanza d'amore. Venere è rimasta nel settore dei viaggi e propizia nuovi e divertenti incontri, non importa se alcuni amori sono passeggeri. Voi avete un tale bisogno di leggerezza, spensieratezza, allegria, vanità! Se avete un lavoro che vi impegna in questo periodo, nessun problema, tutte le attività sono piacevoli e gratificanti. Ferragosto in classico: Tropico del Capricorno di Herny Miller, Capricorno come voi.

Acquario

Notizie dallo spazio, portate dal vostro Urano, che emozioneranno tutti noi, figuriamoci l’effetto su di voi figli prediletti. Un sospiro di sollievo, un’apprensione domestica familiare è passata. Siete esagerati nelle richieste e nelle pretese in amore, ma ci sono anche spettacolari colpi di fulmine per voi single. Non conviene rischiare con i soldi, Mercurio inaffidabile. Ferragosto in classico: Gita al faro, di Virginia Woolf, Acquario come voi.

Pesci

A prima vista il cielo non sembra molto amoroso ma un bel fuoco cova sotto la cenere. Cos’è che vi impedisce di essere calmi nei rapporti con gli altri e con voi stessi? A certi obblighi non vi potete sottrarre, visite di parenti, incontri sociali servono alla vostra immagine professionale. Anche in questo periodo troverete persone disposte a collaborare con voi e a sostenervi. Gelosia? Ferragosto in classico: I promessi sposi, di Alessandro Manzoni, Pesci come voi.