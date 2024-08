Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 11 agosto: tutti i segni

Branko 11 agosto 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 11 agosto 2024.



Ariete

Il giorno inizia con una intensa, sensuale Luna che splende nella magia del primo quarto in Scorpione. Un legame profondo esiste tra voi e questo segno, che si perde nella notte dei tempi, fortificato da Marte e Plutone che vi governano entrambi. Questo è il momento di liberarvi dalle vecchie strutture che condizionano il presente e le scelte del futuro. Tre giorni meravigliosi, felici, ovunque voi siate.

Toro

È forte la Luna in opposizione, ma non compromette le iniziative professionali e soprattutto finanziarie. Col passaggio di Mercurio in Vergine, siete nella classifica dei segni più ricchi. Anche Venere c’è. La sagra dell’amore, molto spagnola per l’atmosfera di ballo e canti, dovrebbe essere organizzata in posti di mare. Un meraviglioso amore che diventa subito matrimonio.

Gemelli

Tra oggi e domani nasce il primo quarto in Scorpione, vi conviene essere presenti nel campo pratico, Luna offre la possibilità di fare qualcosa di nuovo, di guadagnare. Ma da quel segno sensuale riesce a stimolare anche la vostra sessualità. Dovete però scontrarvi con Mercurio. Che mette nuovamente in primo piano la famiglia di origine, ma crea problemi anche con parenti acquisiti.

Cancro

Questa sera una stella cadrà. Risplende la vostra Luna in fase crescente nel punto più alto, quello della fortuna e dell’amore, dei figli e delle amicizie. Il primo quarto è messaggero di eventi positivi, ma è ancora più straordinario quando si unisce ad altri copri celesti, come Mercurio e Venere, Saturno e Nettuno. Un nuovo amore è sicuro, potrebbe presentarsi sotto le vostre finestre la prossima notte.

Leone

Prima di ritornare o di ripartire, riunione familiare per parlare di progetti futuri, che possono interessare anche fratelli o altri parenti. Svolte per i figli maggiorenni anche sentimentali. Controllate il cibo e soprattutto non mangiate da soli con i vostri pensieri. Questi però sono dei piccoli appunti che dobbiamo fare osservando la Luna nello Scorpione, ma il vostro cielo e il vostro compleanno vivono una stagione che possiamo definire memorabile.



Vergine

Eventuali spostamenti nelle prime ore del giorno, quando inizia a splendere la Luna nel vicino Scorpione, segno amico che vi offre la possibilità di inventare un nuovo affare, un progetto professionale, ma anche di incontrare una nuova passione. Primo quarto di Luna in un segno cosi sensuale mette in azione la vostra Venere e voi sarete più intraprendenti anche nelle conquiste.

Bilancia

Anche se non abbiamo elementi per poter dare previsioni sensazionali, possiamo assicurare che ci intrigano molto le stelle dirette alla Bilancia. Alcune sono in uno stato dormiente, come Mercurio e Venere, ma in questo momento è meglio così dovete riposare, riflettere, studiare nuove mosse professionali e finanziarie, che potrete intraprendere dopo Ferragosto. Non manca il sex.





Scorpione

La più bella domenica d’agosto, potete vincere prima dell’alba forti della Luna crescente verso il primo quarto, così crescono le buone opportunità che un destino finalmente generoso vi manda incontro. È uno di quei momenti in cui lo Scorpione si chiede: sogno o son desto, ma è tutto vero? Si, è tutto vero. Anzi potrebbe essere tutto vero, se ci sarà da parte vostra una partecipazione completa e appassionata. Fortuna.



Sagittario

Gli anni che passano non lasciano traccia sul vostro viso; tuttavia, un po' di cautela nella salute e anche nello sport è necessaria, in fondo avete Marte e Saturno in guerra fra loro e antipatici con voi. Rilassatevi anche per essere in forma il giorno 13, quando risplenderà nel vostro segno la Luna, quella che oggi e domani diventa primo quarto in Scorpione. Tutte le speranze segrete devono essere costudite nel cassetto. Per adesso.



Capricorno

Alle belle armonie celesti già registrate nel vostro oroscopo, oggi si aggiunge una splendida Luna crescente in Scorpione, settore dei vostri grandi e felici incontri. Anche Venere potrebbe propiziare di colpo un nuovo amore tra amanti dall’età molto diversa oppure c’è qualche altra differenza che rende unici questi rapporti. Periodo fertilissimo sotto il profilo finanziario e professionale.



Acquario

Vi sentirete strani e spossati, normale effetto del cambio di Luna, che viene maggiormente sentito dalle donne. Gli uomini avranno invece tensioni con le donne vicine. Eppure, dovete tenere in mente questo primo quarto che sta nascendo in Scorpione oggi e domani perché annuncia un vero successo professionale, che noi collochiamo per il mese di settembre. Simpatica vacanza in nuovi ambienti e con nuove persone.



Pesci

Terzo segno d’acqua avete il privilegio di ricevere un saluto della fortunata Luna primo quarto che nasce in Scorpione, segno che governa i vostri lunghi viaggi, progetti, incontri, speranze. Il “viaggio”, in astrologia, significa anche una nuova scoperta degli altri e di se stessi. In amore siete esaminati da qualcuno che avete incontrato ieri, ma c’è anche una persona che vi viene incontro oggi… sembra che arrivi dal mare, nata per voi.