Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 9 agosto: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 9 agosto 2024



Ariete

Luna è opposta, provoca diverbi nel rapporto di coppia, ma non disturba lo slancio passionale. Anzi aumenta l’erotismo. Avete bisogno dell’amore e la persona cara ha bisogno di voi ma qualche volta basta una sola Luna a rendere difficile trovare la sintonia, i modi, i tempi giusti. Ma alla fine si riesce, eccitante invece l’effetto sulle coppie non sposate, persone che sono alla ricerca dell’amore. Marte esaudisce il desiderio, propizia anche brevi avventure al mare.

Toro

Sole in Leone, dobbiamo sempre ricordarlo, richiama l’attenzione sulla famiglia e sul rapporto genitori-figli. Per i giovani diventa forte il richiamo sulla figura del padre, anche su eventuali beni che provengono dal patrimonio familiare. Tutto si sistema con Luna in Bilancia, Mercurio in aspetto bellissimo, non manca proprio nulla questo venerdì, anche se decidete di darvi alla pazza gioia. Venere dice che avete bisogno di leggerezza interiore.

Gemelli

Una luce accesa dalla Luna in Bilancia, segno della vostra fortuna, amore, amicizia, figli. L’aspetto è favorevole anche per il lavoro, specie per le professioni libere e le attività commerciali, ogni contatto con il pubblico porta successo. Qualcuno pensa a voi, sarete chiamati, avrete una promozione. Venere e Mercurio contrastanti, un fatto nuovo nelle relazioni d’amore, strana agitazione in famiglia perché non vi sentite sufficientemente liberi.

Cancro

Mercurio sempre ottimo ma, causa Luna distratta, invitiamo anche voi alla prudenza in viaggio. Luna esercita pressione sullo stomaco, vie respiratorie, siete sensibili al tempo. Per quest’anno, stessa spiaggia, stesso mare? Non importa se non riuscite ad assecondare Nettuno che chiama verso mari lontani, quest’estate è piacevole restare nell’ambiente vicino. Così sarete disponibili per la famiglia e non staccherete troppo con l’attività.

Leone

Un vero Leone, anche se affermato, deve sempre mirare a posizioni ancora più prestigiose, tutti avete adesso le occasioni e le persone giuste per mirare in alto. Partite oggi stesso con Luna in Bilancia, sembra splendere apposta per voi e il vostro amore. Tutto il cielo della vita privata è di una bellezza cosmica. Certe esperienze sono importanti, impediscono di commettere errori. Sentirete battere forte un cuore innamorato.

Vergine

Simpatica situazione. Siate voi stessi e vincerete anche nel campo pratico. Sotto il profilo del denaro, Luna nella vicina Bilancia segnala un possibile aumento del patrimonio personale, Mercurio favorisce i contatti e aggiunge fortuna. Nettuno può essere stato causa di qualche delusione amorosa o di difficoltà nelle collaborazioni, ma questo è un problema che vivono tutti i segni. L’uomo Vergine non si dovrebbe sposare troppo presto, ma se è perdutamente innamorato…

Bilancia

Nell’attesa delle stelle di San Lorenzo. Luna nel segno è baciata da Marte e Giove, transito che ritorna a distanza di 12 anni, qualcosa di clamoroso succederà. Ma siete voi che dovete sfidare il destino, incontri passionali anche all’estero. Siete fortunati, al momento giusto arriva sempre un aiuto di qualche stella che vi tira fuori dai problemi. Ma questa vostra passione per l’economia europea e mondiale è qualche volta esagerata.

Scorpione

Siete sulla riva dell’amore, cosa aspettate a lanciarvi? Dovete dare credito ai sogni notturni che vivete in queste notti d’estate. Cercate di interpretare i messaggi che vengono lanciati da Giove e Saturno, i due principali interpreti del vostro 2024. Spegnete il telefonino, uscite allo scoperto questa sera quando già iniziano le stelle cadenti, una grande passione è in arrivo. Dovete essere pronti all’appuntamento con l’amore, che sarà portato dal primo quarto di Luna.

Sagittario

Potrebbe aiutarvi molto questa Luna in Bilancia durante gli incontri di lavoro e discussioni in affari, progetti per i figli. Si prevedono novità molto positive e i coniugi saranno più sereni. Questa Luna è anche molto chic, elegante, mondana. Viene in mente Silvana Mangano sul lido di Venezia, nel film di Visconti. Se la donna Sagittario fosse più sofisticata, avrebbe tutto da guadagnare. L’uomo Sagittario invece cerca spiagge isolate che non esistono.

Capricorno

Luna disturba la salute, ma può essere importante per il successo. Non accettate però proposte vaghe. L’istinto vi aiuta a capire la natura di certe persone. Nella spasmodica ricerca di beni e di successo, con quest’ansia di ottenere consensi e approvazioni, dimenticate che la vita e l’amore sono fatti anche di piccoli dettagli. Tanti dettagli uniti insieme, nelle notti di Luna crescente, fanno un quadro magnifico da vedere.

Acquario

Le occasioni ci sono, siete voi a non vederle. Anche oggi, Luna in Bilancia favorisce qualche iniziativa nel campo finanziario, vi dà equilibrio e buon senso, ma anche fortuna. Potete però fare marcia indietro se vi siete spinti troppo nelle questioni finanziarie. Venerdì splendente sotto la luce di Marte che crea una situazione ideale per nuovi innamoramenti e incontri. Amanti gelosi, possessivi, dispettosi.

Pesci

Il giorno è disturbato da un’ombra di malinconia, dovuta al pensiero di qualcuno che si trova lontano. Mettetevi in contatto, chiedete notizie, sarete subito più sereni. Luci che si accendono e si spengono a intermittenza, sappiate individuare il momento propizio e fatevi avanti, prendete. Ladri d’amore, per modo di dire, visto che vi tocca poi pagare tre volte di più. Per fortuna, money, i soldi, ci sono. Forse perché ne avete passate parecchie, riuscite a sopportare tutto con un certo stile.