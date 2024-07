Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 12 luglio: tutti i segni

Branko 12 luglio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 12 luglio 2024.

Ariete

Il giorno apre con Luna in opposizione, conflitti emotivi con le persone vicine, antagonismo crescente nei rapporti professionali. Non sarà un problema per voi, perché le sfide vi piacciono, ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Nel mirino le vecchie collaborazioni e intese, ma le nuove occasioni non sono affatto male, ricevono anche il benestare di Giove. La vostra intuizione in amore è giusta, sarà confermata dal primo quarto che inizia a crescere in Bilancia, segno del matrimonio.

Toro

Anche se amate di più la rilassante atmosfera della campagna, il silenzio dei boschi, non rinunciate questo weekend a un breve soggiorno al mare, darete soddisfazione a Nettuno, pianeta che oggi stimola i rapporti professionali, un aiuto prezioso arriva dalla Luna in Bilancia che cresce di luce nel campo del lavoro, promuove anche gli affari. Un accordo da trovare anche in casa, l’amore aspetta il primo passo da voi.

Gemelli

Di chi è questo venerdì 12 luglio? Vostro! Registriamo transiti speciali per un segno speciale, Giove e Venere sono in aspetto magnifico, Luna in aspetto con Mercurio, transiti incredibili per le conquiste d’amore. E la Luna bussò, nuovamente amica, in fase crescente in Bilancia, settore dell’amore e dei figli, aiuta a trovare le soluzioni migliori. Verso chi orientare questi influssi meravigliosi è una vostra libera decisione.

Cancro

Come ti vorrei, amore. Provate sempre un po’ di affanno quando la Luna si mette in aspetto non favorevole, come oggi in Bilancia, ma anche le Lune negative servono, talvolta più di quelle positive. Primo quarto che si forma in Bilancia è nel punto giusto per affrontare questioni familiari. Non annulla questa Luna le entrate, disturba però la salute, attenti ai reni e alle ginocchia. Grande sete d’amore.

Leone

Voi e le stelle che brillano nel vostro cielo, uno spettacolo! Anche la Luna in Bilancia è fortunata, riesce qualche impresa azzardata, forte la protezione legale nel settore delle compravendite. Viaggi non solo favoriti, ma quasi imposti da Mercurio. L’unico ad avercela ancora con voi è Marte, che mette zizzania tra i coniugi, serve però ai genitori Leone che devono riprendere i bellissimi figli e le prepotenti figlie.

Vergine

Sotto questo Saturno, le donne (ma anche gli uomini) dovrebbero tagliare i capelli, per favorire una crescita più rigogliosa; gli uomini tagliare la barba. Spieghiamo: Giove contro Nettuno provoca problemi con la pelle, da sempre il punto debole della vostra estetica. Previsioni di denaro, lanciatevi anche in affari che all’inizio sembrano poco redditizi. Se volete l’amore, è qui, per voi, un grande amore.

Bilancia

Con l’arrivo della Luna di luglio, che esplode domani nel primo quarto, la vostra estate entra nella fase più interessante e felice, per la professione e per l’amore. Enorme potenziale creativo. La fortuna è qui, oppure molto vicina, gli innamorati, le persone che attendono novità in amore sono già stimolate da Marte e Venere darà il via alle avventure e conquiste durature. Mercurio apre davanti ai vostri occhi strade impensate per il successo.

Scorpione

Esattamente tra un mese, 12 agosto, avrete voi il primo quarto di Luna nel segno. Da quel momento la ruota della fortuna tornerà a girare a vostro favore, non perché oggi non ci sia, ma perché ogni tanto viene bloccata proprio dal pianeta che più vi dovrebbe favorire, Marte. Diamogli il tempo di attraversare il Toro e di raggiungere Gemelli, succederà sabato 20. Le stelle però non vi vogliono in vacanza, se l’agilità fisica è ancora scarsa, ricaricatevi con un po’ di sport (nuoto). Datevi alle amicizie.

Sagittario

Che andatura di razza, come un puro sangue quando galoppate verso obiettivi che vi interessano veramente, professionali e privati. Il guadagno è propiziato da due influssi fortunati Venere e Mercurio, in Leone. Ma allungate anche le vostre braccia verso l’amore, tante volte trascurato nei primi sei mesi dell’anno, oppure non vissuto spensieratamente. Luna in Bilancia, un invito a nozze per voi tutti. Cercatevi una casa, rinnovate quella attuale.

Capricorno

Luna cambia nel giro di poche ore, oggi è in aspetto di quadratura con il vostro segno, faticosa in Bilancia perché coinvolge l’apparato digestivo, pesante in particolare per le donne. Quello che va meglio è il settore della vita pratica, ma se non ve la sentite non mettetevi troppo in vista. In famiglia le proteste di sempre, tante volte sentite, ma voi vi affezionate alle vostre polemiche, vi piace parlare.

Acquario

Luna fase primo quarto, oggi e domani, magnifico il trigono con Giove e anche con Plutone nel vostro segno, che non è soltanto un’irresistibile forza erotica, ma anche un segnale di fortuna nelle discussioni e transazioni finanziarie. E Giove non è solo eredità materiale, ma anche spirituale. Utili consigli, preziose indicazioni arrivano da persone adulte e di grande esperienza nel settore che più vi interessa. Fertilità per i giovani.

Pesci

Parole e lettere d’amore. Da quando non scrivete una lettera, un biglietto, un pensiero che nasce spontaneo osservando magari il volo di una rondine, su un foglio rosa? Oppure, dato che siete in tanti al mare, osservate il volo dei gabbiani: non vi sembra che somigliate a loro? Così dovete volare da quello che sapete essere il vostro amore. Magari o lui o lei non lo sa ancora, però quando vi vedrà davanti, non potrà dire di no.