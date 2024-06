Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 13 giugno: tutti i segni

Branko 13 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 13 giugno 2024.

Ariete

Sole, Luna, Venere, le stelle… raccontano il grande amore che state vivendo, ma proprio perché è grande non manca di provocare qualche tormento. Gli astri parlano anche di un grande amore che arriverà. Luna cambia fase in Vergine, è di grande aiuto per voi, concludete tranquilli le vostre transazioni. Il settore casa – e altre proprietà – è sempre in evidenza. Se non foste così agitati, sempre agitati, tutto sarebbe più facile. Comunque, complimenti per l’elasticità mentale.

Toro

Non vi piace dividere le cose, quello che è vostro non può essere che soltanto vostro, ma oggi non si tratta di divedere le sostanze, Luna crescente nel campo della fortuna vi fa vincere in tutto. Se avete in mente anche una azzardata iniziativa nel campo finanziario, il nostro oroscopo lo conferma. Perché ci sono delle Lune che portano amore e fortuna, incassi in grande aumento.

Gemelli

Leggete anche l’oroscopo del Toro che vi precede, assomiglia al vostro cielo, soltanto che voi non avete la stessa Luna meravigliosa che in Vergine diventa stressante anche perché cambia fase. Controllate gli scatti nervosi, mangiate poco e muovetevi di più. Vedrete che le nuove iniziative avranno il nullaosta, tutto sarà perfetto. Preparate subito un nuovo attacco, sarà clamoroso sabato prossimo, quando la Luna sarà in Bilancia.

Cancro

I pianeti che portano gioie e pensieri d’amore, sono tutti positivi, due giorni in cui è possibile rincorrere e raggiungere la felicità. Sollecitati dalla Luna primo quarto che sta nascendo in Vergine, e in più da Saturno e Giove in segni amici, improvvisamente… fortuna. Iniziate con l’attività, carriera, affari. Nuovi incontri d’amore o soltanto nuove passioni, ma molto molto calde. Eccezionali passi in avanti garantiti da Urano.

Leone

Vincerete gli altri con la sola dolcezza. Ci vorrà tanta buona volontà, visto che quel Marte in Toro non è proprio zucchero filato. È l’ambiente professionale, persone vicine al vostro lavoro, a mostrarsi ancora avari di gratifiche morali, sembra che non vogliano ammettere che le vostre innovazioni abbiano un tocco moderno per la vostra attività. Da fuori però arrivano apprezzamenti e proposte. L’amore pretende troppo, ma voi avete un cuore così grande…



Vergine

È ancora primavera, siete sempre in grado di cogliere quella rosa spinosa che vi sembra così difficile da prendere. Certo, tanti non apprezzano i fiori recisi, ma loro non sanno come è stato reciso il vostro cuore. L’amore è qui, vive per voi, perché siete voi che lo tenete in vita ed ecco perché questa Luna, che diventerà splendido primo quarto domani alle 5:20, vi farà vincere! Fatevi belli per la prossima notte.



Bilancia

È importante lasciare che le cose accadano. Non ve ne pentirete, questo sembrano dire le stelle che vi mandano momenti di gioia profonda e intima, e subito dopo un carico di energia vitale e ottimismo attraverso Giove e Venere. Inizia un nuovo viaggio nel futuro. Come partenza noi possiamo stabilire domani 14 giugno dopo le ore 18:00, quando arriva in Bilancia la Luna crescente di luce, la più bella della vostra primavera!



Scorpione

Le nozze prossime… richiedono un impegno finanziario che non soltanto supera le vostre attuali possibilità, ma il fatto è che non sapete nemmeno gestire il budget che avete a disposizione. Non dovete però essere così ansiosi per il denaro, anche se è vero che quell’Urano in opposizione dal Toro prende e prende. Però non si può mai dire cosa potrebbe entrare con questa Luna, bella oggi e per i prossimi giorni. Questa è fortuna certa.



Sagittario

È iniziata a cambiare la Luna in Vergine che è comunque un segnale di successo, agita voi e l’ambiente, le collaborazioni e il matrimonio; perciò, è meglio oggi e domani sfoltire gli impegni. Chiaramente anche la salute ne risente, al primo posto lo stomaco e il fegato, anche le ossa richiedono qualche esercizio mirato. Queste sono delle osservazioni che dobbiamo fare per scrupolo, però il cielo non vi ostacola nei sentimenti e nella vostra intelligenza. Preparate il vostro amore per il 17.

Capricorno

Siamo lieti di poter collocare anche oggi il vostro impareggiabile segno al primo posto quanto a possibilità di riuscita, nel campo che più vi interessa. Ottima partenza con la protezione del primo quarto di Luna in Vergine, settore dei lunghi viaggi con il corpo e con la mente, con i sentimenti e con le passioni. Non solo professionisti, economisti, architetti, sportivi, scoprirete in voi la vena artistica e umana. E questo è meraviglioso!



Acquario

Bene, bene, bene. Siamo ottimisti per oggi naturalmente, perché Luna al primo quarto in Vergine è la vostra segreta amica e complice, ma sabato e domenica sarà ancora più bella e fortunata in Bilancia, quanto è possibile realizzare e ottenere in quattro giorni di calendario, quando le stelle sono con noi! C’è un solo nemico, Marte, congiunto a Urano in Toro. Ma non avete bisogno di stressarvi fisicamente né di fare i pazzi con le moto, le parole sono la vostra arma.



Pesci

In questi due giorni si affaccia qualche stress nervoso e fisico, cercate di fare le cose con più calma. Luna diventa primo quarto nel segno delle vostre associazioni, quindi la novità riguarda l’intesa con gli altri, puntate su persone nuove, con cui non avete mai trattato prima di questa primavera. Già sabato la situazione astrale inizia a migliorare con Luna in Bilancia, vi porterà incontro all’estate, regno di Nettuno, che rende l’amore romantico, risveglia emozioni anche nelle persone di una certa età.