Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 30 maggio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 30 maggio 2024.

Ariete

È il vostro momento. Per che cosa? Per tutto quello che vi sta a cuore, vi invitiamo a mantenere il vostro spirito combattivo e di andare avanti, senza fermarvi mai. Siete interessati da transiti epocali, ma è soprattutto Marte che vi rende sempre protagonisti. Potete creare una fortuna finanziaria. Anche Venere in Gemelli, accanto a Giove, crea per voi una fortuna finanziaria, ma è noto che la sua specialità sono le conquiste d'amore. Nel caso non foste ancora sposati fatelo al più presto, per non far fuggire le belle stelle.

Toro

Oggi nasce Luna ultimo quarto in Pesci, ottima per i vostri affari finanziari e beni immobili. Investite in una proprietà vicino al mare perché siete tra i segni che possono contare sulla incondizionata protezione di Saturno e di Nettuno, entrambi sempre in Pesci. In arrivo, per chi le aspetta, nuove attrazioni sessuali, nuovi incontri con l’eccitante sapore del proibito. Anche nel matrimonio di lunga data ritroverete qualcosa da festeggiare. Come si conquista? Basta bussare alla porta di un cuore.

Gemelli

Inquietudine generale, questa volta l'effetto della Luna ultimo quarto si espande in tutto lo zodiaco, per voi significa incomprensioni o problemi con l'ambiente professionale. Richiamo alla salute, farmaci, cure. Si tratta però di una nuvola passeggera e arriva in un momento in cui non avete la necessaria freddezza mentale per discutere di soldi. Intraprendenti e passionali in amore, ma anche nel rapporto con l'altro sesso siete sregolati. La moderazione porta più frutti di quanto si creda, liberatevi dall'ansia da prestazione. Pazienza in casa.

Cancro

I vostri obiettivi sono ben chiari alle stelle, e anche agli esseri umani, volete raggiungere la stabilità economica e affettiva. Ultimo quarto due giorni in Pesci è la fase positiva per ottenere risultati, ma è ancora più importante per quelli che pensano di concludere qualche rapporto. Consigliamo di non tentennare davanti alle occasioni che ci sono e alle persone disponibili, guardatevi soprattutto dalla vostra disorganizzazione. Tuffatevi nelle acque dove sapete nuotare bene. Pensiamo naturalmente alle acque agitate delle vostre passioni amorose. Piacete per questo …

Leone

Sensazioni intense, fuori dell’usuale. I ricordi giacciono come addormentati, pronti però a fiorire, a diventare una forza per il presente, non appena la mente desidera farli rivivere. E questo è l'effetto della Luna ultimo quarto in Pesci che cade nel vostro settore dei ricordi, appunto, della vita vissuta, ma anche di una vita che può iniziare di nuovo. E vincerete nel lavoro e in affari, ma vengono prima emozioni straordinarie in amore, famiglia, amicizie. Intenso abbraccio tra Venere e Marte, tra di loro c’è Giove, ottimo presagio per i giovani sposi: questo figlio arriverà!

Vergine

Luna rema contro e anche con una certa violenza, si tratta dell’ultimo quarto in Pesci che nasce accanto a Saturno e Nettuno, transiti per voi veramente faticosi. Evitate per due giorni impegni stressanti, ma precisiamo che il lavoro non va male, seguite orari ragionevoli, non trascurate i consigli del medico. Il vostro Mercurio, famoso come il farmacista dello zodiaco, vi rimprovera la scarsa attenzione che state dando questa primavera al benessere fisico. Non si capisce perché dovreste essere così in apprensione.

Bilancia

Siete un segno d'aria, volate come una farfalla di fiore in fiore, ma attenti a qualche precipizio. Cominciano per voi influssi di grande importanza per la carriera professionale e affari, ma ricordate che avete in Marte ancora un serio ostacolo. Mentre controllate la forma fisica e vi consultate con il vostro medico, magari proprio oggi che avete Luna ultimo quarto nel campo della salute, pensate chi potrebbe essere vostro avversario o nemico. Non dovete correre, sarà la fortuna a venirvi incontro. Parenti.

Scorpione

Ultimo quarto nel campo della fortuna, forse rafforzata positivamente da Saturno e Nettuno in Pesci. Straordinario effetto sul mondo interiore, spirito, anima - ritroverete tutta quella forza che vi distingue. Nettuno porta veleni nella società, confusione nel mondo intero, nel vostro caso però transita in aspetto amoroso e propizia nuovi incontri. Da un mare lontano arriva per la donna Scorpione un uomo con la faccia da straniero e la porterà via all'istante. L'uomo del segno è invece lusingato da questa Luna che fa il bagno nuda nel mare… Sembra impossibile ma è vero: soldi gratis.

Sagittario

L'effetto positivo dell'opposizione Sole-Giove è che aumenta l'ambizione, ma attenti a non cercare solo le situazioni difficili, non complicatevi inutilmente la vita. Confessatelo: siete un po' viziati, andate subito in crisi non appena si presenta un piccolo intoppo. È anche vero che l'odierna Luna ultimo quarto in Pesci è un evento che richiede la massima cautela, possiamo anzi parlare di vere battaglie nel settore professionale e di lotte di potere, che peraltro non vi dispiacciono. Non è per niente scontato l'amore, Venere è un po' acida e fa il suo doppio gioco in Gemelli, parla di una leggera caduta dell’attrazione sessuale da parte vostra. Cautela con i farmaci, cibi sani.

Capricorno

Adesso il mondo comincia rendersi conto di cosa significhi Plutone in Acquario, Nettuno in Pesci con Saturno, Urano in Toro… Eventi che cambieranno anche il vostro modo di vedere la vita e la società, ma è un processo che vi porterà nuovamente in alto. Tutte le persone di successo soffrono di stress e voi siete persone in vista, quale che sia il vostro lavoro o la vostra età, concedetevi anche un meritato relax. Mercurio in aspetto formidabile conferma che potete concludere grandi affari, cercate però di nascondere la frenesia del guadagno, potrebbe creare inutili e antipatiche rivalità. C'è un rivale in amore? Ve lo chiede Luna in Pesci.

Acquario

Maggio sta per finire, ma non sembrano ancora concluse le prove nella vita familiare, non sono ancora finite le spese, i genitori mancano di autorità nei confronti dei figli. Ma questa meravigliosa Venere è positiva per riprendere il dialogo anche con qualche parente e soprattutto allontana le ombre del matrimonio. Eccezionale quadro astrale per gli innamorati e per la ricerca di nuovi amori, la cicogna è nuovamente in volo. Luna pesante, controllo della salute.

Pesci

Andiamo verso giugno con Marte positivo, Mercurio sempre attivo, Urano non manca di suggerire idee originali e vi nutre con la sua forza, grinta, coraggio, intraprendenza. Le stelle girano, adesso tocca voi Giove quadrato a Saturno… Non createvi problemi nemmeno in famiglia, fate però un programma dettagliato per la prossima estate, che si annuncia abbastanza stressante. Ultimo quarto nel segno nasce intorno alle ore 17:14 e deve servire anche per tagliare le situazioni improduttive, lo farete nei prossimi giorni. Poi… fuga d'amore. Un breve viaggio farà bene ai coniugi.