Fase 2: Ancot, facilitare accesso ai finanziamenti per gli iscritti

Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la confederazione Aepi-Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti dal decreto Liquidità, "finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte del Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da parte del Mediocredito Centrale", per i professionisti consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi potranno presentare la richiesta di finanziamento direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il finanziamento richiesto.

Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all’1% per quelli di durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il gruppo di lavoro 'Ancot-Fondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce presentazione delle domande.

Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in questo caso specifico con l’obiettivo di far fronte alle esigenze di carattere finanziario, mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalle ultime norme emanate dal governo".