Comer Industries, al via test sierologici sui dipendenti

Reggiolo, 13 mag. (Labitalia) - Comer Industries Spa, player mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la trasmissione di potenza in ambito agricolo, industriale ed energia, parte oggi con il percorso di screening sierologico per Covid-19 sui propri dipendenti. I risultati dello screening, effettuato a titolo gratuito su base volontaria, verranno comunicati anche ai competenti dipartimenti di sanità pubblica.

La possibilità di effettuare il test è stata offerta a tutto il personale, che ha aderito in massa. L’azienda, che si era mossa fin dai primi giorni di marzo per acquistare i test sierologici approvati e certificati si è avvalsa della consulenza del 'Test Laboratorio Analisi', laboratorio di ricerca accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, applicando tutte le disposizioni previste.

Solo nella giornata di oggi sono previsti 100 screening e l’intera operazione impegnerà il personale preposto per circa una settimana. I primi a sottoporsi all’esame sono stati il presidente e amministratore delegato Matteo Storchi e il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli. Un’iniziativa nata per tutelare la salute delle persone e offrire un servizio alla comunità e alla Regione Emilia-Romagna. "Sapere con chiarezza qual è il proprio stato di salute è un diritto fondamentale -ha dichiarato il presidente e amministratore Delegato Matteo Storchi- offrire al personale di Comer Industries questa opportunità dimostra che in questa organizzazione le persone, la loro salute e sicurezza sono al centro e rappresentano un valore imprescindibile".