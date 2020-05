Eggup, test per capire grado sopportazione lockdown

Microformazione e assistenza per sostenere meglio la prova psicologica della quarantena

Roma, 8 mag. (Labitalia) - Un test per capire quale è il nostro grado di sopportazione del lockdown. E, poi, 4 momenti personalizzati di microformazione e assistenza per sostenere meglio la non facile prova psicologica della quarantena. Sono queste le caratteristiche fondamentali di SmartCoach4Resilience, il digital coach messo a punto da Eggup, pmi innovativa specializzata nell’analisi e nella misurazione delle soft skill (partecipata da Digital Magics), nel corso di EUvsVirus, l’hackathon promosso dalla Commissione europea per favorire lo sviluppo di iniziative innovative per reagire al meglio alla dura prova del lockdown. SmartCoach4Resilience, selezionato tra i progetti finalisti, è giunto secondo nella categoria 'efficient remote working', uno degli otto ambiti previsti dalla competizione.

Più nel dettaglio, SmartCoach4Resilience è una piattaforma digitale che, attraverso un test di 84 domande a cui si può rispondere in non più di 10 minuti, restituisce un punteggio che fotografa il grado di resilienza di ciascuno di noi alla quarantena. Una volta assegnato il punteggio, la piattaforma invia ogni 2 giorni una mail con suggerimenti personalizzati relativi a libri, film, ted talk e podcast al fine di fornire spunti di riflessione validi per aiutarci a comprendere meglio l’impatto che il lockdown sta avendo su di noi, in termini psicologici ed emotivi. "La resilienza - spiega Cristian De Mitri, ceo di Eggup - è forse una delle soft skill più importanti, non solo in questo momento Con Smart4Resilience puntiamo ad offrire a chiunque volesse sottoporsi al test un’opportunità per ragionare sul suo personale grado di resilienza, acquisendone una consapevolezza più ampia. In più, con il percorso personalizzato di digital coaching immediatamente successivo, diamo modo a tutti di provare a lavorare sulla resilienza e a fare sì che da questa difficile esperienza collettiva si possa uscire con una migliore conoscenza di sé".

Grazie al risultato raggiunto, SmartCoach4Resilience ed Eggup parteciperanno al Matchathon promosso dal 22 al 25 maggio prossimo dallo European innovation council, un evento pensato per far incontrare aziende più innovative che hanno partecipato a EUvsVirus e investitori. Il test proposto da SmartCoach4Resilience prende ispirazione dalla teoria del via (values in action) per la valutazione della forza di personalità. Non prevede risposte giuste o sbagliate, chiedendo a chi lo compila, in un valore da 1 a 5, quanto si riconosce di fronte a una determinata situazione, dove 1 è il livello di maggiore distanza dall’affermazione proposta e 5 quello di maggiore vicinanza. Il test è gratuito e si può effettuare qui: https://www.eggup.co/strumenti-eggup/sc4resilience/