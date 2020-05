Turismo: Brunelleschi di Firenze è 'Top luxury boutique hotel in Europe'

Roma, 7 mag. (Labitalia) - Luxury Travel Advisor, magazine del Questex Travel Group, ha annunciato i vincitori dell’edizione 2019 dei suoi Awards of Excellence. Un’importante competizione annuale che seleziona le migliori aziende e i protagonisti del comparto turistico di tutto il mondo: alberghi, tour operator, General Manager, compagnie aeree, di navi da crociera e altri servizi. I vincitori sono eletti sulla base delle votazioni dei consulenti di viaggio, un pubblico esperto ed esigente. Una delle categorie è quella dei 'Top Luxury Boutique Hotel in Europe'. Per i consulenti di viaggio lettori di Luxury Travel Advisor, è il Brunelleschi Hotel di Firenze il miglior boutique hotel di lusso in Europa, unico albergo italiano ad aver vinto il premio a livello europeo.

“Quest'anno, in particolare, è commovente poter riconoscere i fornitori che rendono le esperienze di viaggio così speciali e piene di grandi ricordi. Ci congratuliamo con tutti i nostri vincitori e nominati e restiamo in attesa del momento in cui saranno nuovamente in grado di fornire un'eccezionale prestazione e superare le aspettative dei clienti", ha affermato Ruthanne Terrero, vicepresidente di Luxury Travel Advisor.

“Ringraziamo la nostra amata clientela che ci affida i più importanti momenti, tutti i Travel Advisor che ci sostengono e ci pregiano della loro fiducia, l’insostituibile Team del Brunelleschi, e la nostra Proprietà, che da anni condivide questa speciale visione di ospitalità. Grazie a tutti; a Voi vorrei dedicare questo riconoscimento così ambito, ancor più prezioso in questo particolare periodo della nostra vita”, ha dichiarato il General Manager del Brunelleschi, Claudio Catani. L’albergo era già stato in nomination per questa categoria nel 2018, ed era stato insignito nel 2016 del premio Top Luxury Boutique Hotel Worlwide; nel 2015 il General Manager Sig. Claudio Catani è stato premiato come Top General Manager of the Year Worldwide.