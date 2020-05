Festa mamma: Sprout, ecco il mazzo di fiori 'a matita'

Roma, 7 mag. (Labitalia) - Un mazzo di fiori…a matita, oppure con lo speciale pacchetto Spread the love con 5 matite personalizzate con scritte che ringraziano, celebrano e incoraggiano le mamme. Questa l'idea di Sprout per festeggiare la festa della mamma con la matita, unica al mondo, che si può piantare dopo averla utilizzata. Quando diventa troppo corta per scriverci o colorare si può semplicemente piantare a testa in giù e nel giro di poco tornerà a nuova vita facendo crescere erbe aromatiche, verdure e fiori. Un’idea regalo insomma che restituisce e ritorna al pianeta terra perché non produce rifiuti ed è sostenibile al 100%.

Le matite hanno in punta una capsule di semi, almeno 4 e tutti no ogm che si dissolve nella terra. Si può scegliere tra 10 diverse varianti come basilico, timo, coriandolo, girasole, pomodori, margherite e non-ti-scordar-di-me. Le matite Sprout sono fatte di legno proveniente da produzioni sostenibili, grafite e argilla. Sono biodegradabili al 100% e non contengono plastica, piombo o altre sostanze chimiche o tossiche. Ogni giorno nel mondo vengono prodotte 135 milioni di penne in plastica e la matita piantabile Sprout può essere un’alternativa originale per aiutare a sostituire tutta questa plastica.

L’azienda che sta dietro alla matita è Sprout world, una start up con sede a Copenhagen. Fondata nel 2013 dall’imprenditore danese Michael Stausholm, ha assunto la missione di stimolare il maggior numero di persone a tenere comportamenti più sostenibili nella quotidianità. Sprout vorrebbe che pensassero: se posso piantare un mozzicone di matita invece di buttarlo via, cosa altro posso fare per lasciare un impatto positive per il pianeta? L’idea iniziale è arrivata da un gruppo di student del MIT di Boston inventori della matita con i semi. Di lì a poco Stausholm acquista diritti e brevetti dagli studenti e lancia la matita. Da allora Sprout ha venduto oltre 14 milioni di matite, il che vuol dire 14 milioni di nuove piante potenziali, nate da quello che sarebbe diventato rifiuto. Le matite Sprout sono diventate famose in più di 60 Paesi e l’Italia è uno dei maggiori mercati mondiali. In Italia si possono trovare su Amazon.