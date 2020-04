Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia

Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.

Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana dottori commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e revisore legale).