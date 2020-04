Coronavirus: #StateACasaNostra, proroga al 30 aprile l’iniziativa di solidarietà

Milano 10 apr. (Labitalia) - Altido, CleanBnB, Halldis, Italianway, Sweetguest e Wonderful Italy, sei delle principali aziende italiane di gestione di appartamenti per affitti a breve termine, hanno esteso sino al 30 aprile#StateACasaNostra, il progetto volto a supportare lo sforzo del personale medico e infermieristico impegnato a contrastare la diffusione del coronavirus. Per dare il proprio contributo alla comunità e alle istituzioni nella gestione di questa emergenza, le sei aziende continueranno a mettere a disposizione gli appartamenti in loro gestione a titolo gratuito, a fronte delle sole spese di pulizia, per periodi compresi dalle due alle tre settimane, sino a fine aprile.

Le aziende sanitarie, i medici e gli infermieri potranno contattare le società scrivendo all’indirizzo e-mail stateacasanostra@gmail.com e riceveranno le proposte di immobili disponibili a Milano, Padova, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Siracusa, Catania e Bari, oltre ad altre città principali su tutto il territorio italiano. Dal momento dell’annuncio, il progetto #StateACasaNostra ha dato ospitalità a oltre 100 medici e infermieri impegnati nella lotta al coronavirus in circa 20 città italiane, da Nord a Sud, e ha visto la disponibilità di innumerevoli proprietari di immobili.

Le aziende promotrici di #StateACasaNostra hanno dichiarato: “Siamo molto grati ai nostri proprietari partner, stanno dimostrando grande solidarietà e generosità. Ad oggi hanno dato disponibilità circa 250 proprietari di immobili in tutta Italia”. Nel contempo, “stiamo anche cercando di coinvolgere altri con proprietà vicine ai principali centri e presidi ospedalieri per semplificare, ove possibile, la logistica di medici e infermieri in prima linea per questa emergenza”.