Fiere: Sigep e Ab Tech Expo, 200mila presenze e 33mila buyer da 187 Paesi

Rimini, 23 gen. (Labitalia) - Sei parole chiave per indicare il futuro del foodservice dolce: qualità, italianità, innovazione, expertise, design e passione. Un settore in costante espansione e due manifestazioni che di edizione in edizione crescono per dimensioni e qualità degli espositori e dei visitatori: oltre 200mila presenze di operatori professionali, 33mila buyer provenienti da 187 Paesi, in testa Spagna, Germania e Francia, ma anche tanti paesi da Asia e Americhe a partire da Cina e Stati Uniti. Sono questi i numeri record di Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, giunto alla 41ma edizione e di A.B. Tech Expo, 6° Salone delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario, che hanno chiuso i battenti ieri.

Le due manifestazioni di Italian Exhibition Group, infatti, inaugurate sabato scorso dal ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, Dario Franceschini, hanno aperto l’anno confermandosi un volano potente per lo sviluppo di un’industria che si nutre di artigianalità e qualità e che rappresenta il meglio della tradizione dolciaria italiana nel mondo.

Sigep e A.B. Tech Expo in apertura dell’anno si consolidano come appuntamento irrinunciabile in cui si definiscono le tendenze del settore. Luogo in cui si incontra il business, l’internazionalità, le competizioni e l’aggiornamento professionale: 1.250 espositori provenienti da oltre 30 paesi che nei 129mila metri quadri del quartiere fieristico riminese concludono affari e colgono importanti visioni sul futuro del comparto.

E per offrire un ulteriore punto di osservazione sul foodservice dolce da quest’anno è nata la Vision Plaza: un luogo, ma anche un think tank, che nei 5 giorni di manifestazione ha ospitato affollatissimi talk nei quali esperti di settore hanno condiviso la loro visione su come cambiano i consumi, quali sono le tendenze dell’'out of home' e quali le innovazioni che segneranno l’anno. La Vision Plaza è stata, da questo punto di vista, una apprezzata bussola per orientarsi in un mercato globale in continua evoluzione e crescita in particolare nel momento della colazione.

Sigep e A.B. Tech Expo sono al fianco delle imprese clienti anche grazie alle partnership con le principali realtà associative: Acomag e Uif-Gruppo Prodotti per gelato, Consorzio Sipan, Italmopa, Aibi-Assitol, Sca-Specialty Coffee Association e Fipe Confcommercio. Sempre più stretta la collaborazione anche con Agenzia Ice, per l’attività di incoming di operatori esteri e campagne di comunicazione sui principali mercati target.

I prossimi appuntamenti della filiera Food&Beverage di Ieg sono: Beer&Food Attraction e BBTech Expo dal 15 al 18 febbraio presso il quartiere di Rimini; Golositalia dal 22 al 26 febbraio presso il quartiere di Montichiari (Brescia); Cosmofood dal 7 all’11 novembre presso il quartiere di Vicenza. La prossima edizione di Sigep, invece, si terrà a Rimini dal 16 al 20 gennaio 2021.