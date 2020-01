Lavoro: due donne ai vertici di Hunters Group ed Executive Hunters

Roma, 20 gen. (Labitalia) - Joelle Gallesi è il nuovo General Manager di Hunters Group, società italiana operante su scala internazionale nel settore dell’Head Hunting. Laureata in Economia e Commercio alla Bocconi nel 2003, Joelle Gallesi è entrata nel settore delle risorse umane, con il ruolo di Executive Manager presso una multinazionale inglese. Successivamente, si è occupata di energie rinnovabili e telecomunicazioni, guidando sempre team di vendita. Ad oggi, è General Manager di Hunters Group, gruppo italiano che opera nel settore dell’Head Hunting e Assessment. Appassionata di sport e nautica, ama viaggiare soprattutto all'estero e la possibilità di conoscere nuove culture.

“Sono molto soddisfatta di questo nuovo incarico - dichiara Joelle Gallesi - in Hunters Group. La nostra società è cambiata notevolmente negli ultimi due anni, attraverso un percorso di innovazione e managerializzazione, trend che puntiamo a confermare nel prossimo biennio. Le persone costituiscono il motore pulsante della nostra azienda e il loro benessere è per noi prioritario, tanto che abbiamo iniziato a diversificare e personalizzare l'offerta di welfare affinché diventi uno strumento realmente efficace a supporto della quotidianità di ciascuno. E il crescente numero di donne nei ruoli apicali conferma che stiamo andando nella giusta direzione: a partire da gennaio, infatti, abbiamo affidato la guida di Executive Hunters (brand dedicato a progettare e sviluppare soluzioni ad alto valore aggiunto nei processi di Executive Search) a Paola Marchesi, una preziosa risorsa che ha creato la sede americana di Hunters Group, expatriate ad oggi rientrata in Italia con un importante bagaglio culturale e pronta per questa nuova sfida”.

Dopo una specializzazione in Psicologia delle Organizzazioni e dei comportamenti di consumo in Milano-Bicocca, Paola Marchesi intraprende, a partire dal 2008, un percorso in ambito Hr, dall’azienda alla consulenza. Da 10 anni fa parte di Hunters Group, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle divisioni prima Technical e poi Sales Hunters. Prende parte nel 2015 alla fondazione di Executive Hunters e per i 3 anni successivi svolge attività dall’estero, in prevalenza dagli Usa.