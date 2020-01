Fiere: al Palakiss di Vicenza 'Winter', cash and carry dell'orafo-argentiero

Vicenza, 20 gen. (Labitalia) - Un vero e proprio cash & carry per l'orafo-argentiero dove le aziende del settore possono vendere sul pronto. E' Winter, edizione invernale dei saloni nazionali del gioiello di Palakiss, in corso in questi giorni a Vicenza. Riflettori puntati, puntati, sulle nuove collezioni in argento e oro delle aziende provenienti dai principali distretti del gioiello, Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, ma anche dall’estero, Polonia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia, Hong Kong e Thailandia. Al Palakiss presenti operatori del settore, buyers, grossisti, dettaglianti, import export, catene di negozi e designer, in particolare da Europa, Usa, Giappone, Cina, Israele, Nord Africa e India.

Un palcoscenico anche per chi crea e per chi cerca proposte alternative nel mondo degli accessori preziosi, grazie alla nuova edizione di 'D-Space', sezione sperimentale ideata da Palakiss per avvicinare il mondo b2b al mondo del gioiello contemporaneo. Protagonisti i designer italiani e internazionali che presentano fashion jewels realizzati in argento, oro, pietre preziose e semipreziose, materiali alternativi. Sono a Winter Finny’s Design, Spira Mirabilis Gioielli, Debra Gioielli, Mauby & Wood, X-Decem Venice e per la prima volta 'JewelryAround', l’innovativa vetrina virtuale per giovani artisti e designer contemporanei persiani.

Il ventesimo anniversario del Palakiss è stato ispirazione per la realizzazione di un’edizione speciale di Vicenza Jewellery (il magazine distribuito nelle principali fiere italiane ed estere e in location quali musei, showroom, negozi e hotel di lusso): protagoniste sono le aziende espositrici presenti ai saloni sin dalla fondazione nel 1999.