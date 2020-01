Revisori legali propongono Comitato di quelle contabili

Roma, 15 gen. (Labitalia) - L’Istituto nazionale revisori legali (Inrl) si appresta a proporre la costituzione di un Comitato delle professioni contabili da condividere con i dottori commercialisti e con tutte le altre professioni contabili.

"Vogliamo creare un organismo interprofessionale - spiega il presidente dell’Inrl, Ciro Monetta - con una partecipazione paritetica, per dare maggior forza e visibilità a tutte le istanze che attengono l’attività professionale del monitoraggio contabile sia in ambito privato che pubblico, e avere così un doveroso riconoscimento delle nostre prerogative, alla luce delle crescenti responsabilità civili e penali che le normative vigenti hanno stabilito per queste delicate attività professionali. Un comitato altamente rappresentativo delle professioni contabili per promuovere anche una interlocuzione efficace con i referenti istituzionali, dal governo nazionale al Parlamento".

I vertici dell’Inrl avvieranno già nei prossimi giorni i colloqui con il sistema ordinistico delle professioni interessate per vagliare tempi e modalità per la fattibilità di questo progetto.