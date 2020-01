Innovazione: Bcg, ultimi giorni per candidarsi a 'The Future Makers'

Roma, 13 gen. (Labitalia) - Si terrà dal 18 al 22 maggio la quinta edizione di 'The Future Makers', l’iniziativa lanciata da Boston Consulting Group che si rivolge ai giovani fra i 22 e i 26 anni d’età, con lo scopo di supportare il percorso di crescita e l’approccio alla leadership delle future classi dirigenti. E sono gli ultimi giorni per candidarsi: il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per il 19 gennaio. È possibile sottoporre la propria candidatura online attraverso il sito thefuturemakers.it. La selezione è aperta ai laureati e laureandi in corsi di laurea magistrale e con una buona padronanza della lingua italiana e inglese (livello B2/C1).

Nelle quattro edizioni precedenti, i giovani talenti hanno avuto l’opportunità di incontrare autorevoli rappresentanti della business community e della società, per discutere di macro trend che spaziano da big data e advanced analytics alle nuove frontiere energetiche sostenibili e all’innovazione, anche sociale e culturale. Tra i relatori, gli amministratori delegati dei maggiori gruppi industriali italiani, del mondo pubblico e privato, rappresentanti del mondo no profit, dell’arte e dello sport.

Dallo scorso 27 settembre il team di selezione di Bcg è stato impegnato in un roadshow che ha toccato le principali università, da Modena a Catania, da Torino a Cagliari, da Venezia a Roma passando per Milano e Napoli. Ultima tappa: il 16 gennaio, sarà a Pisa in un appuntamento che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori Sant’Anna e Normale.

“Anche quest’anno, grazie a un processo di selezione innovativo, veloce e molto strutturato, stiamo completando la rosa di 50 ragazzi e 50 ragazze - ha commentato Gioia Ferrario, Human Resources Director per Italia, Grecia, Turchia e Israele - che si metteranno in gioco per diventare i leader dell’Italia di domani. Più del 95% dei ragazzi che ha partecipato alle precedenti edizioni ha trovato lavoro dopo la laurea e chi vi ha preso parte può aderire all’Associazione The Future Makers che, con una attenzione particolare al tema dell’Education, condivide il Purpose di essere di ispirazione al cambiamento e contribuire a dare forma al futuro del nostro Paese”.

“In questi quattro anni The Future Makers ha rappresentato una piattaforma di crescita straordinaria per i quattrocento studenti e per tutti coloro che sono stati coinvolti nelle attività: dai mentor agli speaker, ai rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private. Si tratta di un’iniziativa unica attraverso cui Bcg intende offrire al Paese il proprio contributo nel sostegno alle future generazioni di leader”, ha osservato Francesco Guidara, Marketing & Business Development Director per Italia, Grecia, Turchia e Israele.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, sulle edizioni precedenti e sugli Ambassador del programma, è possibile visitare oltre a www.thefuturemakers.it, la pagina Facebook 'Bcg - The Future Makers'.