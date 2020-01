Ebano, più formazione a distanza in Italia con Cef Publishing spa

Roma, 13 gen. (Labitalia) - Sviluppare in Italia il mercato della Fad, la formazione a distanza, con l'obiettivo di consolidare il posizionamento come principale player italiano del settore. E' con questi obiettivi che Ebano spa ha aumentato a un milione il capitale sociale di Cef Publishing e l'ha trasformata in spa. La holding fondata e guidata dal presidente della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio, a fine estate, aveva rilevato le quote di minoranza di Cef, diventandone proprietaria al 100%.

"Puntare sulla formazione - dichiara Robiglio - è fondamentale per la crescita del Paese. Competenza e formazione continua saranno la chiave per l’occupazione e con Cef vogliamo fare la nostra parte. La ratio di questa scelta è nella volontà di irrobustire la capitalizzazione della società, che realizza corsi di formazione in modalità fad per il mercato consumer. Lavoriamo per apportare notevoli innovazioni di processo, con aspettative concrete di positive ricadute a breve, nonché innovazioni di prodotto, che a medio termine dovrebbe mettere ancor più Cef Publishing nella condizione di competere come azienda leader, nel mercato di riferimento nazionale".

"Mai come in questa epoca - continua Robiglio - e, direi, in questo preciso momento ancor più per il nostro Paese, è fondamentale aggiornare e rafforzare continuamente le competenze. Il rischio, altrimenti, in una società ipercompetitiva, è che in breve diventino obsolete, con la conseguente inevitabile fuoriuscita dal mondo del lavoro. La formazione continua a distanza può contribuire a reinserire la fascia 40/50 anni nel mondo del lavoro. Dobbiamo passare - auspica - dal concetto del valore del titolo (cioè qualche cosa di acquisito e riconosciuto una volta per tutte e per la vita) al valore della competenza (che deve essere continuamente acquisita ed implementata) dove la formazione, insieme alla persona, diventano centrali".

Sono i numeri a rappresentare la costante crescita del Gruppo Ebano: circa 18 milioni di fatturato nel 2018 ed una crescita negli ultimi 6 anni dell'800%, 8 società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annuale che ormai supera le seimila unità per il solo business della formazione a distanza e un piano di crescita per linee interne ed esterne con investimenti nel solo 2018 di 700 mila euro.

Il Gruppo Ebano, tramite Cef Publishing, è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Il Gruppo è fortemente impegnato nel sociale e nella sostenibilità. La politica aziendale di Ebano, volta a perseguire alti standard in termini di sostenibilità e impatto sociale, ha permesso, attraverso la partecipata Cef Publishing, di ottenere la certificazione b Corp, rilasciata dalla B Corporation, l’ente non-profit americano.

Più di quarantamila corsisti in dieci anni. Nella gran parte dei casi, destinatarie dei corsi di formazione a distanza sono donne. Accade in quattro delle cinque aree tematiche finora proposte dai corsi di Cef Publishing: estetica e benessere (98%), sanità (97%), sociale (92%), animal care (76%). L’unica eccezione: la ristorazione. Corsi come quello per 'Cuoco professionista chefuoriclasse' attraggono in pari misura uomini e donne. Non solo. La ristorazione è anche una delle due aree, insieme a estetica e benessere, in cui i corsi di Cef Publishing/Gruppo Ebano registrano una frequenza pari ad almeno il 20% anche nelle regioni meridionali.

Tra i docenti dei corsi lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo per il corso 'Cuoco professionista Chefuoriclasse' e il truccatore e imprenditore nel mondo della cosmetica Diego Dalla Palma per il corso 'Professionista della bellezza e del benessere. Percorso immagine'. In generale, il tasso di maggior frequenza si rileva nel Nord Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia), con oscillazioni che, a seconda delle tematiche, vanno dal 36 al 39% degli iscritti complessivi.

I numeri degli iscritti ai corsi di Cef Publishing/Gruppo Ebano dicono che la Fad è utilizzata soprattutto da soggetti con un titolo di studio medio: diploma professionale o maturità. A seconda della tipologia di corsi, l’incidenza sul totale passa da un minimo del 26% a un massimo del 37% per la maturità e da un minimo del 29% a un massimo del 37% per il diploma professionale. Non manca una fascia cospicua di corsisti in possesso di licenza media, così come, sul fronte opposto, una quota di laureati, con incidenza che sfiora il 10%.

Quanto all'età dei corsisti, per almeno il 70-80% si tratta di soggetti dai 17 ai 45 anni. Con partecipazione complessivamente più folta per la fascia 26-35, mentre tra i più giovani (17-25) sono particolarmente seguiti (41%) i corsi dell'area animal care. La formazione a distanza, tra gli altri meriti, ha quello di ridurre tempi, costi e inquinamento ambientale, in una logica di sviluppo sostenibile sempre più attuale e inderogabile.