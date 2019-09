I fantastici quattro per far volare la Lazio

Dipende da loro, il fantastici quattro: Sergej Milinkovic, Luis Alberto, Ciro Immobile e il Tucu Correa. La Lazio ha scelto di confermare i suoi tenori, Lotito ha resistito a offerte milionarie per tutti e ora Inzaghi può progettare una squadra tecnica e molto offensiva per provare a prendere quella Champions sfuggita negli ultimi anni. Per ora sono arrivati quattro punti in due partite, quattro gol segnati, guarda caso da tre dei campioni biancocelesti e tanti rimpianti per la vittoria nel derby sfuggita per colpa di pali e traverse. Nella passata stagione il serbo e lo spagnolo avevano metabolizzato male la conferma, stavolta, almeno in partenza, sembra tutto diverso con i due centrocampisti molto più dentro al progetto Lazio. Avranno presto anche un sostanzioso rinnovo di contratto così come Correa ora diventato protagonista con la sua Argentina. Tutti preziosi, decisivi, fondamentali per far volare la squadra. Senza dimenticare Ciro Immobile, già due reti e una traversa clamorosa contro la Roma, pure lui sicuramente vorrà fare meglio dello scorso campionato chiuso con 15 reti. poche per il suo standard. Inzaghi punta su di loro per tenere la Lazio in alto e provare a centrare qualche altro traguardo importante come la Coppa Italia vinta a maggio.