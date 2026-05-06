Sisma Friuli, Meloni “Modello ricostruzione migliore che Italia abbia mai visto”

06 maggio 2026 a

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GEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) – Dopo la scossa del 6 maggio 1976 “il tempo della paura e del dolore durò poco e fu breve, perchè si fece largo un altro sentimento, l’orgoglio. Non c’era tempo per piangere e commiserarsi, bisognava agire, bisognava reagire”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento a Gemona del Friuli al Consiglio regionale straordinario in occasione della commemorazione per il 50esimo anniversario del terremoto.



“Dove molti sarebbero stati sconfitti dalla disperazione, i friulani no – ha aggiunto -: i friulani fecero la propria mossa, si rimboccarono le maniche, si misero al lavoro e decisero che avrebbero fatto rinascere questa terra dalle macerie che l’avevano sfigurata. Lo fecero in un modo che divenne modello per l’Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione post sismica che l’Italia abbia conosciuto ad oggi”.



“Un modello che nasceva da intuizioni semplici eppure brillanti, così visionarie per l’epoca da essere efficaci ancora oggi”, ha sottolineato Meloni. Il premier ha ricordato l’allora commissario Giuseppe Zamberletti, “uno dei servitori più illuminati del nostro Paesi”, che capì come “i cittadini potevano lavorare al meglio insieme, ciascuno con il proprio compito, ciascuno con la propria competenza, come fa una squadra, con il coordinamento dello Stato. E’ l’idea che ha gettato le basi del sistema italiano di Protezione Civile che conosciamo oggi e del quale tutti andiamo fieri. Un sistema all’avanguardia, che è anche oggi, nei nuovi scenari di crisi, un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale”, ha aggiunto Meloni.

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– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).