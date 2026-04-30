Cina primo Paese al mondo per brevetti IA, economia digitale in forte espansione

30 aprile 2026 a

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FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è diventata il Paese con il maggior numero di brevetti sull’intelligenza artificiale (IA) al mondo, con una quota pari al 60% del totale globale, secondo il Rapporto sullo sviluppo della Cina digitale (2025) pubblicato dall’Amministrazione nazionale dei dati.

Pubblicato ieri durante il forum principale della nona edizione del Digital China Summit, nella provincia orientale cinese del Fujian, il rapporto mostra che il valore aggiunto delle industrie centrali dell’economia digitale rappresenta attualmente oltre il 10,5% del PIL cinese. Il settore centrale dell’IA ha superato i 1.200 miliardi di yuan (circa 174,9 miliardi di dollari) in termini di dimensioni.

Il rapporto rileva inoltre che l’indice di sviluppo della Cina digitale ha raggiunto quota 170,1 nel 2025, in aumento del 12,99% su base annua.

Questi progressi significativi sono stati compiuti con la sempre più rapida introduzione di normative e tecnologie digitali e di nuovi scenari applicativi per i dataset, con l’espansione delle infrastrutture per l’IA e con una disponibilità di talenti digitali in continua crescita. Le tecnologie digitali sono sempre più integrate con economia, governance, cultura, società e ambiente.

Il rapporto mostra che la Cina ha creato oltre 110.000 dataset di alta qualità nei settori della sanità, dell’industria e dell’istruzione. Ha inoltre istituito 306 strutture nazionali di calcolo ecologico.

“Il motore digitale svolgerà un ruolo ancora più importante nel promuovere l’aggiornamento industriale”, ha dichiarato Yu Ying, vice direttrice dell’Amministrazione nazionale dei dati. “La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e l’Amministrazione nazionale dei dati continueranno a collaborare con tutte le parti per portare avanti lo sviluppo della Cina digitale e costruire nuovi motori per uno sviluppo di alta qualità”.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-