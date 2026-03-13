“Io Prevengo”, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombarde

13 marzo 2026 a

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VARESE (ITALPRESS) – Ogni giorno, milioni di italiani convivono con rischi cardiometabolici silenziosi: circa 4 milioni hanno una diagnosi di diabete, quasi la metà degli adulti è in sovrappeso o obeso e circa il 18% soffre di ipertensione o colesterolo alto. Numeri che evidenziano quanto sia urgente rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile e vicina ai cittadini. Per rispondere a questa sfida, Lilly lancia l’iniziativa “Io Prevengo”: un truck itinerante che da oggi e fino al 12 aprile offrirà, nelle principali piazze lombarde, screening gratuiti, attività di educazione, counseling personalizzato su corretti stili di vita e materiali informativi. Il tour parte oggi da Varese – in piazza Monte Grappa, dove rimarrà fino al 15 marzo – per poi toccare nei prossimi giorni diverse province della Lombardia.

“Io Prevengo” prende vita nell’ambito dei giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, di cui Lilly è Sponsor, con l’obiettivo di lasciare un’eredità concreta in termini di salute e prevenzione, promuovendo stili di vita sani e una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiometabolico nelle comunità coinvolte.

Le malattie cardiometaboliche (che includono diabete, ipertensione, obesità e malattie cardiovascolari correlate) rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità, con una prevalenza significativa che aumenta con l’età e in presenza di stili di vita sedentari. In Lombardia, secondo i dati ISTAT 2024, la prevalenza del diabete è del 5,87%, pari a circa 496 mila persone adulte, di cui 447 mila affette da diabete mellito di tipo 2. Inoltre, si stima che i soggetti in sovrappeso siano 2,9 milioni e 998 mila affetti da obesità. La fascia più a rischio è costituita da circa 175.000 soggetti in condizione di pre-diabete con sovrappeso (BMI 25-29.9) o obesità (BMI = 30), per i quali l’intervento precoce è fondamentale per prevenire la progressione verso la malattia conclamata.

All’interno della clinica mobile, completamente accessibile anche alle persone con mobilità ridotta, saranno presenti tre postazioni cliniche per esami rapidi e non invasivi presidiati da professionisti sanitari, un’area dedicata alle consulenze nutrizionali e spazi per attività educative e interattive. Un modello di prossimità che semplifica l’acceso agli esami di primo livello e rafforza il ruolo della prevenzione come primo alleato della salute. Gli operatori sanitari effettueranno i seguenti esami: indice di massa corporea (BMI), circonferenza vita, glicemia capillare, lipoproteina (a), profilo lipidico (colesterolo totale, HDL, trigliceridi), pressione arteriosa ed emoglobina glicata (HbA1c, parametro chiave per il monitoraggio del diabete). Il team di nutrizionisti offrirà consulenze personalizzate integrando i risultati degli esami con indicazioni pratiche su alimentazione e stile di vita, per trasformare ogni consulenza in un percorso educativo completo.

Presente all’inaugurazione del progetto anche il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo: “Portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità significa accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini. Per questo sosteniamo con convinzione iniziative come “Io Prevengo”, che si affiancano all’impegno di Regione Lombardia per rafforzare la sanità territoriale, con l’obiettivo di intercettare i bisogni di salute prima che diventino emergenze. Questo modello, nel complesso, non solo alleggerisce la pressione sugli ospedali lombardi – già eccellenze riconosciute a livello internazionale – ma traduce in realtà il principio di sussidiarietà, rendendo il sistema sanitario più accessibile e promuovendo una cultura della prevenzione sempre più solida”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia: “La prevenzione rappresenta la prima e più efficace forma di tutela della salute pubblica. Portare screening gratuiti nelle piazze significa intercettare precocemente situazioni di rischio e avvicinare concretamente i cittadini ai percorsi di cura. Come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere e promuovere iniziative che rafforzano la cultura della prevenzione e l’integrazione tra sanità territoriale, professionisti e comunità locali. Progetti come “Io Prevengo” vanno in questa direzione, perchè rendono la salute più accessibile, inclusiva e vicina alle persone”.

“Per Varese, oggi è un giorno importante: ospitare la tappa inaugurale di “Io Prevengo” significa portare la prevenzione nel cuore della città, nelle piazze dove le persone si incontrano ogni giorno. Invito tutti i cittadini a partecipare, fare uno screening e trasformare un piccolo gesto in un grande passo verso la salute”, dichiara il Sindaco di Varese, Davide Galimberti.

Con “IO PREVENGO”, Lilly conferma il proprio impegno per una sanità inclusiva e orientata alla prevenzione, unendo rigore scientifico, accessibilità e valore sociale, e lasciando al territorio lombardo una legacy concreta: la cultura della prevenzione come patrimonio condiviso. Portare la prevenzione nei centri cittadini significa infatti abbattere barriere, intercettare bisogni e promuovere una cultura della salute e del benessere tangibile.

“La nostra missione è fare della prevenzione un gesto concreto e quotidiano – afferma Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly – Con questa iniziativa, vogliamo portare screening, consulenze nutrizionali e corretta informazione direttamente nelle piazze, in mezzo alla gente. Non parliamo solo di numeri, ma di vite reali: famiglie, lavoratori, cittadini che affrontano rischi silenziosi come diabete, obesità, ipertensione e dislipidemie. IO PREVENGO incarna lo spirito dei Giochi: impegno, disciplina, consapevolezza, lavoro di squadra. Perchè la prevenzione è un gioco di squadra. Lo è per le istituzioni, per gli operatori sanitari, per le aziende, E lo è, soprattutto, per ogni singolo cittadino. Ognuno di noi ha un ruolo nel promuovere stili di vita sani, nel diffondere informazioni corrette, nel sostenere una cultura della prevenzione”.

Per partecipare ai consulti gratuiti, in forma totalmente gratuita, basta prenotare su www.ioprevengo.com, sui link digitali accessibili dai canali social di Lilly o direttamente in Piazza attraverso il totem dedicato. E’ possibile selezionare la fascia oraria preferita, garantendo un’esperienza ordinata e riducendo i tempi di attesa.

“Io Prevengo” è sostenuto da un network di patrocini istituzionali e collaborazioni con associazioni della società civile, che ne valorizzano la dimensione scientifica e sociale. E’ realizzata con il Patrocinio di AMD (Associazione Medici Diabetologi), ADB (Associazione Diabetici Bergamaschi), ADBP (Associazione Diabetici Provincia di Brescia), l’Associazione Amici Obesi Onlus, CLAD (Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici), Conacuore (Coordinamento nazionale Associazioni del Cuore), Diabete Italia, FAND (Associazione Italiana Diabetici), FENAGIFAR (Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti), FIAO (Federazione Italiana Associazioni Obesità), l’associazione La Mattina Dopo, Regione Lombardia, SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIO (Società Italiana Obesità), e SISA (Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi.

-foto ufficio stampa Lilly –

(ITALPRESS).