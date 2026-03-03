Offensiva israeliana in Libano, ucciso comandante forza Quds di Hezbollah

03 marzo 2026 a

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane stanno attaccando Teheran e Beirut, mentre l’aeronautica militare ha avviato una vasta ondata di attacchi contro il regime iraniano e Hezbollah. Le forze dell’Idf hanno lanciato un’operazione di difesa frontale contro le comunità del nord, parallelamente alle operazioni nell’ambito dell’Operazione “Ruggito del Corvo”. Le forze della Divisione 91 stanno operando nel Libano meridionale e controllano diversi punti nell’area nell’ambito del concetto di rafforzamento della difesa frontale. L’Idf sta lavorando per creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti del nord, attraverso attacchi su vasta scala alle infrastrutture di Hezbollah, al fine di contrastare le minacce e impedire i tentativi di infiltrazione nel territorio dello Stato di Israele. Intanto le Idf hanno reso noto di avere ucciso il capo dei rinforzi di Hezbollah per conto della Forza Quds a Beirut. La marina ha attaccato ieri Beirut, sotto la direzione dell’intelligence militare, e ha ucciso Raca Khazai, che ricopre anche la carica di capo di stato maggiore del Corpo d’Armata Libanese. Nel suo ruolo, Khazai era il braccio destro del comandante del corpo d’armata ed era considerato un fattore chiave nel rafforzamento di Hezbollah. Era responsabile delle relazioni tra Hezbollah e l’Iran. “Le Forze di Difesa israeliane stanno agendo con forza contro l’organizzazione terroristica Hezbollah e contro la sua decisione di unirsi alla campagna e operare sotto l’egida del regime terroristico iraniano”, si legge in una nota dell’Idf.

(ITALPRESS).

-Foto: Sito web Forze di difesa israeliane-