Vita (Amplifon) “Puntiamo su innovazione e competenze dei nostri specialisti”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro settore è a elevato contenuto tecnologico. In Amplifon utilizziamo le tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale, in fase di diagnosi, per il customer care e tutto quello che è legato alla gestione del cliente. Ma la componente tecnologica è solo una parte di ciò che offriamo ai nostri pazienti: le doti professionali ed empatiche dei nostri specialisti sono cruciali per ottenere un’esperienza e un risultato qualitativamente eccellente”. E’ quanto dichiara Enrico Vita, CEO di Amplifon, in un articolo del Corriere della Sera di oggi sul lancio della nuova app per il servizio clienti della società, tra i leader mondiali nelle soluzioni per la cura dell’udito.

La sfida era passare da una app pensata come strumento di controllo per gli apparecchi acustici a una piattaforma digitale integrata, capace di accompagnare la persona lungo tutto il percorso di cura dell’udito, un hub digitale per la salute uditiva, che integra tecnologia, accessibilità e supporto al paziente. Con questo obiettivo Amplifon ha lanciato una nuova app per rafforzare il servizio clienti da remoto. La app, che a differenza della precedente versione è estesa per alcune funzionalità anche ai non clienti, è potenziata con nuovi servizi come l’assistente AI 24 ore su 24 e uno screening audiometrico su smartphone.

Il progetto è stato sviluppato da AmplifonX, la divisione di Ricerca e Sviluppo del Gruppo. Con sedi a Milano e Napoli, AmplifonX opera di fatto come una startup interna, composta da cinquanta persone tra sviluppatori, esperti di analisi dei dati e designer.

“Da sempre per Amplifon, fondata a Milano nel 1950 e oggi presente in 26 paesi con oltre 10.000 centri audiologici e più di 20.000 persone, il tema dell’assistenza e della prevenzione è centrale – scrive la società in una nota -. Dopo un primo lancio in Francia, Nuova Zelanda, Portogallo e Stati Uniti, l’utilizzo dell’app si è di recente allargato anche ad Australia, Belgio, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Un’estensione internazionale che conferma la volontà del Gruppo di offrire un’esperienza digitale coerente e avanzata in tutti i mercati chiave”.

Entro fine dicembre, inoltre, la società lancerà in Cina la Amplifon Product Experience (APE), ovvero la linea di prodotti a marchio Amplifon, rafforzando il proprio brand e l’esperienza per i consumatori cinesi. La Ape, introdotta nel 2025 anche in Argentina e Cile, è ora presente in 15 dei 26 paesi nei quali opera la società.

– foto ufficio stampa Amplifon –

(ITALPRESS).