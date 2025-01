Incendi a Los Angeles, almeno 11 i morti. Meloni a Biden “Solidarietà per la terribile devastazione”

11 gennaio 2025 a

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Sale a 11 il bilancio delle vittime degli incendi nella contea di Los Angeles, secondo quanto riportano i media statunitensi. Più di 10.000 edifici sono stati distrutti e oltre 14.000 ettari sono andati in fumo. I vigili del fuoco stanno cercando di domare almeno cinque incendi boschivi estesi nell’area di Los Angeles. Il più grande, il Palisades Fire, a Pacific Palisades, ha bruciato oltre 21.000 acri, distrutto migliaia di strutture. L’Eaton Fire, ad Altadena, si estende su oltre 13.000 acri.Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come riferisce Palazzo Chigi, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, al quale ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California.

